5 formules éprouvées pour faire passer votre rédaction au niveau supérieur

Le copywriting est simplement un type d’écriture utilisé pour amener un public à agir, mais comme tout concepteur-rédacteur le sait, y parvenir n’est pas si simple. Comme il existe un certain nombre de facteurs qui influencent si un lecteur prend des mesures, il existe une multitude de formules de rédaction pour vous aider à couvrir toutes vos bases. Alors, lequel devez-vous utiliser?

Différentes formules fonctionnent pour différents objectifs, types de contenu et styles d’écriture. Pour vous aider à choisir le meilleur pour vous, je suis allé directement aux experts. Lisez la suite pour obtenir les cinq formules de rédaction qu’elles utilisent, pourquoi elles fonctionnent et des exemples de chacune.

Rédaction simple et efficace de notre article de blog de copie d’annonce.

Qu’est-ce qui fait une bonne formule de rédaction?

Selon le rédacteur pigiste Bob Bly, les meilleures formules de rédaction ont quelques points en commun: elles sont faciles à mémoriser et à maîtriser, elles peuvent aider les rédacteurs débutants et expérimentés à produire rapidement une copie efficace, et elles ont également des antécédents de réussite – dans certains cas, des antécédents réussis depuis des décennies.

Voici donc quelques-unes des formules de rédaction les plus courantes, et pourquoi vous devriez les considérer.

Formule de rédaction n ° 1: les 4C

Selon la formule 4C, la rédaction convaincante a quatre caractéristiques: claire, concise, convaincante et crédible. Décomposons cela.

Clair: Votre copie doit être comprise par tous. Comme Bly le dit, vous pouvez rendre votre écriture plus claire en utilisant de petits mots, des phrases courtes, des en-têtes et des puces, mais la vraie clarté commence par la compréhension de votre public et de vos objectifs.

Concis: Il s’agit de transmettre des informations dans le moins de mots possible.

Irrésistible: La copie doit également être suffisamment intéressante pour que votre public puisse réellement lire. La clé? Se concentrer sur le lecteur et ses besoins, problèmes et désirs.

Crédible: Enfin, votre copie doit être crédible. Publiez des livres blancs, des articles sur le leadership éclairé et des témoignages de clients. Ces types de contenu peuvent toujours communiquer des messages clés de la marque tout en surmontant le scepticisme des lecteurs.

Wealthsimple, une société d’investissement, utilise un copywriting crédible pour gagner la confiance des lecteurs.

Formule de rédaction n ° 2: problème, agitation, solution (PAS)

Selon Maciej Duszynski, rédacteur de contenu sur les sites de conseils de CV Zety et ResumeLab, il s’agit d’une formule de rédaction «à l’ancienne» dans laquelle l’écrivain présente un problème que le lecteur éprouve, utilise un langage émotionnel pour marteler le problème à la maison, puis propose une solution.

“Lorsqu’il est utilisé correctement, le problème, l’agitation, la formule de rédaction de la solution entraîne toute l’attention du lecteur”, a déclaré Michael Tomaszewski, un autre écrivain de Zety.

“Ils mourront d’envie de découvrir quelle est la solution, et lorsque vous l’offrez enfin – et lancez un appel à l’action clair, concis, convaincant et crédible – vous aurez généré des prospects de grande qualité, je vous le garantis,” il ajouta.

En fait, Benjamin Houy, fondateur du cours de français autodidacte French Together, a déclaré que PAS est sa formule de rédaction préférée car il est facile à utiliser même pour les rédacteurs débutants et “a la capacité de transformer rapidement les problèmes des prospects en copie puissante”.

«L’idée est de se concentrer sur un problème clé auquel les prospects sont confrontés, de le mentionner avec des exemples vivants, d’en parler un peu plus et enfin de proposer une solution.»

