5 façons d’être plus efficaces tout en travaillant à domicile

Apprenez à maximiser votre impact en travaillant à distance.

Mars

26, 2020

6 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Une grande partie des États-Unis s’est soudainement retrouvée à travailler à domicile et à s’adapter à un nouveau mode de vie. Comment pouvez-vous rester productif tout en travaillant depuis votre canapé ou votre table de cuisine? Ces cinq stratégies peuvent vous aider à optimiser votre temps hors du bureau.

1. Établissez une routine.

Une routine stable est toujours utile, c’est pourquoi avoir une machine à habitude – ou un système pour vous aider à développer des habitudes positives – est essentiel pour ceux qui découvrent le travail à distance. Votre machine d’habitude vous aidera à ajouter plus de valeur à votre routine quotidienne.

La première étape est un peu contre-intuitive pour certains: abaisser la barre. Dites-vous: “Je vais faire ça au moins une minute aujourd’hui, deux minutes par jour demain.” Mettez la barre basse, mais relevez-la continuellement pour créer un élan.

L’une des choses que la machine d’habitude vous permettra de faire est de gagner du temps. Chaque jour, je me fixe un objectif ou un objectif pour comprendre comment gagner quatre minutes. Quatre minutes par jour est un chiffre magique pour moi car je sais que cela représente trois jours complets de productivité chaque année. Je connais toute habitude positive que je crée ou tout système que j’implémente et qui me fait gagner seulement quatre minutes par jour a un effet aggravant sur mes résultats.

2. Soyez un étudiant de votre calendrier.

De loin, le plus grand changement de productivité est venu pour moi quand j’ai commencé à étudier mon calendrier. Ce n’est pas jeter un oeil à votre emploi du temps, il y a trois choses sur lesquelles se concentrer:

Étudiez les choses que vous avez planifiées pour la journée. Essayez de créer des économies avec votre machine habituelle, comme je l’ai mentionné ci-dessus. Par exemple, j’ai une règle 5/20, où j’essaie de planifier des appels téléphoniques de cinq minutes et de garder mes réunions en personne à 20 minutes, de sorte que les personnes avec lesquelles j’interagis soient prêtes pour notre interaction et concentrées. Avec une prédominance de réunions virtuelles aujourd’hui, même un petit changement comme l’utilisation d’une règle 4/19 pourrait permettre une plus grande production.Étudiez l’espace blanc de votre calendrier. Comment pouvez-vous planifier plus de ces appels de quatre minutes ou des réunions de 19 minutes? Comment pouvez-vous être plus accessible à ceux qui pourraient avoir besoin de vous? Et n’oubliez pas de prévoir également des temps d’arrêt ou des activités amusantes.Étudiez votre sommeil. Ce n’est pas seulement le processus de restauration, mais il renforce votre système immunitaire, ce qui est de la plus haute importance. Vous devez construire une routine de sommeil cohérente qui aide à restaurer non seulement votre être physique mais aussi votre santé mentale.

3. Master priorisation.

Pendant que vous étudiez votre calendrier, vous devez instituer la règle «Do It Now». Il y a un vieux dicton: “Demandez à une personne occupée de faire quelque chose pour vous et vous serez beaucoup plus susceptible de le faire.” Mais cela va au-delà.

Vous devez évaluer vos tâches en fonction de l’urgence et de l’importance afin de déterminer la priorité. Pour ce faire, vous analysez la réalité de la situation ou de l’événement à la lumière de vos propres valeurs personnelles, et non de l’urgence perçue par les autres.

Si une tâche est urgente et importante, faites-la maintenant. Si vous remettez à plus tard quelque chose que vous pouvez faire maintenant, il vous faudra au moins doubler le temps pour le terminer.

Voir ce post sur Instagram

Un post partagé par David Meltzer (@davidmeltzer) le 7 mars 2020 à 8h19 PST

Si quelque chose est important mais pas urgent: planifiez-le, planifiez-le dans votre calendrier. Donnez-vous un délai!

Quelque chose qui est urgent mais pas important: déléguez-le. Faites confiance à votre équipe pour en prendre soin.

Enfin, si quelque chose n’est ni urgent ni important, trouvez un moyen de l’éliminer. Cela ne vaut évidemment pas votre temps.

4. Éliminez les distractions.

Ce sur quoi vous vous concentrez, ou ce à quoi vous prêtez attention et donnez votre intention, créera des coïncidences dans votre vie, que vous le vouliez ou non.

J’ai une histoire qui est extrêmement applicable à cela, qui remonte à la dernière fois que j’étais dans une voiture de course. J’ai eu l’opportunité de rouler sur une vraie piste, dans une vraie voiture de course, avec un vrai pilote professionnel. Ils avaient des cônes mis en place pour nous de manœuvrer et j’ai continué à frapper les cônes. Mon instructeur de conduite m’a dit d’arrêter de regarder les cônes, auxquels j’ai répondu: “Eh bien, je ne veux pas toucher les cônes.” Je me suis dit de regarder la route devant moi, de me concentrer sur où je voulais aller plutôt que là où je ne voulais pas aller. Après cela, je n’ai pas touché un cône.

Si vous vous concentrez sur les distractions auxquelles vous êtes confronté, vous allez mettre leur attention et leur intention sur elles, finissant par recevoir la coïncidence de la distraction. Faites attention à ce que vous voulez pour vous et votre entreprise. Restez concentré et réalisez que vous frapperez les cônes si vous continuez à les regarder.

5. Utilisez le téléphone.

Enfin, le dernier conseil pour travailler efficacement à la maison est qu’il faut être dur et apprendre à utiliser le téléphone. Votre téléphone est l’un des meilleurs moyens de prouver à ceux pour qui vous travaillez ou avec qui vous êtes productif, accessible et courtois. Une communication efficace est plus essentielle que jamais, ce qui fait du téléphone l’une des formes de communication les plus simples et les meilleures, avec un minimum de savoir-faire technologique.

Vous avez la possibilité d’envoyer votre fréquence, intonation et connotation en contexte via la voix sur le téléphone. Les données peuvent circuler sur le téléphone en utilisant du texte, les médias sociaux ou le courrier électronique, mais le téléphone est destiné à appeler des gens et à établir des liens émotionnels, ce qui est difficile à faire par SMS. Si vous voulez vous assurer que vous êtes productif, accessible et courtois, montrez que vous pouvez être utile ou utile en vous connectant avec les autres.

.