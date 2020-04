5 étapes pour faire croître votre entreprise dans une économie émergente: mesure de la croissance

Maintenant que vous avez affiné vos produits, votre messagerie et votre audience, et accéléré la nouvelle croissance de votre entreprise, vous souhaiterez mesurer votre succès. Bien sûr, en tant que cadre supérieur ou propriétaire d’entreprise depuis plusieurs années, vous êtes déjà conscient des avantages de mesurer et d’analyser vos statistiques.

La différence entre l’entreprise telle que vous la connaissez et l’économie qui émergera pendant et après cette pandémie est… enfin, tout. Vous ne mesurerez pas votre croissance comme vous l’avez fait il y a tout juste un mois. Et vous ne mesurerez pas comme vous l’avez fait lorsque vous avez commencé votre entreprise. Comment pouvez-vous déterminer si votre pivot est réussi si vous n’êtes pas sûr des repères à utiliser?

Décomposons cette grande étape en morceaux plus petits et plus faciles à gérer.

Buts

Quel est ton but? Survie, bien sûr. Croissance? La croissance est certainement possible, même en ces temps incertains. La chose importante à garder à l’esprit est que vos objectifs devront peut-être être modifiés, en particulier en ce qui concerne l’état actuel de l’économie.

Cela ne signifie pas que vous devez tout ramener au début de votre entreprise, bien que certains objectifs puissent refléter la toute nouvelle nature de vos produits, de leur positionnement et de leur messagerie. Pour cette raison, il est important d’être réaliste avec vos attentes.

Avez-vous atteint votre nouveau public avec votre marque remaniée? Quelle part de votre nouveau marché pouvez-vous capturer, et à quel rythme? Quelle part de votre clientèle précédente pouvez-vous conserver et quelle est votre nouvelle clientèle potentielle?

N’oubliez pas non plus qu’un pivot pourrait augmenter de manière exponentielle votre portée, ainsi que votre résultat net. Prenons un de nos exemples précédents: Zoom. En quelques instants, la solution d’entreprise pour la visioconférence et la conférence téléphonique est devenue une entreprise tournée vers le consommateur. Une croissance rapide entraîne un ensemble d’objectifs complètement différent.

Avez-vous identifié des obstacles potentiels à votre réussite? Êtes-vous au courant des désirs et des besoins de votre nouvelle base de consommateurs? En combien de temps pouvez-vous passer de servir vos clients à vraiment les ravir? Quels plans d’atténuation avez-vous prévus pour les problèmes imprévus?

Vérifiez vos objectifs sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Déplacez les poteaux de but au fur et à mesure de votre réussite. Vos objectifs pour un mois à partir de maintenant ne devraient pas ressembler à vos objectifs d’aujourd’hui.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

KPI

Et encore une fois, vous risquez de bouleverser vos indicateurs de performance clés à la suite de cette pandémie. Le coût de production des produits est probablement très différent, si vous avez constaté que le développement de nouveaux produits était le meilleur moyen de faire pivoter votre entreprise. Les coûts de recherche et développement peuvent être plus élevés que d’habitude, ce qui pourrait affecter le rapport entre la R&D et les revenus.

Votre coût d’acquisition de clients augmentera probablement, au moins à court terme, alors que vous travaillez pour atteindre de nouveaux publics et convaincre de nouveaux acheteurs. Pendant des années, votre marque a peut-être prospéré grâce au marketing de bouche à oreille qui a contribué à réduire le budget nécessaire pour d’autres activités de marketing. La réputation que vous avez bâtie avec votre ancien modèle commercial ne peut vous aider que dans la mesure où vous travaillez pour toucher de nouveaux clients avec vos produits et services adaptés. Nous revenons ici à l’exemple du fabricant de fûts qui a pivoté pour créer des EPI. Avec un public entièrement nouveau, des investissements supplémentaires dans le marketing sont indispensables. Le coût nécessaire pour obtenir une exposition à un segment de marché entièrement nouveau signifie que le ratio va baisser… du moins pour l’instant.

