5 façons de définir de bonnes habitudes qui tiennent réellement

Avoir des objectifs et poursuivre des objectifs est différent. La plupart des gens qui réussissent sont des créatures d’habitudes et de routines quotidiennes. Je fais définitivement mieux quand j’ai une routine. Je me réveille à la même heure chaque jour, je m’entraîne tôt le matin, je reviens pour préparer les enfants et moi-même au travail et à l’école, etc. Il y a quelques mois, je me suis arrêté pour penser – Quelles habitudes me servent vraiment? Quelles habitudes est-ce que je fais simplement parce que, bien, c’est par habitude, et quelles habitudes je souhaite que je fasse plus?

Ainsi, par exemple:

J’aimerais pouvoir participer davantage à la journée d’école de mes enfants.

J’aimerais pouvoir construire des fessiers et des jambes plus solides.

J’aimerais pouvoir écrire plus.

Vous pouvez faire toutes ces choses et atteindre tous vos objectifs, une fois que vous en avez pris l’habitude.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur les habitudes des gens qui réussissent et des conseils sur la façon de briser les mauvaises habitudes, je suis surtout concentré sur la définition de nouvelles habitudes et le fait de les respecter. Ainsi, par exemple, certaines de mes habitudes quotidiennes actuelles comprennent:

Réveillez-vous à la même heure chaque jour.

Ne consultez pas les réseaux sociaux et ne répondez pas aux e-mails le matin.

Faites de l’exercice.

Assurez-vous que j’ai accès à des aliments sains et nutritifs.

Ces habitudes me permettent de rester organisé, efficace, sain et, pour la plupart, heureux. La plupart des gens qui font de l’exercice tous les matins le font, ils n’y pensent pas vraiment. Et si vous êtes semblable à la plupart des gens, vous vous sentez mieux après un entraînement. Personne ne regrette jamais une séance d’entraînement (après la fin, au moins).

Voici cinq façons de transformer cette liste de souhaits d’habitudes en choses qui vous font vous sentir mieux chaque jour.

1. Pratiquez votre nouvelle habitude à la même heure chaque jour.

Qu’il s’agisse d’exercice, de ne pas vérifier les médias sociaux le matin ou de préparer l’agenda de demain la veille, ce type de cohérence est la clé.

2. Commencez petit.

Nous ne pouvons pas changer ou réparer les choses du jour au lendemain. Commencez par de petites habitudes telles que la préparation des repas pendant quelques jours, en faisant des étapes supplémentaires au cours de la journée ou en supprimant les applications de médias sociaux pendant une semaine seulement pour éliminer la tentation. (La vérification des mises à jour sur votre ordinateur ou votre téléviseur est un bon moyen de rester informé sans que le défilement insensé de votre téléphone ne prenne le relais.)

3. Ayez un objectif clair.

Quand allez-vous le faire, pourquoi et comment? S’il y a du brouillard sur l’une de ces questions, vous ne le ferez probablement pas. Donc, si vous essayez d’obtenir plus d’écrits dans ou plus de projets terminés, planifiez-le dans votre calendrier et ne laissez pas les distractions vous gêner.

4. Soyez cohérent.

La répétition crée des habitudes. Qu’il s’agisse d’apprendre à jouer du piano ou de faire des pauses extensibles afin de ne pas rester assis à son bureau toute la journée, il est important de fixer une heure et d’être responsable. Demandez à votre famille et à vos amis de vous encourager et de vous enregistrer.

5. Si vous vous trompez, ayez un plan.

Ne vous jugez pas et prévoyez de vous remettre rapidement sur la bonne voie si vous vous trompez. Soyez gentil avec vous-même et faites-en votre mantra: “Ne manquez jamais deux fois.”

Ne brisez pas vos bonnes habitudes!

N’oubliez pas que ce ne sera pas facile. Il est si simple de revenir à de mauvaises habitudes et de revenir à ce qui est confortable – couché dans son lit en faisant défiler les médias sociaux, manger mal, ne pas faire d’exercice, je l’ai fait tant de fois.

Mais mettez-vous dans une zone inconfortable, car c’est là que la magie et le changement se produisent. Pour atteindre mes objectifs personnels, je fais maintenant de mon mieux pour limiter les distractions de 8h30 à 15h00 afin d’être plus efficace au travail et de passer du temps de qualité avec mes enfants après l’école. J’ai embauché un entraîneur pour me concentrer sur le travail de la fessière à une jambe, et elle a écrit une routine que je suis. Pour l’écriture, j’ai bloqué vendredi comme ma journée créative pour écrire, et je ne planifie rien dessus sauf si c’est crucial. Nous sommes ce que nous faisons, et le plus important est de faire ce qui nous offre les modes de vie les plus sains et les plus heureux que nous puissions avoir.

