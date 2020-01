5 minutes avec Mike Austin, PDG et co-fondateur, Fresh Pertinence

Parlez-moi de Fresh Pertinence

Notre mission est d’aider les spécialistes du marketing numérique à faire leur travail. Générer plus de revenus de commerce électronique et encourager les acheteurs non seulement à faire un premier achat, mais à y revenir encore et encore, sont des objectifs clés pour de nombreux détaillants en ligne. Pour y parvenir, les spécialistes du marketing doivent être en mesure de comprendre les besoins de leurs acheteurs et d’agir en fonction de ceux-ci. En travaillant dans mon ancienne entreprise de marketing par e-mail, j’ai reconnu à quel point il était difficile pour les spécialistes du marketing d’accéder aux données des clients et d’offrir une expérience transparente sur tous les canaux.

Une nouvelle pertinence a été lancée il y a six ans pour résoudre ce problème. Notre plateforme de personnalisation place les spécialistes du marketing aux commandes et leur donne les outils dont ils ont besoin pour augmenter les ventes et la fidélité des clients. Ils peuvent collecter des données clients en temps réel et les utiliser pour offrir une expérience incroyable à leurs clients via e-mail, web et application.

Qu’est-ce que la personnalisation exactement?

De nombreux détaillants pensent qu’ils maîtrisent la personnalisation s’ils proposent des recommandations de produits. Mais une stratégie de personnalisation efficace implique plus que de suggérer des articles que le client pourrait aimer afin d’atteindre des objectifs de revenus à court terme. Dans notre travail avec les détaillants, nous constatons que la personnalisation donne les meilleurs résultats lorsqu’une expérience est offerte et adaptée au client à chaque point de contact. Cela signifie utiliser les informations dont disposent les détaillants sur chaque client pour comprendre et livrer ce qui sera le plus utile à ce moment précis. Il comprend les tactiques marketing déployées, le type de messages marketing (ou d’assistance) diffusés, l’heure à laquelle le contenu est envoyé et les canaux utilisés.

La personnalisation des tactiques en fonction du contexte du client, comme son emplacement physique ou la météo locale, est un point de départ. Un client visite-t-il votre site Web depuis Brighton mais semble indécis? Montrez-leur dans quel magasin à proximité ils peuvent tester et voir ce produit dans la vraie vie, etc.

Mais les marques doivent accéder aux données comportementales des clients pour que leur marketing soit vraiment engageant. Par exemple, les informations sur les données peuvent informer le contenu ou les images qu’un client voit lorsqu’il accède à un site Web ou ouvre un e-mail. Un acheteur est-il intéressé par les pulls? Affichez bien en évidence cette catégorie de produits dans la barre de navigation. Un client achète-t-il toujours des chaussures noires en taille 6? Montrez les produits dans leur coloris préféré ou faites-leur savoir quelles chaussures de leur taille sont en vente.

Pourquoi les détaillants devraient-ils le prendre au sérieux?

Les attentes des clients ont évolué et les acheteurs s’attendent désormais à être traités comme des particuliers. Fournir le même contenu à tout le monde n’est tout simplement pas suffisant sur le marché actuel.

La personnalisation rend le parcours client plus simple, plus pratique et plus engageant. Il augmente les chances de conversion et constitue un générateur de revenus très fiable. Même à partir de formes de personnalisation légères, telles que les e-mails d’abandon de panier ou les recommandations de produits, les détaillants peuvent s’attendre à une augmentation significative des conversions. En moyenne, les entreprises signalent une augmentation de 14% de leurs revenus par visiteur et de 6% de leur valeur de commande. Approfondir la personnalisation peut non seulement obtenir de meilleures conversions, mais aussi aider à la fidélité, à la satisfaction et au plaidoyer.

Quels sont les différenciateurs clairs de Fresh Pertinence par rapport à d’autres produits sur le même marché?

Fresh Pertinence veut responsabiliser le marketeur et cette mission se reflète dans la façon dont la plateforme est construite. Il s’agit d’une solution très complète qui offre aux spécialistes du marketing numérique tous les outils dont ils ont besoin pour augmenter les revenus du commerce électronique. Ils peuvent gérer et analyser leurs données clients et les segmenter en fonction de tous les critères qu’ils souhaitent. Sur la base de ces informations, ils peuvent exécuter des tactiques telles que les e-mails déclenchés, les recommandations de produits, la preuve sociale, le ciblage comportemental et le ciblage géographique. Et testez et optimisez n’importe quel élément de campagne pour un impact maximal.