La valeur à vie de votre client diminuera également probablement, car bon nombre de vos acheteurs actuels peuvent être nouveaux dans vos produits ou services. Considérez Netflix, qui a certainement connu un boom en ces temps effrayants – en fait, ils réalisent un bénéfice pour la première fois depuis des années. Cependant, comme de nombreux clients qui se connectent sont des abonnés pour la première fois qui n’ont peut-être pas été abonnés depuis plus d’un mois, la valeur à vie moyenne des clients Netflix a probablement chuté.

Vous constaterez des changements dans le nombre de clients et les taux de satisfaction et de rétention de ces clients. Vous pouvez constater une augmentation des défauts de produits et des tickets de support client, ainsi qu’une diminution de l’efficacité, du moins pour le moment.

La chose importante à retenir est que, tout comme avec vos poteaux de but, vous devez garder vos KPI en mouvement. Ce qui est acceptable aujourd’hui, car vous réapprenez essentiellement votre entreprise et repositionnez votre marque ne devrait pas être acceptable dans une semaine, un mois ou un an. Utilisez les informations que vous obtenez de vos KPI pour évoluer et vous améliorer, comme vous l’avez fait dans les premiers jours de votre nouvelle entreprise.

Retour sur investissement

L’indicateur ultime de réussite est, bien sûr, un retour sur investissement. Votre pivot de marque et votre plan marketing en ce moment sont tous deux des variables importantes dans l’équation globale. Dans certains cas, il peut ne pas y avoir de retour pendant plusieurs mois, tandis que dans d’autres, les revenus doivent être utilisés pour de nouveaux investissements dès leur entrée.

Considérez MGM Resorts, plus particulièrement à Las Vegas. Avec à peine plus que des séjours à l’hôtel, des jeux de casino et des restaurants de luxe à vendre, ces stations ont fermé et le restent pour la durée. Plusieurs pivots auraient pu se produire, mais MGM a choisi la voie de la solidarité, des messages apaisants et… du divertissement gratuit. Plutôt que d’investir dans un nouveau produit maintenant, MGM parie tout sur le maintien de leur marque en tête, se faisant davantage aimer par des clients fidèles, avec un flux constant de contenu à partir de leurs différents emplacements. Les invités passés et futurs peuvent profiter de tous les spectacles qu’ils pourraient espérer voir, des conseils de chefs célèbres et de mixologues, et des visites des propriétés, le tout dans l’espoir que les gens seront si excités lorsque Vegas rouvrira que MGM fera plus que récupérer leur investissement.

Considérons ensuite une marque qui prospère grâce au virus: Instacart. Les applications de livraison d’épicerie n’étaient pas nouvelles avant la pandémie, mais elles sont devenues une nécessité absolue depuis. Les services de livraison comme Instacart étaient mal préparés à l’afflux d’acheteurs et ont dû réinvestir leurs revenus pour d’autres spécialistes du service client, des chauffeurs-livreurs, des acheteurs et des améliorations technologiques.

En d’autres termes, même le suivi de votre retour sur investissement pourrait présenter des défis particuliers pour le moment. Il reste à voir si vous avez fait les bons choix pendant cette période, alors que vous attendez patiemment avec MGM Resorts pour déterminer si votre pari a porté ses fruits.

Auteur: Liz Papagni

Suivez @mrktgworx

Poussé par une passion pour le marketing et 25 ans à aider des entreprises de toutes tailles à accroître la sensibilisation, l’engagement, la réponse et le retour sur investissement, j’ai lancé Marketing Initiative Worx pour aider les entreprises et les agences à faire avancer leurs affaires en faisant passer leur marketing au niveau supérieur. J’ai fondé l’entreprise sur la conviction que la définition d’un… Voir le profil complet ›