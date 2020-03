5 façons de tirer parti de votre temps (comme le font les grands entrepreneurs)

De la concentration appropriée aux partenariats productifs, profitez au maximum de vos heures de travail.

Avez-vous déjà dit: «J’aimerais avoir plus de temps» ou «je n’ai tout simplement pas le temps de faire tout ce que je veux»? Je suis sûr que nous avons tous ressenti cela lorsque la pression est sur, mais voici la chose: le temps n’est pas linéaire lorsque vous êtes en affaires. Se plaindre du temps est aussi inutile que se plaindre de la gravité; c’est une constante universelle. La seule chose que vous avez en commun avec Elon Musk et Richard Branson, c’est que vous avez 24 heures par jour.

Cela dit, les entrepreneurs les plus prospères du monde semblent surhumains dans leur capacité à accomplir beaucoup de choses dans une petite fenêtre de temps. Ils sont passés maîtres dans l’exploitation du temps à sa pleine capacité. Voici cinq façons de mieux exploiter la vôtre.

1. Avoir une équipe solide

Lorsque vous avez 10 personnes dans une équipe, vous disposez de 70 heures par jour pour les opérations de votre entreprise. Personnellement, vous pourriez ne pas avoir le temps de faire des appels commerciaux, de suivre les clients et de faire de l’administration, mais quelqu’un d’autre le fera. Mieux encore, lorsque les équipes se forment bien, il y a un niveau de productivité supplémentaire mystique qui se produit. Une équipe de 10 personnes peut souvent faire 15 fois plus qu’une personne seule. L’équipe que vous avez aujourd’hui vous a emmené aussi loin, et pour en faire plus, vous devez envisager de construire et de développer votre équipe pour exploiter le temps des autres vers la vision de votre entreprise.

2. Actifs numériques

Les logiciels, les médias et le contenu transcendent le temps et l’espace au moment où vous les mettez en ligne. Si vous enregistrez un podcast et que cela prend trois heures, mais que 300 personnes l’écoutent, votre temps a été multiplié par 100. Avez-vous déjà fait des affaires avec quelqu’un parce que vous les avez connus grâce à des vidéos, des livres ou des blogs? Ces actifs sont créés une fois, puis vont travailler jour après jour. Il en va de même pour les logiciels et les données. Souvent, un logiciel ou les bonnes données peuvent vous rendre, vous et votre équipe, plus efficaces de quelques heures par semaine.

3. Partenariats productifs

L’image d’une personne qui a passé cinq ans à développer un produit noue un partenariat avec une personne qui a passé cinq ans à créer une suite. La personne qui suit lance une campagne auprès de ses abonnés et lance le précieux produit. Les deux parties atteignent leurs objectifs en exploitant le temps de l’autre. Quelqu’un s’est réveillé aujourd’hui avec une ressource dont votre entreprise a besoin, alors plutôt que d’essayer de la créer vous-même, sortez et faites équipe avec eux et gagnez du temps.

4. Adopter les meilleures pratiques

Éviter les essais et les erreurs est probablement le plus gros hack qui fait gagner du temps. Il faut des années pour découvrir une stratégie, une technologie ou une méthode et seulement quelques jours pour l’apprendre et l’appliquer. Il a fallu des centaines d’années pour le premier vol “plus léger que l’air”, et en 75 ans, des roquettes envoyaient des gens sur la lune. Dès que vous vous basez sur les meilleures pratiques, vous profitez du temps d’autres grands penseurs.

5. Savoir où se concentrer

Avez-vous pensé que les choses sur lesquelles vous passez votre temps pourraient être assez peu pertinentes pour votre succès à long terme? Récemment, un milliardaire a pris la parole lors de l’un de nos événements Dent, et son message principal était de passer plus de temps à décider sur quoi se concentrer. Pendant tout ce temps sur les réseaux sociaux, répondre aux e-mails ou assister à certains événements peut ne pas être pertinent pour votre objectif ultime de quitter avec succès votre entreprise ou de réaliser un bénéfice record.

Concentrez-vous sur l’utilisation du temps de ces cinq façons et vous serez toujours occupé, mais vous atteindrez plus que jamais les objectifs qui vous tiennent à cœur. Ayant vu plus de 3 000 de mes clients suivre ces conseils, j’ai été témoin de la vitesse à laquelle leurs entreprises décollent et atteignent rapidement leur vision d’origine.

