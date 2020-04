5 façons de raviver votre passion pour le leadership

Brûlé? Découragé? Suivez ces conseils pour raviver votre amour des leaders.

Parfois, les mauvais moments de leadership peuvent sembler si accablants que les dirigeants perdent leur passion et leur amour pour leur personnel et leur travail. Mais que signifie vraiment la passion? La passion, c’est quand on met plus d’énergie dans quelque chose qu’il n’en faut pour le faire. Plus qu’un simple enthousiasme ou excitation, la passion est une ambition qui se matérialise en action pour mettre autant de cœur, d’esprit, de corps et d’âme en quelque chose que possible. Des dirigeants passionnés motivent et inspirent leur personnel à être le meilleur possible et à se consacrer le plus possible à atteindre leurs objectifs. Des leaders passionnés sont capables de partager leur ambition avec les autres et de les inciter à poursuivre les mêmes objectifs. En termes simples, des dirigeants et des gestionnaires passionnés font une différence durable.

Malheureusement, les dirigeants ne peuvent pas toujours rester passionnés par le travail. Selon l’expert en leadership Dan Black, certaines des raisons pour lesquelles la passion pour le leadership diminue sont les suivantes:

Le stress et la demande d’un projet ou d’une tâche vous font vous épuiser.Le poids du leadership vous pèse au fil des ans.Des problèmes ou des problèmes de personnel pèsent lourd sur vos épaules.Une situation ou un problème important se produit à la maison.Vous avez échoué dans un rôle de leadership majeur au travail.

Lorsque vous êtes épuisé et découragé, votre amour et votre passion pour le travail en souffrent. Votre efficacité diminue et vous pouvez être colérique avec des collègues – et même des amis et de la famille. Mais ne t’inquiète pas. Il existe des moyens de raviver votre passion et votre amour pour votre travail.

1. Fixez-vous des objectifs.

Les leaders passionnés ont toujours une vision – c’est ce qui les passionne. Afin de rester concentré, les dirigeants doivent avoir des objectifs spécifiques qu’ils sont déterminés à atteindre. Chaque pas vers leur vision doit être spécifiquement défini. Il est plus facile de rester engagé lorsque vous avez une direction claire. Cela permet également de réduire le stress et les exigences d’un projet. Lorsque vous définissez des objectifs et partagez la vision avec votre équipe, vous renforcez également l’état d’esprit de l’équipe parmi vos employés.

2. Célébrez la réalisation de chaque objectif.

Il est difficile de se souvenir de l’importance de votre vision lorsque vous ne faites que travailler dessus. Vous devez reconnaître la progression de vos objectifs et reconnaître les contributions que vous et votre équipe apportez. Donnez-leur, et vous-même, la tape nécessaire dans le dos pour enflammer davantage votre passion et la leur. Célébrer les petites choses peut vous rappeler que ce que vous faites va quelque part et n’est pas seulement une tâche sans fin que vous devez faire. Lorsque vous célébrez chaque réalisation, vous montrez que vous vous rapprochez de votre vision.

3. Partagez la responsabilité.

La tâche n’est pas la vôtre. En tant que leader, votre travail consiste à guider votre équipe – mais chaque membre de l’équipe a son propre objectif. Donnez à votre équipe les moyens d’atteindre son plein potentiel en lui faisant confiance pour faire sa part. Soyez clair sur votre vision et partagez les informations essentielles à votre équipe. Mais bien qu’il soit important de contrôler un projet, vous ne pouvez pas tout contrôler. Faites confiance à votre équipe pour faire de son mieux dans leurs tâches respectives. Cela peut aider à alléger le fardeau du leadership de vos épaules.

4. Ayez le bon système de soutien.

Parfois, l’auto-motivation échoue; nous nous retirons tous inévitablement. Dans votre vie personnelle, il est bon d’avoir un partenaire ou un ami à qui vous pouvez parler de votre journée. Lorsque vous avez quelqu’un à qui parler, le fardeau du leadership est plus facile à gérer. Recherchez également un mentor extérieur à votre organisation. De nombreux professionnels qui ont embauché mon entreprise pour du coaching et du mentorat sont des personnes qui avaient besoin d’un débouché et d’une perspective loin de leur entreprise. Il a été dit que vous ne pouvez pas voir l’image si vous êtes dans le cadre. Parfois, vous avez besoin de quelqu’un qui peut offrir une perspective sans être impliqué. Quelqu’un de votre équipe peut être préparé lorsque vous ne l’êtes pas; demandez-lui d’être le motivateur de la journée. Il est normal de laisser quelqu’un d’autre intervenir lors de vos journées sans motivation. Quelqu’un doit entretenir la passion et votre collègue pourrait également vous dynamiser.

5. Maintenir l’équilibre travail-vie personnelle.

Être passionné au travail ne vous donne pas d’excuse pour surmener. Si c’est quelque chose, c’est plus une raison pour vous de faire une pause pour ne pas manquer de passion et d’amour pour ce que vous faites. Lorsque votre passion diminue, votre productivité et même votre vie personnelle peuvent en souffrir. Votre créativité s’épuise facilement lorsque vous êtes surmené aussi, alors assurez-vous de trouver des moyens de restaurer votre énergie et votre passion, que ce soit un passe-temps que vous appréciez ou autre chose qui vous permet de vous détendre, de vous détendre et de vous ressourcer.

Utilisez ces conseils pour raviver votre passion et votre motivation pour le leadership.