L’e-mail de newsletter French Together suivant utilise cette formule de rédaction et a contribué à générer des centaines de milliers de dollars de revenus pour le cours de français:

Un point à noter: Corina Leslie, responsable des relations publiques pour la société de validation d’e-mails ZeroBounce, a déclaré que même si elle utilise la formule PAS dans les e-mails et les médias sociaux et qu’elle continue de donner des résultats, elle soupçonne néanmoins “c’est devenu un peu trop populaire parmi les spécialistes du marketing, donc les gens sont moins susceptibles d’y réagir. »

Formule de rédaction n ° 3: Pont après pont

Comme alternative, Leslie a suggéré la formule Bridge After Bridge, qui commence sur une note d’aspiration positive plutôt que négative dans le PAS.

“Il invite le lecteur à imaginer le paradis et comment y arriver avec votre aide”, a-t-elle déclaré.

Pour utiliser Bridge After Bridge, Leslie a dit que vous devez connaître les besoins et les désirs du public et le décrire dans la première ligne. Ensuite, vous utilisez des exemples pour illustrer comment d’autres consommateurs ont atteint cet état idéal et comment le lecteur peut également y arriver.

“Sauvegardez votre demande en énumérant les avantages tangibles”, a-t-elle ajouté. «Enfin, terminez par un appel à l’action puissant et irrésistible.»

L’e-mail suivant, qui utilise la formule Bridge After Bridge, est ce que Leslie a décrit comme son «e-mail le plus performant à ce jour»:

Shelby Rogers, responsable du marketing de contenu sur la plateforme d’expérience Web Solodev, a convenu que Bridge After Bridge fonctionne parce qu’il établit une connexion entre l’auteur et le lecteur, qui, à son tour, devient un pied dans la porte pour le reste de la copie.

«Après avoir établi cette connexion, vous montrez une solution… de ce qui serait attrayant pour les lecteurs. Passez le pont en montrant comment votre solution les fait passer du point A au point B », a-t-elle déclaré. “Si vous avez fait des recherches sur vos clients avant d’écrire du contenu, votre section Avant attirera l’attention de votre public avec un point sensible.”

Rogers a déclaré que Solodev utilise également Before After Bridge dans ses livres électroniques de guide de comparaison CMS, car l’une des plaintes les plus cohérentes qu’ils entendent de prospects et de nouveaux clients est que le paysage CMS est encombré et déroutant.

«Nous avons ensuite proposé une solution – un moyen plus simple de comparer les prix – et avons utilisé la fin pour montrer un pont vers ces comparaisons», a déclaré Rogers. “Nous mettons également en parallèle la formule dans nos pages de destination pour les téléchargements de livres électroniques, et nous avons rencontré le succès. Nos guides de comparaison restent les offres de livres électroniques les plus téléchargées sur notre site Web. »

Formule de rédaction n ° 4: Attention, intérêt, désir, action (AIDA)

Bly a dit que AIDA – Attention, intérêt, désir et action – est l’une des plus anciennes formules de rédaction. Comme les formules ci-dessus, elle appelle l’écrivain à: obtenir les attention avec une écriture persuasive; attirer le lecteur intérêt dans le produit ou service connexe; faire ce lecteur envie le produit ou service; et, à la fin, appelez le lecteur à prendre action.

Bly l’a appelé l’une de ses formules préférées et a dit qu’il l’utilisait depuis des décennies.

Si vous cherchez un bon exemple de cette formule de rédaction, ne cherchez pas plus loin que le géant de la technologie Apple, qui utilise AIDA sur son site Web pour encourager les consommateurs à rejoindre et à étendre leur présence dans son écosystème de produits.

Formule de rédaction n ° 5: Storytelling

Bien qu’il s’agisse peut-être d’une formule moins formelle en soi, Lou Hoffman, PDG de l’agence de relations publiques The Hoffman Agency, a déclaré que son vote était pour l’anecdote parce que c’est un outil utilisé par les journalistes dans leurs histoires, comme celle-ci.