La plate-forme est excellente sur les bases, comme l’abandon de panier où nous récupérons plus de paniers d’achat que tout autre système. Et il est brillant pour résoudre des défis spécifiques – tels que l’adaptation de n’importe quel élément de votre boutique en ligne à l’étape de l’acheteur dans le cycle de vie du client, y compris les offres, les images et la barre de navigation, etc.

Nous comprenons également que les responsables marketing ont peut-être déjà mis en place des solutions qu’ils souhaitent conserver. Par conséquent, nous n’obligons pas les clients à extraire et à remplacer leurs outils ou à acheter des offres de solutions qui incluent des fonctionnalités dont ils n’ont pas besoin. Au lieu de cela, nous jouons bien avec leur pile martech existante et laissons les clients choisir et choisir les fonctionnalités Fresh pertinence qu’ils veulent réellement.

Quels sont certains de vos clients remarquables?

Les gens pourraient penser que la personnalisation en temps réel fonctionne mieux pour les biens de consommation tels que les vêtements, les bijoux ou les cosmétiques. L’élévation ici est en effet impressionnante, mais nous constatons en fait que la personnalisation donne d’excellents résultats, peu importe l’industrie.

Un de mes exemples préférés est le fournisseur d’outils électriques FFX Tools. Le détaillant omnicanal est toujours à la recherche de nouvelles façons de fournir aux clients une excellente expérience et les bons outils pour leurs besoins. Ils nous ont choisis pour nous éloigner d’un marketing statique à taille unique en incluant du contenu dynamique dans leurs e-mails.

Par exemple, ils utilisent la tarification dynamique en temps réel dans leurs messages faisant la promotion des offres flash. Auparavant, si un client cliquait sur une offre par e-mail après la fin de la vente, il découvrait que le produit était revenu à son prix d’origine, ce qui était une expérience frustrante. Grâce à Fresh Pertinence, les prix en direct sont désormais diffusés au moment de l’ouverture, ce qui garantit que le contenu des e-mails est toujours à jour.

FFX comprend également que les acheteurs d’outils électriques ont tendance à être fidèles à certaines marques en raison d’exigences de compatibilité. Par exemple, un acheteur qui a acheté un outil électrique Makita aura probablement besoin d’accessoires de la même marque. Par conséquent, ils personnalisent le panier et parcourent les messages d’abandon en fonction de l’affinité de la marque des acheteurs. Le client reçoit un e-mail avec une image de héros basée sur la marque du produit cartonné et les recommandations de produits du même fabricant. Cette approche ciblée s’est traduite par un taux d’ouverture impressionnant de 45%.

Quels sont votre rôle et vos responsabilités chez Fresh Pertinence?

J’adore créer des produits que les gens utilisent et dont ils tirent de la valeur. Depuis sa création, j’ai été profondément impliqué dans la conception de la solution Fresh Pertinence autour des besoins des clients. Au fur et à mesure que l’entreprise se développe, ma responsabilité la plus importante est de nous assurer de rester proches de nos clients et de continuer à améliorer la façon dont nous les servons. Mon autre responsabilité principale est de célébrer le merveilleux travail accompli par notre personnel et de faire de l’entreprise un excellent lieu de travail.

Quel rôle pensez-vous que Fresh Pertinence a dans l’avenir du commerce de détail?

De nombreux détaillants ne font qu’effleurer la surface en matière de personnalisation. Pourtant, les tactiques de personnalisation de base que les consommateurs perçoivent comme étant simplement de vendre plus ou de prouver que vous les connaissez, comme les appeler par leur prénom, ne capteront pas leur attention décroissante.

La clé du succès de la personnalisation est d’offrir des tactiques que les acheteurs trouvent utiles et qui leur facilitent la vie. Nous considérons Fresh Pertinence comme un partenaire fiable du responsable marketing qui leur permet de générer les opportunités de personnalisation les plus efficaces. En explorant les parcours et les comportements des clients, les spécialistes du marketing peuvent mieux comprendre le client, influencer leur parcours et approfondir la relation.

