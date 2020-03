5 meilleures pratiques en matière de médias sociaux: augmentez votre audience

Une personne sur trois dans le monde utilise les médias sociaux. Aux États-Unis, plus de 79% des adultes sont actifs sur diverses plateformes de médias sociaux. De nombreuses entreprises se tournent vers les médias sociaux pour se connecter avec les clients et accroître leur visibilité. Cependant, prendre pied sur les réseaux sociaux n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Cela signifie que les entreprises de dômes auront recours à l’achat de faux abonnés, à la création de profils fictifs ou à l’utilisation de robots pour accroître leur audience. Bien que certaines de ces tactiques puissent fonctionner dans une certaine mesure, il existe un certain nombre de stratégies éprouvées que vous pouvez déployer qui fonctionnent réellement.

Voici cinq bonnes pratiques en matière de médias sociaux pour accroître votre audience en 2020 et au-delà:

Venez avec une stratégie de contenu pour les médias sociaux

Le marketing de contenu ne se limite pas aux blogs et sites Web traditionnels; cela fonctionne et est également requis sur les réseaux sociaux. Il est important de commencer par une stratégie de contenu bien pensée en plus du contenu promotionnel normal que vous souhaitez publier sur les réseaux sociaux.

De nombreuses entreprises ou influenceurs viennent avec un état d’esprit publicitaire sur les réseaux sociaux, n’appréciant pas ce que leur public trouverait intéressant. Personne ne se réveille en voulant voir du contenu promotionnel ou des publicités, c’est certain. Voici des exemples de contenu non promotionnel que vous devez utiliser pour accroître votre audience:

Sujets tendances

Rejoignez votre public en publiant et commentant des sujets tendances dans votre créneau. Par exemple, vous pouvez publier des informations sur les événements de mode à venir si vous êtes dans l’industrie de la mode. Cependant, en tant qu’entreprise, vous devriez aller plus loin et écrire des articles de blog complets sur l’événement, fournir des informations supplémentaires et des avis d’experts.

Contenu informatif

Travaillez sur du contenu qui aidera votre public d’une manière ou d’une autre. Par exemple, vous pourriez fournir des conseils sur un sujet particulier qui plairaient à votre public cible.

Participez aux discussions des utilisateurs sur toutes les plateformes

Par exemple, vous pouvez rejoindre des groupes spécifiques à un créneau et contribuer lorsqu’une conversation populaire est lancée.

Se détendre

Parfois, il est bon de publier une blague, un mème ou un devis drôle sur la page de votre entreprise. Vous constaterez que la plupart des clients réagissent à la publication et fournissent des commentaires ou posent une question sur le fil.

Fournir des mises à jour

Que vous soyez une entreprise ou un influenceur indépendant, vous pouvez toujours publier des mises à jour non promotionnelles sur votre page de réseau social. Mettez à jour vos abonnés sur les activités de votre entreprise, les événements auxquels vous participerez ou quelque chose qui vous est arrivé ou dans votre organisation.

Partager les postes vacants sur les réseaux sociaux

Vous gagnerez en confiance et augmenterez votre audience si vous partagez des offres d’emploi dans votre entreprise sur les réseaux sociaux. Partager des offres d’emploi avec vos abonnés leur donne un sentiment d’appartenance et montre que vous vous souciez d’eux au-delà de l’argumentaire de vente.

Définissez votre public

Savoir avec qui vous souhaitez vous connecter sur les réseaux sociaux est aussi important que de créer vos profils de réseaux sociaux. Prenez le temps d’analyser la démographie des médias sociaux par rapport à votre entreprise, même lorsque vous rédigez vos messages et élaborez des stratégies. Vous ne pouvez pas cibler tout le monde sur les réseaux sociaux et réussir en raison de l’explosion des informations et de l’intérêt suscité.

Voici quelques facteurs que vous pouvez utiliser pour définir votre public:

Âge ou génération – ciblez-vous les baby-boomers, les milléniaux ou tout le monde? Emplacement géographique – les publications localisées ont de meilleures performances en termes d’engagements et de conversions.Par exemple, la mode, les finances, la santé, le régime alimentaire, la cuisine, etc. Cela vous aidera à vous connecter avec votre public partout où ils affluent; que ce soit des groupes, des hashtags ou des pages.Langue, etc.

La définition de votre public aidera non seulement à créer des publications percutantes, mais aussi à choisir les plates-formes à publier, quand publier et bien plus encore. Par exemple, les jeunes milléniaux passent leur temps sur les réseaux sociaux sur des plateformes comme Tiktok et Snapchat, tandis que les milléniaux plus âgés pourraient être sur Instagram et YouTube.

Vous ne savez pas comment identifier ou définir votre public? Il existe de nombreuses entreprises de popularité des médias sociaux qui se spécialisent dans la promotion de la marque sur diverses plateformes. Si vous recherchez une recommandation, essayez en.followersnet.com.

Fréquence de publication

Une page d’entreprise ou d’influenceur n’est pas comme une page de média social standard. Votre public peut ne pas apprécier de voir des publications professionnelles fréquentes et aléatoires sur sa page. Il est important de comprendre le fonctionnement de chaque plate-forme de médias sociaux. Par exemple, une publication Facebook ou Instagram peut avoir une durée de vie plus longue qu’un Tweet.

Dans le même temps, votre public vous guidera sur la fréquence de publication appropriée. Utilisez des mesures d’engagement pour comprendre comment et quand ils voient et interagissent avec vos publications et planifiez vos publications en conséquence.

Mesurer les performances et ajuster

Comme d’autres aspects de votre entreprise, les indicateurs de performance clés (KPI) s’appliquent également à la gestion de la croissance des médias sociaux. Il existe plusieurs outils commerciaux utilisés pour mesurer les performances des médias sociaux dans les moindres détails, comme le nombre de réactions et le type de réactions. Utilisez ces KPI sur les réseaux sociaux pour ajuster dynamiquement vos stratégies car rien n’est gravé dans le marbre sur les réseaux sociaux.

Suivez vos mentions sur les réseaux sociaux

Si vous décidez d’être sur les réseaux sociaux, vous devez être prêt à être social. Le suivi est l’un des aspects les plus critiques des médias sociaux. Savoir où votre marque ou votre entreprise a été mentionnée, comment et dans quel contexte et réagir en conséquence. Plus vous répondez vite, mieux c’est pour vous. Cela s’applique aux mentions et balises positives et négatives.

The Bottomline

Augmenter votre audience sur les réseaux sociaux se résume à l’approche que vous adoptez depuis le début et à la cohérence. Il n’y a pas beaucoup de raccourcis vers le succès sur les réseaux sociaux et les rares qui fonctionnent sont risqués et peuvent être coûteux à long terme. Cherchez toujours à développer votre audience de manière organique grâce à un bon contenu, des engagements, de la pertinence et de la cohérence.