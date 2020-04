5 exercices de créativité pour vous garder en forme tout en travaillant à domicile

Avril

En temps de contrainte, on peut avoir l’impression d’avoir heurté un mur en matière de créativité et d’innovation. En fait, des études ont montré que notre cerveau diminue en termes de performances et de capacité de résolution de problèmes lorsque nous sommes accablés par le stress chronique.

Le coût est plus qu’une simple tranquillité d’esprit. McKinsey a constaté que les leaders hautement créatifs des entreprises surclassent leurs pairs dans plusieurs catégories et réalisent une croissance des revenus supérieure à la moyenne. Développer votre processus créatif et pouvoir y accéder sur commande peut augmenter les ventes et affiner l’esprit d’entreprise à tout moment.

Dans notre climat économique, la capacité de se concentrer sur des solutions innovantes est plus précieuse que jamais. Vous pourriez vous retrouver à proposer des produits ou des services qui n’existaient même pas il y a un mois ou à essayer de rééquilibrer votre budget. Ou peut-être qu’un projet sur lequel vous travaillez maintenant doit être terminé à distance, rapidement et avec moins de ressources. La pression est exercée pour fournir de nouvelles solutions nouvelles en temps opportun.

Aidez-vous à libérer plus d’idées gagnantes avec l’un de ces cinq outils conçus pour relancer votre créativité.

Adoptez l’écriture libre

Un obstacle commun à la résolution créative de problèmes est que nous éditons pour la qualité dès le début; nos normes sont trop élevées pendant ce qui devrait être une phase de génération d’idées désordonnée et bâclée.

Pour décenser complètement vos pensées, pensez au freewriting, une activité formellement définie par Peter Elbow en 1973 (mais exploitée par de grands auteurs pendant des siècles). L’écriture libre vous oblige à écrire en continu, ce qui puise dans votre flux de conscience et annule votre tendance à censurer et filtrer vos idées.

Pour les entrepreneurs qui prospèrent dans des situations de haute pression, pensez à l’application d’écriture la plus dangereuse de Squably pour augmenter la température. Cette application de bureau gratuite vous permet d’attribuer une durée (et vous attribuera un sujet si vous le souhaitez) à écrire en continu; si vous vous arrêtez pendant plus de cinq secondes, tout ce que vous avez écrit sera effacé. Si vous avez besoin de briser le bloc de l’auteur, cette approche peu orthodoxe peut faire l’affaire.

Gamifiez votre productivité avec le suivi du temps

Si vous réagissez bien à une compétition amicale ou à des concours, la gamification peut contribuer à la productivité, en particulier à une époque où beaucoup d’entre nous ont moins de structure que ce à quoi nous sommes habitués.

À quelle vitesse pouvez-vous terminer une tâche de votre liste de tâches? Pensez à utiliser une minuterie ou un logiciel de suivi du temps pour mesurer votre sortie et courir contre la montre. Toggl est gratuit à utiliser et dispose d’un plugin de navigateur pour démarrer et arrêter facilement l’accès lorsque vous vous sentez inspiré pour mettre des oeillères et faire le travail.

Il existe différentes écoles de pensée sur la façon de répartir votre temps de travail pour être le plus productif; certains entrepreneurs ne jurent que par la technique du pomodoro de 25 minutes, cinq minutes de repos, tandis que d’autres l’évitent complètement.

Étirez vos muscles pour résoudre les problèmes

Mindstorming est une tactique prétendue par le gourou du développement personnel Brian Tracy; dans cet exercice, vous notez un problème, puis réfléchissez à 20 solutions uniques.

Comme le souligne Tracy, les cinq premières solutions sont généralement faciles à trouver, les cinq suivantes sont plus difficiles et les dix dernières sont carrément atroces. Ce travail approfondi étire non seulement votre pensée créative, mais peut également renforcer votre confiance face à des obstacles commerciaux difficiles. Au fil du temps, vous remarquerez que vous devenez plus facile à résoudre.

Visualisez les prochaines étapes grâce au «sketchnoting»

Pourquoi être lié par des mots? Sketchnoting fait référence à la prise de notes ou au traitement de l’information qui incorpore des formes, des flèches, des conteneurs ou d’autres représentations visuelles.

Comme expliqué dans le livre fondateur du Dr Betty Edwards Dessin sur le côté droit du cerveau, la fonction verbale et la cognition vivent principalement dans l’hémisphère gauche du cerveau, tandis que la fonction visuelle est traitée dans l’hémisphère droit.

Si vous avez besoin de faire tourner votre créativité, esquisser des solutions possibles à travers des formes et des structures conceptuelles pourrait aider à débloquer de nouvelles idées. Une étude de l’Université Drexel a révélé que cette approche artistique éclaire même nos parcours de récompense, nous faisant nous sentir plus accomplis et motivés.

Faites quelque chose d’analogue

De 1980 à 2015, les emplois nécessitant des compétences analytiques et sociales ont augmenté de 94%, tandis que le travail manuel et les emplois subordonnés aux compétences physiques ont augmenté de 12%, selon le Pew Research Center. Une abondance de temps d’écran, cependant, peut en fait augmenter le stress et l’anxiété et éroder la concentration.

Intégrez quelque chose de pratique à votre journée. Même si c’est une corvée comme d’organiser votre placard ou de nettoyer en profondeur votre espace de vie, vous rééquilibrez votre cerveau et revenez à votre charge de travail plus frais que si vous essayez de passer au travers.

Dans une célèbre interview de CBS News, la neuroscientifique Kelly Lambert a inventé le terme «produits de comportement» pour décrire comment certains comportements hors ligne étaient capables de modifier la chimie du cerveau autant que leurs homologues pharmaceutiques.

Si vous n’êtes pas habitué à travailler à domicile, une structure ouverte et l’auto-motivation nécessaire peuvent être un défi au début. Intégrez une ou plusieurs de ces tactiques pour rester aiguisé, et vous apporterez une énergie flexible et concentrée à votre travail pendant cette période incertaine.

