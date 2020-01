5 conseils pour rester concentré sur le travail à domicile

Le travail à domicile est à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous n’avez pas à supporter un trajet quotidien, avec des heures coincées dans les embouteillages ou à attendre sous la pluie pour le bus, vous pouvez prendre une collation quand vous le souhaitez, emmener le chien pour une promenade en milieu de journée ou s’asseoir dans votre pyjama de l’aube au crépuscule. Mais le travail à domicile présente également un certain nombre d’inconvénients. Vous n’avez pas la possibilité de vous faire des amis sur le lieu de travail de la même manière, vous distraire de ce que vous êtes censé faire est beaucoup plus probable … et vous pouvez vous asseoir en pyjama de l’aube au crépuscule.

Cependant, la plupart des gens qui travaillent à distance disent que ce sont les distractions et le maintien de la concentration qui sont le plus difficile et le plus grand inconvénient. Donc, sans plus tarder, voici cinq conseils pour rester concentré lorsque vous travaillez à domicile.

S’habiller

En fin de compte, s’habiller chaque jour pour le travail est important, même si la seule personne qui va vous apercevoir est vous-même en passant devant le miroir, ou le facteur quand il livre un colis. Bien sûr, les pyjamas sont beaucoup plus confortables qu’une paire de pantalons et une chemise, mais c’est en soi le problème. Nos corps apprécient la finesse de nos vêtements de lit, et consciemment ou inconsciemment, nos esprits réagissent à cette confortabilité en fermant les parties pratiques de notre cerveau. En vous habillant avec des vêtements appropriés au début de chaque journée, vous permettez à votre cerveau d’entrer dans un mode beaucoup plus productif et axé sur le travail, et cela vous aide également à vous mettre dans une routine plus structurée et professionnelle, qui en soi est essentiel pour être concentré et motivé pour votre journée de travail à domicile.

Définissez une heure de début et de fin pour votre journée

Lorsque vous travaillez à domicile, la plupart du temps, c’est à vous de décider quand vous allez consacrer des heures. Parfois, cette flexibilité peut être super bénéfique. Vous pouvez planifier ce rendez-vous chez le dentiste à tout moment de la journée, ou vous pouvez terminer tôt pour aller rencontrer un ami. Cependant, il est important d’avoir une heure de début et de fin générale pour votre journée si vous souhaitez maintenir des niveaux de productivité élevés. Si vous savez que vous travaillez le mieux le matin, par exemple, commencez votre journée à 6 h et terminez à 14 h, ou si vous détestez le matin et que vous n’avez aucun engagement en soirée, par exemple, définissez vos heures de début et de fin à 11 h. 19h. Le fait d’avoir une heure de début et de fin définie, quelle qu’elle soit, vous empêche de tergiverser et de reporter la charge de travail, ce qui ne sera bien sûr jamais une habitude très productive.

Prendre des pauses

[DansunenvironnementdetravailnonéloignéilyaprobablementunestructureenplacedesheuresdebureaufixesauxheuresdepauseetdedéjeunerMaislorsquevoustravaillezàdistanceceux-cipeuventnepasexisterEntantquetelilvousappartientdedéciderquandetsivousdevezprendredespausesetenconséquencebeaucoupdegensquitravaillentàdistanceontdumalàprendrecetempspourfaireunepauseetavoirunedemi-heureenvironpourmangerquelquechoseetsedétendre[Inanon-remoteworksettingthereislikelystructureinplacefromsetofficehourstosetbreakandlunchtimesButwhenworkingremotelythesemaynotexistAssuchit’sleftforyoutodecidewhenandwhethertotakebreaksandasaresultalotofpeoplewhoworkremotelyfinditdifficulttotakethattimetopauseandhavehalfanhourorsotoeatsomethingandunwind

Bien que cela puisse donner l’impression que les pauses interrompent notre train de pensées et entravent ainsi notre productivité, dans l’ensemble, nous pouvons penser et travailler à un niveau beaucoup plus élevé lorsque nous n’allons pas trop vite et que nous avons faim. Comme pour décider quand commencer et terminer votre journée de travail, décidez quand vous prendrez votre déjeuner et votre pause-café. Prenez le temps de manger un bon repas, de boire un verre et de lire les nouvelles, de jouer sur quelques bons sites de bingo ou de sortir dans votre quartier pour une marche rapide. Prendre ce temps sera sans aucun doute bénéfique pour votre travail à long terme.

Avoir un espace de travail

Rester concentré tout au long de la journée de travail sera difficile si vous travaillez dans le confort de votre lit ou si vous travaillez dans la même pièce que vos enfants. Avoir un bon bureau dans un quartier calme de votre maison vous aidera vraiment à rester motivé et dans un état d’esprit professionnel.

Désactiver les médias sociaux

Nous savons tous que les médias sociaux peuvent être une distraction assez monumentale, et tandis qu’au bureau, le regard de votre patron sera probablement suffisant pour vous empêcher de décrocher votre téléphone toutes les dix minutes, à la maison, c’est beaucoup plus délicat. Assurez-vous de désactiver toutes les notifications de Facebook, Instagram, Twitter et même de vos e-mails personnels. Si cela ne suffit pas, rangez votre téléphone dans un tirage au sort ou dans une autre pièce entièrement.

Rester concentré lorsque vous travaillez à domicile n’est pas toujours facile, mais j’espère que cette poignée de conseils simples mais efficaces devrait vous aider.