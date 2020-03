5 livres Bitcoin à lire en quarantaine Coronavirus

Coronavirus ūü¶† suit son cours. Nous savons d√©j√† que nous devons √™tre mis en quarantaine √† la suite de la ¬ędistance sociale¬Ľ pour le bien de tous. Nous savons d√©j√† que les march√©s traditionnels et les crypto-monnaies sont d√©guis√©s en taureaux. Oui, nous savons d√©j√† tout cela, mais savons-nous quels sont les 5 meilleurs livres Bitcoin (BTC) √† lire dans cette quarantaine?

Non seulement la sant√© physique est vitale, mais aussi mentale, psychologique et spirituelle. Surtout en ces temps o√Ļ le Coronavirus ūüė∑ est devenu une pand√©mie et o√Ļ l’avenir de chacun est extr√™mement incertain.

Par cons√©quent, il n’est pas compl√®tement sain d’√™tre coinc√© toute la journ√©e √† regarder les nouvelles, surtout si nous n’avons plus de s√©ries ou de films √† regarder. Mais qu’en est-il des livres? Eh bien, il n’y a pas de meilleure fa√ßon de tuer deux oiseaux avec une pierre, de se laisser distraire et d’en savoir plus sur notre cryptoverse en m√™me temps.

C’est pourquoi de CriptoTendencia nous vous proposons les 5 meilleurs vendeurs de Bitcoin que vous pouvez obtenir en ligne. N’oubliez pas, ne quittez pas votre maison et ne vous lavez pas les mains apr√®s avoir lu ce contenu.

1. Ma√ģtriser le Bitcoin ūüďĖ

Ce livre, √©crit par Andreas Antonopoulos, est aussi appel√© “La Bible BTC”. C’est sans aucun doute le livre le plus complet et le plus connu pour non seulement vous initier √† la technologie Blockchain, mais conna√ģtre tous les d√©tails qui la composent.

“Je viens de passer les 8 derniers mois √† travailler sur la deuxi√®me √©dition et je n’ai m√™me pas pu gratter la surface de toutes les innovations qui se produisent autour de la CTB.”

Ce best-seller n’est pas pour les d√©butants et il est difficile de se compl√©ter en espagnol. Si vous cherchez une introduction sans trop de technicit√©, nous vous recommandons son autre livre “Internet of Money”.

2. La m√©thode Crypto ūüďö

Contrairement au premier, celui-ci est écrit en espagnol, écrit par Pablo Olóndriz et Carlos de Lanuza

Peu de gens doutent déjà que la CTB et les autres cryptos sont un développement technologique qui a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines de nos vies.

Dans “The Crypto Method”, les auteurs vous prennent par la main pour que vous appreniez facilement toutes les √©tapes n√©cessaires afin de b√©n√©ficier √©conomiquement de ce nouveau paradigme de l’humanit√©. Et aussi pour vous distraire dans cette quarantaine due au Coronavirus.

3. Bitcoin pour les nuls ūüďí

Nous connaissons tous les livres célèbres de cette collection. Eh bien, si vous ne vous y attendiez pas, il y en a aussi un Bitcoin.

Un livre de Wiley Brand qui nous aidera √† comprendre les m√©canismes et les risques derri√®re Bitcoin d’une mani√®re si simple que m√™me nos grands-m√®res voudront investir dans la CTB.

Gr√Ęce √† un langage facile √† comprendre, il nous permet de bien comprendre o√Ļ va notre argent. Vous apprendrez les d√©tails du trading Bitcoin, comment configurer votre portefeuille crypto et tout ce dont vous avez besoin pour commencer tout de suite, en ajoutant √©galement les chapitres n√©cessaires pour apprendre comment vous prot√©ger contre la fraude et le vol.

C’est le livre parfait pour les vrais d√©butants dans cet √©cosyst√®me cryptographique; en plus de servir de distraction √† cette quarantaine en raison du Coronavirus

4. Cryptoassets ūüďē

Ce livre √©crit par Chris Burniske et Jack Tatar ne nous plonge pas dans l’histoire ou le c√īt√© technique de Bitcoin, mais “Cryptoassets” est un guide clair et concis qui nous montre comment investir dans tous les altcoins pour garantir notre avenir financier.

Au fait, vous souvenez-vous de la crise financi√®re de 2008? “Cryptoassets” affirme que la publication du livre blanc Bitcoin peu de temps apr√®s n’√©tait pas une co√Įncidence. Intrigant, non? Que se passera-t-il ensuite apr√®s le Coronavirus?

5. Bitcoin: du d√©butant √† l’expert ūüďó

Comme le dit le titre du livre √©crit par Christian Newman, “Bitcoin: du d√©butant √† l’expert”, nous trouverons un excellent manuel destin√© √† ceux qui sont d√©butants dans le cryptoverse. Mais ils veulent en savoir plus dans un seul livre.

Cela vous aidera √† comprendre le r√īle que le Bitcoin peut avoir dans l’avenir de l’√©conomie mondiale et nous le recommandons √©galement √† ceux qui veulent savoir d’o√Ļ vient cette technologie spectaculaire et ce qu’elle peut faire pour nous.

Pr√™t √† passer tout ce temps en quarantaine √† lire sur Bitcoin? La distanciation sociale est l’un des outils dont nous disposons pour lutter contre le Coronavirus et les crypto-monnaies sont l’autre.