Billy Bross, consultant pour l’agence numérique Linchpin Media, a également suggéré ce qu’il a appelé des «histoires par défaut» comme alternative potentielle aux formules. Il utilise des e-mails “fortement basés sur des histoires” dans sa liste cinq fois par semaine.

«Beaucoup de gens rendent hommage au pouvoir des histoires en rédaction, mais peu les utilisent réellement. C’est plus une réflexion après coup, “Oh, je vais juste saupoudrer une histoire plus tard”, a déclaré Bross. «Je me suis dit:« Si les histoires fonctionnent si bien, pourquoi ne pas les utiliser par défaut? Et puis ne les supprimez que s’il y a une bonne raison. »»

Le blogueur SEO Rob Powell du Rob Powell Biz Blog a également plaidé pour la narration, à condition que ces histoires incluent le caractère, le conflit et la résolution.

«Nous nous racontons des histoires depuis des centaines de milliers d’années. Cela fait partie de notre évolution. Et c’est pourquoi la narration est si efficace en tant que technique de rédaction », a-t-il déclaré. “Dans la copie que vous utilisez sur une page de destination, le personnage pourrait être votre client. Le conflit serait le problème auquel elle est confrontée. Et la résolution serait votre produit. “

Mais Powell a ajouté que la narration peut également concerner l’entreprise ou la personne qui vend le produit.

«Dans ce scénario, le personnage est vous, le conflit est les années de lutte et de frustration que vous avez traversées. Et la résolution est le moment aha où tout a cliqué pour vous… C’est une formule que vous voyez sur de nombreuses ventes et sur les pages. C’est un moyen très efficace de vous positionner comme la solution aux problèmes de votre client. “

Powell a mentionné que vous pouvez voir cette stratégie utilisée par des marques comme Toms Shoes. La biographie du fondateur Blake Mycoskie dit: «Lors d’un voyage en Argentine en 2006, Blake a été témoin des difficultés rencontrées par les enfants qui grandissaient sans chaussures. Sa solution au problème était simple, mais révolutionnaire: créer une entreprise à but lucratif durable et non tributaire des dons. La vision de Blake s’est rapidement transformée en une simple idée d’entreprise qui a fourni la base solide de Toms. »

Alice Corner, rédactrice de contenu chez Venngage, un fabricant d’infographie en ligne, a déclaré qu’il fallait aller plus loin en embrassant Snark pour vendre votre produit dans des histoires.

«Par exemple, lorsque je partage un article que j’ai écrit sur les réseaux sociaux, je dirais quelque chose comme:« Les femmes en technologie n’occupent généralement pas de postes de direction. Mais à Venngage, ils le font », a-t-elle déclaré. “Évidemment, cela ne fonctionne pas pour toutes les entreprises, mais si le ton est bon pour la marque, cela peut être super efficace.”

Appuyez-vous sur ces formules de rédaction lorsque vous en avez besoin

Les rédacteurs n’ont peut-être pas toujours besoin de formules, mais il est toujours bon d’élargir votre répertoire. Ces formules peuvent être particulièrement utiles pour les nouveaux écrivains qui cherchent à améliorer ou même à valider leur style.

“Avec l’expérience, vous remarquerez que votre copie s’écoule de manière naturelle et correspond à certaines (ou la plupart) des formules réelles simplement parce que vous vous concentrez sur le bénéfice des lecteurs”, a-t-il déclaré. “Cela ne veut pas dire que les formules, acronymes et autres types de trucs sont inutiles.”

Ces formules de rédaction sont également utiles pour démarrer rapidement la rédaction. Donc, que vous soyez soudainement chargé de rédiger des annonces ou que vous ayez du mal à obtenir des mots sur la page, essayez ces formules pour accélérer la copie.

Auteur: Lisa Smith

Lisa est une rédactrice d’entreprise indépendante avec 5 ans d’expérience en marketing Internet. Elle travaille pour un certain nombre de clients au Royaume-Uni et aux États-Unis.… Voir le profil complet ›