5 grandes tendances de blogs à surveiller en 2020

Les blogs sont-ils toujours un outil de marketing de contenu viable? C’est une question que chaque spécialiste du marketing doit se poser dans le contexte des nouveaux outils de marketing numérique. La réponse simple est que les blogs restent un puissant outil de marketing d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO).

Les blogs sont un outil puissant pour générer des prospects, établir des relations avec les clients, améliorer l’engagement des clients et améliorer le classement sur les résultats de recherche. Un blog peut également aider à stimuler la conversion, à renforcer la visibilité de la marque et bien plus encore.

Les chiffres des blogs prouvent que cela reste un élément essentiel de toute stratégie marketing. Les sites qui ont une page de blog affichent 434% de pages indexées en plus. De plus, les entreprises qui bloguent reçoivent 97% de liens supplémentaires vers leurs sites. Maintenant, considérez que 77% des internautes sont des lecteurs de blog pour apprécier l’importance du blogging pour vos campagnes marketing.

Pour rester au top de votre jeu de blog, vous devez intégrer les dernières tendances technologiques de l’industrie. Avec les mises à jour en cours de l’algorithme de Google telles que BERT (Représentations de l’encodeur bidirectionnel des transformateurs), vous devez rester à jour avec ces changements.

Ce guide explore certaines des principales tendances de blogs à surveiller en 2020.

Contenu long

Pendant longtemps, les blogueurs ont travaillé avec la conviction que les moteurs de recherche aiment les messages courts de 300 à 400 mots. Les blogueurs les plus renommés, comme Neil Patel, ont parlé de l’importance d’un contenu détaillé en profondeur.

Les blogs de longue date se démarquent et génèrent du trafic organique plus longtemps. Les personnes qui recherchent des informations approfondies sur n’importe quel sujet rechercheront de tels blogs et c’est une stratégie intelligente pour gagner des prospects.

Si vous souhaitez générer du contenu pertinent pour votre site, il est temps de commencer à générer des blogs plus longs. C’est l’une des tendances émergentes qui régnera en 2020.

Blogs basés sur les données

De nombreux blogueurs écrivent du contenu pour les moteurs de recherche dans le but d’obtenir un meilleur classement sur les moteurs de recherche. Bien que cette stratégie puisse fonctionner, elle est contre-productive car elle ne génère pas de trafic qui convertit. Si vous souhaitez tirer parti des blogs en 2020, il est temps d’adopter une approche basée sur les données dans votre stratégie de création de contenu.

Votre plan de création de contenu doit commencer par une recherche pour identifier ce que votre public souhaite lire. Cela impliquera la création de personnages pour comprendre ce que vos lecteurs cibles rechercheront probablement en ligne. Une approche basée sur les données vous aidera à écrire pour votre public et non pour les moteurs de recherche.

Lorsque vous travaillez avec un service de blogging, vous devez décrire les KPI du contenu de votre blog pour vous assurer que les rédacteurs travaillent de manière proactive pour les respecter. Après avoir créé vos blogs, l’approche basée sur les données implique également de recueillir des commentaires pour vous aider à agir en conséquence.

Par exemple, vous définissez des paramètres pour vous aider à évaluer vos articles de blog. Si votre contenu n’atteint pas les KPI que vous avez définis, vous devez revenir à la planche à dessin.

Si vous avez un site Web de commerce électronique sur lequel vous hébergez le blog, il existe de nombreux outils intégrés pour vous aider à collecter les données dont vous avez besoin pour votre contenu. L’une des caractéristiques des sites Web compatibles avec le commerce électronique est qu’ils prennent en charge les analyses qui vous seront utiles.

Contenu de qualité

Vous avez besoin d’un contenu de qualité pour votre blog en 2020. Il ne s’agit pas seulement de la longueur du contenu que vous écrivez, mais aussi de la qualité du contenu. Vos blogs devraient répondre rapidement à la question que les utilisateurs poseront très probablement.

Il est révolu le temps où l’accent était mis sur les mots clés. Au lieu de cela, vous devez vous concentrer sur les mots clés LSI, les termes de recherche sémantique et les questions que les utilisateurs poseront. Vous devez également tirer parti des outils en ligne disponibles pour affiner vos blogs et éliminer toutes les erreurs de grammaire ou d’orthographe.

Contenu visuel

La mention de blogs apporte instantanément un contenu textuel. Cependant, les choses ont changé et aujourd’hui, vous devez augmenter le texte avec des visuels pour faire passer votre message. La vidéo est devenue la forme de contenu la plus populaire. Dans une étude, 88% des spécialistes du marketing disent utiliser le marketing vidéo car il leur offre un retour sur investissement positif.

Le contenu visuel brise la monotonie du texte écrit et aide également votre public cible à se souvenir. Les visuels tels que les infographies, les images et les sondages augmenteront le temps de séjour. Ils vous aident également à fournir un contenu utile à votre public. Ce type de contenu est partageable et à l’ère des médias sociaux, c’est une tendance de blogging que vous ne pouvez pas ignorer.

Recherche vocale

L’augmentation des assistants numériques et des haut-parleurs intelligents a vu plus de personnes utiliser maintenant la recherche vocale. Pour les blogueurs, il s’agit d’une tendance révolutionnaire car elle modifie la façon dont vous créez du contenu.

Vous devez créer un contenu qui sera classé en tête de la recherche vocale pour vos mots clés cibles. Pensez aux questions que votre public cible utiliserait le plus probablement pour effectuer une recherche. Une fois que vous le savez, créez un contenu conversationnel naturel qui répond à ces questions.

Dernières pensées

Les blogs sont rapides et vous devez continuer à apprendre pour rester au courant des changements. Ne vous en tenez pas à l’ancien livre de règles, mais suivez plutôt les gourous du marketing de contenu en ligne pour découvrir les nouveautés. De cette façon, vous aurez l’avantage sur vos concurrents. Les internautes adorent les créateurs de tendances et vous aurez toujours une longueur d’avance sur tous les autres dans votre créneau.