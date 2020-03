5 cryptos pour se réfugier contre le coronavirus

Ok, il est temps de devenir sérieux. Assez de fausses nouvelles qui remplissent le monde là-bas; assez de panique; et même des blagues et des mèmes concernant le coronavirus 😷. Il est temps de penser comme de vrais investisseurs; et en tant que vrais habitants de l’écosystème cryptographique; et se mettre au travail et protéger nos économies; de la décomposition très probable de l’économie mondiale; et pas seulement avec Bitcoin.

C’est pourquoi, dans cryptocurrency.com, nous parlerons de 5 cryptos qui pourraient nous aider à nous réfugier contre ce à quoi ressemblerait une nouvelle pandémie.

5 vaccins contre le chaos crypto-coronavirus

Le monde de l’actualité, à la fois crypto et traditionnel, est plein de panique à propos de ce nouveau virus respiratoire, d’une part. De l’autre, le porte-parole est en proie à des débats sur la question de savoir si Bitcoin (BTC) est un havre de sécurité, face à une nouvelle crise économique mondiale possible.

Mais peu nous informent sur la façon dont nous pouvons nous protéger des intempéries que nous traversons; et de la tempête qui se profile à l’horizon. C’est pourquoi nous commencerons ici par un top 5 des cryptes qui ont jusqu’à présent eu un comportement positif.

N’oubliez pas que le coronavirus a été détecté à la fin de l’année dernière 2019; mais pour des raisons de censure du gouvernement chinois, ce n’est que le 5 janvier de cette année que des mesures ont été prises avant cela; pour l’instant pas un virus si mortel.

Il s’agit donc d’observer les graphiques de prix des cryptos d’il y a 3 mois en cherchant lequel d’entre eux semble avoir une corrélation négative avec le chaos généré par le coronavirus.

Binance Coin (BNB)

La crypto-monnaie de la bourse la plus grande et la plus célèbre du monde; Binance; Cela peut être une option pour ceux qui veulent se protéger plus que physiquement contre le coronavirus.

Eh bien, depuis exactement le 5 janvier, lorsque le gouvernement chinois donne la première alerte, le prix du BNB est passé de 14,06 $ à 20,19 $; ce qui représente une augmentation de plus de 43% jusqu’à exactement 3 mois après ce jour fatidique.

Evolution de Binance Coin avant l’avancée du Coronavirus

Binance Coin (BNB) s’est avéré être l’un des 5 vaccins contre le chaos que le coronavirus peut générer; car jusqu’à présent, il a eu un excellent comportement; bien mieux que les marchés boursiers des États-Unis et du monde.

Tezos (XTZ)

Il existe peut-être un autre meilleur vaccin que le BNB lui-même pour le chaos qu’il a généré; et il pourrait générer le Coronavirus ainsi qu’une autre série de mauvaises nouvelles qui ont dû faire face à l’économie mondiale.

Le prix de la crypto qui est maintenant à la dixième place sur le marché de la crypto par capitalisation boursière; Il a eu un comportement plus que spectaculaire.

Evolution de Tezos avant l’avancée du Coronavirus

De son prix de 1,28 $ atteint le 5 janvier; date à laquelle les alarmes sont activées pour la première fois; jusqu’à aujourd’hui, exactement 3 mois plus tard, il a augmenté de plus de 142% pour atteindre un incroyable $ 3.10.

Tron (TRX)

Celui connu sous le nom d’Ethereum chinois (ETH), ou tueur d’ETH, bien qu’il s’agisse d’un projet de cryptographie situé à l’épicentre de tout le problème des coronavirus; en Chine 🇨🇳 s’est comporté de manière positive au cours de ces 3 mois exactement.

Le prix de cet important altcoin est passé de 0,013633 $ à 0,017991 $; ce qui représente une augmentation de 32%.

Evolution de TRON avant l’avancée du Coronavirus

L’augmentation du TRX a été beaucoup plus importante, mais une récente course baissière a légèrement perdu ses bénéfices.

Chainlink (LINK)

Un autre des altcoins qui a eu un comportement assez important; digne de commencer à le suivre de plus près.

Cet altcoin qui se classe actuellement 11e, juste au-dessus de Cardano (ADA); Il a atteint un jalon que peu d’altcoins peuvent dire.

Evolution de Chainlink avant l’avancée du Coronavirus

LINK a augmenté son record absolu en ce moment dans lequel l’économie mondiale; et même le marché de la cryptographie a souffert; peut-être trop pour toute la panique générée par le coronavirus.

De son prix de 1,78 $ atteint le 5 janvier; à ce jour exactement 3 mois plus tard; Son prix a atteint le respectable 4,77 $. Ce qui représente une augmentation de plus de 168%.

Bitcoin (BTC)

Enfin, nous avons choisi Bitcoin (BTC). La crypto-monnaie principale a été créée précisément pour ces processus dans lesquels; l’humanité a besoin de son propre outil pour faire face à toute vicissitude.

C’est grâce à sa création que les 4 autres altcoins de cette liste existent même. Mais, non seulement cela, grâce aux nouvelles négatives et pessimistes qui ont inondé non seulement l’écosystème crypto mais le monde entier en général. Peut-être pouvons-nous penser qu’au cours de ces 3 mois, la CTB a eu un mauvais comportement. Mais objectivement, ce n’est pas le cas.

Evolution de Bitcoin avant l’avancée du Coronavirus

Si nous mettons de côté la panique; et le pessimisme de ce moment et nous nous concentrons sur les données. On peut remarquer que Bitcoin a également eu un comportement positif ces 3 mois; même si l’on compte sa “course d’ours”. De 7 484 $ à 8 853 $, la plus grande crypto-monnaie du monde a connu une augmentation de près de 20%.

Ce qui est acceptable si nous voyons; le comportement à la même date des indices boursiers internationaux.

Protégez-vous au-delà du physique

Du coronavirus, et de tout le chaos que cela peut générer directement et indirectement, il ne faut pas seulement se protéger physiquement en se lavant les mains, en évitant les rencontres de gens occupés ou en portant des masques.

Mais aussi sous forme de crypto financière. La dernière liste aurait été très longue, mais nous avons choisi certaines des plus de 2 000 crypto-monnaies. Nous devons néanmoins accepter que la panique se transmette également à notre cryptoverse. Par conséquent, si vous convenez qu’il est temps de vous protéger d’une manière beaucoup moins risquée; Vous aurez toujours l’option de Stablecoins tels que Tether (USDT) ou Binance Dollar (BUSD).

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le