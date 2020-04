5 méthodes de piratage de croissance que votre site de commerce électronique peut essayer maintenant

Le piratage de croissance est plus qu’un mot à la mode. Il s’agit d’une méthode ciblée pour orienter toutes vos stratégies commerciales vers la croissance et, en fin de compte, les revenus.

Si vous êtes intrigué, lisez la suite. Voici dix façons de pirater la croissance du commerce électronique que vous pouvez essayer dès maintenant.

1. Soutenez votre entreprise avec la preuve sociale et la confiance

Il est rassurant de savoir que d’autres clients ont pris la même décision que vous, et il existe différentes manières d’intégrer la preuve sociale dans votre entreprise. Il s’agit notamment de joncher votre site avec des avis clients, y compris des évaluations d’entreprises et des témoignages, à différents niveaux de votre entonnoir de marketing et de vente, par exemple, dans les annonces et les newsletters.

Une autre façon d’intégrer la preuve sociale est de montrer comment les autres achètent. La mise en évidence des décisions d’achat en direct, par exemple, indique que le site est actif, performant et utile.

La confiance ne devant jamais être sous-évaluée, les badges de confiance sont un moyen de l’instaurer, qui est une méthode relativement simple et visuelle pour susciter la confiance. Les logos peuvent être facilement insérés dans les pieds de page du site ou les pages de paiement et peuvent montrer, par exemple, que votre site est sécurisé et que les détails de paiement des clients seront sécurisés.

Vous pouvez réaffirmer cette confiance en garantissant à votre client qu’un humain est disponible pour répondre à toutes vos préoccupations. Pour ce faire, configurez un service de chat sur votre site ou via Facebook ou d’autres canaux de médias sociaux.

2. Trouvez de nouveaux clients sur des sites similaires

L’augmentation des ventes tourne autour de l’obtention de clients. L’une des méthodes que les entreprises intègrent de manière proactive dans leurs stratégies de marketing consiste à inclure un blog régulier sur leur site Web qui donne aux clients potentiels une valeur par le biais d’informations ou de connaissances du secteur, de conseils ou de hacks de vie. Cependant, vous n’avez pas à vous limiter à n’écrire que sur le blog de votre entreprise. Les publications d’invités sont également une méthode très efficace pour attirer des clients.

Trouvez une marque similaire, non pas en concurrence directe, mais qui offre un produit ou un service gratuit, et écrivez des blogs d’invités non promotionnels avec votre bio ou vos informations d’entreprise dans la signature et un lien vers votre site. Google Analytics peut vous aider à suivre les sites Web qui vous renvoient le plus de trafic.

3. Encouragez les clients à partager l’amour

Vous avez peut-être déjà une base de données de clients satisfaits, ce qui en fait le public idéal à exploiter pour partager leur satisfaction. Vous pouvez encourager activement les consommateurs à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux grâce à de nouvelles façons intelligentes et innovantes.

Par exemple, rappelez-leur de dire à leurs abonnés ce qu’ils ont acheté à la caisse ou promettez-leur une remise sur leur prochain achat s’ils publient et mentionnent la marque. Les demandes de mention sociale sont si courantes que de nombreux clients leur sont insensibles, mais il existe des moyens de se démarquer. De belles cartes manuscrites avec livraisons, par exemple, pourraient encourager les clients à prendre la carte avec leur achat et à la publier sur les réseaux sociaux.

Les produits qui sont moins attrayants visuellement mais nécessaires dans l’industrie concernée, comme les étiquettes d’expédition ou les fournitures d’emballage d’expédition, par exemple, seront probablement plus incités par des remises ou des codes promotionnels pour les mentions sociales.

4. Tout tester A / B

Il existe des centaines de stratégies que vous pourriez utiliser pour développer votre entreprise, mais tout ne fonctionnera pas nécessairement. La clé est d’identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et le test A / B est la façon dont vous déterminez cela.

Vous pouvez tout tester A / B, de la taille de vos photos au texte des médias sociaux, que ce soit pour inclure des images dans les messages ou quels codes promotionnels fonctionnent. Les badges de confiance, les jeux de couleurs ou l’utilisation de messages et de notifications tels que des avertissements d’approvisionnement limités peuvent également être testés.

Les tests A / B doivent être effectués de manière méthodique, et vous pouvez également utiliser des outils pour le configurer.

5. Cibler les achats incomplets et retourner les produits personnalisés

Vous n’avez pas à limiter les stratégies de croissance pour trouver de nouveaux clients; vous pouvez également cibler le public que vous avez déjà capturé.

Vous pouvez le faire en ciblant les visiteurs de votre site qui ont consulté des articles sans acheter ou qui ont des achats incomplets. Les fenêtres contextuelles d’intention de sortie sont des messages qui offrent une remise avant que les visiteurs ne quittent le site et peuvent aider à passer une vente. Le reciblage des annonces est une autre méthode qui permet de suivre les clients vers d’autres sites et d’afficher des annonces mettant en évidence les éléments qui les intéressent.

Selon Incify (une agence de marketing mondiale qui étudie les comportements humains en ligne), les annonces Google Shopping ont un CTR plus élevé que les annonces de produits sponsorisés et de marques sponsorisées d’Amazon.

Ensuite, inciter les clients existants à acheter à nouveau peut être encore plus précieux que les nouveaux clients, car ils en ont déjà investi dans votre marque et sont plus susceptibles de revenir. Promouvoir ce comportement est une stratégie de croissance qui devrait être au cœur des campagnes de vente et de marketing, notamment par le biais du marketing par e-mail et d’incitations à plusieurs niveaux, telles que la livraison gratuite, les codes promotionnels et le contenu ou les cadeaux à valeur ajoutée.

