5 films sur Bitcoin à regarder en période de quarantaine pour le coronavirus

Faits saillants:

Petit à petit, Bitcoin a attiré l’attention de l’industrie cinématographique.

En plus du divertissement, les films Bitcoin abordent les bases des crypto-monnaies.

Le Bitcoin a eu la particularité de faire partie des différentes industries qui existent déjà dans le monde. Et l’industrie cinématographique n’échappe pas au phénomène provoqué par la crypto-monnaie mère. Bien qu’ils ne soient pas aussi nombreux, il existe déjà plusieurs films dont le thème est le bitcoin ou les crypto-monnaies. La mise en quarantaine de milliers de personnes dans le monde est l’occasion idéale de rattraper leur retard sur ces films.

C’est pourquoi cette fois-ci, nous ferons le décompte de cinq des derniers films sur le Bitcoin ou les crypto-monnaies, afin que vous puissiez également en profiter dans le confort de votre foyer.

Crypto (2019)

Ce film dramatique et à suspense se déroule aux États-Unis lorsqu’un auditeur est envoyé dans une banque à New York. L’auditeur est surpris quand il découvre un flux d’argent plutôt suspect qui était lié à l’achat de crypto-monnaies.

Le film aborde des thèmes familiers tels que le blanchiment d’argent par le biais de la crypto-monnaie, l’exploitation minière et même la manipulation du marché de la crypto-monnaie par de puissantes entités financières traditionnelles. Le film, qui est sorti en salles le 12 avril 2019, a la participation de Kurt Russell, un acteur reconnu de l’industrie cinématographique, il a donc attiré l’attention de personnes connaissant les crypto-monnaies.

Il a critiqué le peu d’importance qu’ils accordaient aux crypto-monnaies dans l’intrigue du film. Cependant, c’est un film que vous apprécierez si vous êtes un passionné de bitcoin et de crypto.

Durée: 105 minutes.

La blockchain et nous (2017)

Ce film documentaire a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire au festival Open Everything Film en 2018. Il a attiré l’attention de beaucoup car son thème principal était l’impact de la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies dans la société depuis. Lancement de Bitcoin en 2009.

Plusieurs représentants importants de l’industrie sont interviewés dans le documentaire: Taylor Gerring, co-fondateur d’Ethereum, et Perianne Boring, fondatrice et présidente de la Digital Chamber of Commerce aux États-Unis, ont raconté aux caméras leur expérience personnelle sur la façon dont ils ont découvert le Bitcoin et ce qu’ils sont. vos attentes pour l’avenir.

Ce documentaire vous permettra de mieux comprendre où certains des représentants les plus importants de l’industrie des crypto-monnaies pointent.

Durée: 31 minutes.

Magic Money: The Bitcoin Revolution (2017)

Ce film documentaire, réalisé par Tim Delmastro, tente d’explorer les origines mystérieuses du Bitcoin, quel est le rôle de la crypto-monnaie dans la société et comment elle peut façonner cette société à l’avenir.

Le film explique également les concepts de base sur la crypto-monnaie et sa technologie, qui cherchent à clarifier au spectateur toutes les questions concernant Bitcoin.

Ce film a été réalisé pour répondre aux préoccupations de la plupart des gens en ce qui concerne le Bitcoin et les crypto-monnaies, donc si vous avez récemment découvert Bitcoin, ce film est parfait pour vous.

Durée: 55 minutes.

L’expérience Bitcoin (2016)

Pal Karleson, réalisateur du film, a mené une expérience où deux membres de son équipe se sont rendus en Scandinavie pour savoir si le pays était prêt pour Bitcoin. Le film de type documentaire souligne comment la crypto-monnaie crée l’inclusion pour la personne moyenne, financièrement parlant.

C’est un excellent film pour l’introduction de Bitcoin et des crypto-monnaies à quiconque, car il montre même les avantages que les utilisateurs de crypto-monnaie tireront à l’avenir à mesure que l’adoption augmentera.

Amund Sjolie Sveen emmène le public dans un voyage d’Oslo via Copenhague, Göteborg, Stockholm vers d’autres destinations en Suède. Au cours de la tournée, Sjolie Sveen explore les environnements et rencontre des personnes pro-Bitcoin, y compris un échantillon diversifié d’avocats, de représentants du gouvernement, de passionnés et même de sceptiques.

Durée: 40 minutes.

Trouver Satoshi Nakamoto (2015)

Ce court métrage réalisé et écrit par Mike Anzel raconte l’histoire de deux journalistes qui croient avoir trouvé le vrai Satoshi Nakamoto. L’histoire est basée sur une bande dessinée appelée The Hunt of Satoshi Nakamoto, où un groupe de chiffreurs et de gangsters étaient à la recherche du créateur mythique de Bitcoin.

Anzel aborde un sujet qui continue de prendre la parole dans l’industrie de la crypto-monnaie. Est-ce que Satoshi Nakamoto est une personne ou un groupe de personnes? Était-ce sa retraite prématurée prévue ou était-ce dû à des circonstances imprévues? Ceci et d’autres questions sont ce que vous vous poserez après avoir vu ce film intéressant.

Durée: 8 minutes.