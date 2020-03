5 façons de lutter contre l’intimidation en ligne

Conseils sur la lutte contre les shamers corporels d’un auteur et entrepreneur à succès.

Les médias sociaux ont révolutionné le monde. Il a donné une voix aux sans-voix, une plate-forme aux sous-représentés et une communauté aux isolés. Mais il y a un revers à ce monde magique, et une caractéristique majeure de celui-ci est la honte corporelle. La nature inclusive et accessible des médias sociaux est son principal attrait, mais dans certains cas, c’est aussi son défaut le plus béant. Il permet aux utilisateurs qui se cachent généralement sous le manteau de l’anonymat de persécuter, harceler, ridiculiser et intimider les gens 24 heures sur 24 avec des commentaires honteux sur chacun de leurs messages et mises à jour.

En tant que personne qui vit sous les projecteurs, j’ai pu constater à quel point l’intimidation en ligne peut être intrusive et bouleversante. Aux yeux de certains, vous serez toujours trop gros ou trop maigre, ou trop grand ou trop court. Ou ils critiqueront votre couleur de peau, les vêtements que vous portez, votre coiffure, votre maquillage, la façon dont vous parlez et les opinions que vous avez. Bref, tout ce qui peut vous affaiblir et vous remettre en question, ce qui peut à son tour entraîner de graves répercussions, comme la dépression et les troubles de l’alimentation.

Il y a quelques années, après la publication de mon premier roman, j’ai vécu à quel point cela pouvait être effrayant lorsqu’un fan se transforme en harceleur dans la vraie vie qui non seulement écrit sur vous, mais vous suit de manière obsessionnelle lors d’événements publics. Ce fut une terrible épreuve, mais j’en ai tiré des leçons et cela m’a rendu plus fort.

Pour moi, le véritable pouvoir des médias sociaux consiste à partager une ambiance positive et à aider les autres. En accord avec cet esprit, je suis heureux de partager quelques mesures que vous pouvez prendre pour faire face à la honte du corps et renvoyer les trolls dans leurs grottes.

Connaissez votre ennemi

La honte corporelle n’est pas toujours aussi flagrante que quelqu’un qui vous appelle «gros» ou «laid». Cela peut être incroyablement subtil, et cela pourrait provenir d’un soi-disant ami, mais je vous garantis qu’il restera sous votre peau d’un million et de différentes manières. Par exemple, quelqu’un pourrait dire quelque chose dans le sens de «vous» Je n’obtiendrai jamais un petit ami qui ressemble à ça », ou« Devriez-vous manger ça? » De tels commentaires ne sont peut-être pas destinés à blesser, mais croyez-moi, ils ont un seul but et un seul but: vous faire sentir mal de vous-même. J’ai une tolérance zéro pour la honte corporelle et je suis de l’école de pensée que si quelqu’un ne peut pas dire quelque chose de gentil, ils ne devraient rien dire du tout. La conservation de vos médias sociaux pourrait être un excellent point de départ. Découpez les gens, même s’ils sont des amis proches, qui soutiennent directement ou indirectement la culture toxique du corps honte

Ne nourrissez pas les trolls

Personne n’aime être ignoré, et souvent la meilleure façon de faire face aux shamers corporels est de prétendre qu’ils n’existent pas. En d’autres termes, ne nourrissez pas les trolls. Les intimidateurs ne font qu’intimider pour obtenir une réponse. Il valide leur négativité profondément enracinée et prouve qu’ils vous ont bouleversé sous une forme ou une autre. Si vous choisissez de les traiter comme quelque chose de si insignifiant qu’ils ne méritent même pas une réponse, il est probable qu’ils passeront bientôt à leur prochaine cible.

Ayez un plan de bataille

Si ignorer les shamers corporels ne fonctionne pas, il est temps de passer à l’action. Dans de tels scénarios, ne vous découragez pas et agissez impulsivement. C’est ce qu’ils veulent. Adoptez une approche cool, calculée et mesurée. Refaites exactement ce que vous voulez dire et pourquoi vous voulez le dire. Ne combattez jamais le feu avec du feu ou en vous baissant à leur niveau. Il peut être tentant de se déchaîner lorsque quelqu’un est méchant avec vous, mais vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau à long terme si vous prenez la grande route et la parcourez. N’oubliez pas que votre opinion sur vous-même ne devrait pas dépendre des opinions des autres.

Soyez proactif et positif

La honte corporelle ne fonctionne que si ceux qui font la honte pensent que vous avez des blocages négatifs ou que votre corps n’est pas sûr. Prouvez que vous ne le faites pas. Si quelqu’un critique votre poids, alors pourquoi ne pas poster une autre photo de vous avec la légende “Heureux dans ma peau” ou “Vivre selon mes propres règles”? C’est votre corps, alors possédez-le! Ne laissez pas les trolls dicter les termes de votre bonheur.

Apprenez à vous aimer

Enfin et surtout, apprenez à aimer chaque aspect de vous-même, vos défauts et tout, si vous voulez gérer avec succès le visage affreux de la honte corporelle. Chacun de nous est beau et personne n’a le droit de nous dire le contraire. Quand quelqu’un vous fait honte, cela en dit beaucoup plus sur lui que sur vous. Ce sont eux qui ont de vrais blocages et de l’insécurité, et ils essaient juste de compenser en vous faisant ressentir la même chose. Ne les laisse pas!

