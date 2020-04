5 façons de soulager l’anxiété et la peur dès maintenant

C’est une période difficile, mais ces astuces peuvent vous aider à garder votre calme.

L’anxiété et la tension sont élevées. Alors que nous marchons vers l’inconnu, nous devons développer des compétences pour faire face aux émotions qui peuvent remonter à la surface et sortir de manière malsaine, ce qui pourrait conduire à des décisions irresponsables. Dans cette vidéo, Ben Angel vous aide à atténuer l’anxiété et la peur pour vous aider à gérer le stress que tout le monde ressent.

Vous voulez un plan d’urgence gratuit de 23 pages «Accepter, adapter et agir» pour votre entreprise? Cliquez ici pour le télécharger gratuitement.

