5 Meilleures pratiques en matière de confidentialité lors du travail à distance

Avec les verrouillages nationaux en place en raison de COVID-19, des millions de nouveaux travailleurs à distance ont sauté en ligne pour commencer à travailler dans le confort de leur foyer. Malheureusement, la vie privée est en train de disparaître, car les entreprises, dont beaucoup sont novices en matière de travail à distance, renforcent leurs politiques de surveillance des employés. Il est prudent de supposer que tout ce que vous faites sur un ordinateur professionnel peut être et est probablement surveillé. Bien que ce ne soit pas un problème flagrant, il existe une mince ligne entre la vie personnelle et professionnelle lorsque l’on travaille à domicile.

En dehors des préoccupations des employeurs en matière de confidentialité, les escroqueries sont également en hausse, Google signalant un nombre stupéfiant de 18 millions de courriers électroniques malveillants quotidiens détectés liés directement à COVID-19. Non seulement cela vous met en danger, mais cela peut également mettre votre employeur en danger. Compte tenu de ces risques, il est important d’adopter les meilleures pratiques de base OpSec et de confidentialité qui vous aideront à réduire vos vulnérabilités. Voici cinq solutions simples qui peuvent être mises en œuvre en moins de 24 heures.

1. Utilisez un cache de webcam coulissant

Les housses de webcam font exactement ce qu’elles semblent faire, aident à bloquer votre téléphone et / ou la webcam de votre ordinateur lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les housses de webcam éliminent le risque d’être espionné visuellement, ainsi que le risque d’avoir votre webcam allumée par inadvertance lors d’un appel de travail avec de nombreuses personnes. Ils viennent dans toutes les formes et tailles et ne coûtent que quelques dollars à l’achat. Il est recommandé de les utiliser pour tous vos appareils équipés de caméras avant et arrière. Dans le cas où vous ne pouvez pas en installer un sur votre appareil, vous devez recourir à la meilleure option suivante: désactiver l’accès de votre caméra dans les paramètres de votre appareil.

2. Désactivez l’accès au micro et à la caméra lorsqu’ils ne sont pas utilisés

Avez-vous déjà parlé en privé de quelque chose de spécifique, seulement pour trouver une annonce connexe sur votre téléphone ou votre ordinateur quelques minutes plus tard? Si tel est le cas, vous n’êtes pas seul et la raison pour laquelle cela se produit est due à des applications qui demandent automatiquement et ou qui ont accès au microphone et à la caméra de votre appareil. Le moyen le plus simple d’empêcher cela est de désactiver l’accès à ces fonctionnalités dans les paramètres de votre appareil. Ce processus est manuel et peut être gênant avec les applications fréquemment utilisées, telles que WhatsApp ou Zoom, car vous devrez vous reconnecter à vos paramètres et autoriser à nouveau l’accès pour utiliser l’application pour un appel ou un chat vidéo. C’est le dilemme classique et le compromis entre plus d’intimité / sécurité et de commodité.

3. Tirez parti d’un VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) aide à protéger votre trafic Internet en masquant ou en redirigeant votre adresse IP et en protégeant vos données sur les réseaux publics. Les VPN sont faciles à utiliser et offrent à un utilisateur la possibilité de choisir des réseaux spécifiques au pays qui donneront accès à des services locaux qui pourraient ne pas être disponibles normalement. Pour les travailleurs à distance, les VPN sont essentiels lorsque vous travaillez dans des lieux publics tels que des espaces de coworking ou des cafés. Bien qu’il existe des VPN gratuits sur le marché, il est conseillé de faire vos recherches pour vous assurer que le VPN que vous utilisez est fiable. Les VPN payants de niveau supérieur offrent généralement jusqu’à cinq licences par appareil aux utilisateurs, vous permettant d’installer le VPN sur tous vos appareils professionnels et personnels.

4. Séparer les activités personnelles et professionnelles

Sans doute le point le plus important de la liste, les appareils personnels et de travail ne devraient être utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés. Vous ne devez pas tirer parti d’un ordinateur professionnel pour parcourir vos réseaux personnels de médias sociaux et même utiliser des applications de bureau pour communiquer avec vos contacts personnels. Encore une fois, supposez que tout ce que vous tapez est enregistré par un enregistreur de frappe virtuel, tout votre historique de navigation est enregistré et chaque activité est étroitement surveillée. Pourquoi prendre le risque si vous pouvez facilement garder votre téléphone ou ordinateur personnel à vos côtés en cas de besoin?

5. Sauvegardez vos données

Les experts en sécurité discuteront des risques imposés par la sauvegarde des données vers un fournisseur de services cloud, mais il existe également des moyens simples de sauvegarder vos données à l’aide de disques durs externes. Cela revient au compromis entre la confidentialité et la sécurité par rapport à la commodité. Les avantages du cloud incluent la synchronisation de toutes vos données sur plusieurs appareils, si nécessaire. Imaginez ne jamais avoir à vous soucier de perdre votre appareil ou d’avoir un dysfonctionnement de votre disque dur externe. Avec le stockage cloud approprié, vous pouvez simplement acheter un nouvel appareil et restaurer votre sauvegarde pour avoir exactement les mêmes informations que vous aviez auparavant. Pour ceux qui sont plus préoccupés par la sécurité, il existe des fournisseurs de services cloud avec cryptage avancé, 2FA et d’autres protections en place pour empêcher toute violation.

