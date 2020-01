5 minutes avec Tanya Sanyal, co-fondatrice, Hone

Parlez-moi un peu de l’histoire de Hone.

À l’été 2018, mon co-fondateur et moi avons eu l’idée d’une plateforme d’ameublement qui vous permettrait de: 1) rechercher rapidement parmi tous les détaillants; 2) créer des listes de souhaits en un seul endroit; 3) afficher une vitrine virtuelle adaptée à vos goûts et à votre budget; et 4) prendre facilement des décisions de collaboration. Nous avons développé notre idée en parlant à des utilisateurs potentiels, en lançant une enquête et en discutant avec des acheteurs à l’extérieur de Heal’s et Habitat sur Tottenham Court Road à Londres.

Nous avons lancé www.honestore.co.uk fin 2018 et avons signé plus de 140 partenaires de vente au détail, élargi notre clientèle et continuons à affiner l’expérience d’achat de meubles pour nos clients. Ça a été une année assez intense.

Quelle lacune sur le marché de détail britannique Hone s’efforce-t-elle de combler?

Lors de l’ameublement de ma propre maison, j’ai dû faire face à un choix écrasant, à la fatigue de la prise de décision et à aucun moyen efficace de trouver l’élément que je visualisais – que ce soit en essayant de trouver une image Pinterest, Instagram instoppable ou de remplir des critères très spécifiques pour ma maison.

Par exemple, lorsque je cherchais des tables blanches étroites à côté de ma petite chambre d’amis, je me suis retrouvé à rechercher plusieurs sites Web de détaillants, enregistrant mes résultats dans une note iPhone ou un e-mail pour prendre la décision plus tard.

De nombreuses décisions concernant les meubles ont été prises conjointement avec mon mari, nous nous sommes donc retrouvés à passer des soirées et des week-ends à choisir ensemble des meubles sur l’ordinateur ou l’iPad ainsi qu’à WhatsApping et à nous envoyer des courriers électroniques par d’innombrables liens.

J’ai trouvé que beaucoup d’autres partageaient ces points douloureux, il y avait donc une lacune claire sur le marché.

En quoi le modèle commercial de Hone est-il différent des autres détaillants d’intérieur de maison?

Nous gagnons de l’argent de nos partenaires détaillants via une commission sur les ventes que nous leur apportons et des abonnements. Nous ne traitons pas les transactions ou les stocks nous-mêmes, mais nous nous associons aux détaillants qui le font.

Notre mission est d’aider nos clients à trouver leur style de maison unique dans leur budget – en utilisant notre site, ils peuvent naviguer efficacement dans un large éventail de détaillants parmi les favoris de la rue, les magasins de design haut de gamme, les petites boutiques, les spécialistes en ligne uniquement et la valeur magasins et trouver l’inspiration shoppable des designers d’intérieur.

Que nous réserve Hone pour 2020?

Faire évoluer notre entreprise. 2019 a été une année intense au cours de laquelle nous avons connu une croissance rapide et j’ai personnellement laissé ma carrière sur le parquet pour me concentrer sur Hone à plein temps. Nous finalisons actuellement notre premier tour de financement externe qui nous permettra d’embaucher une petite équipe et de faire avancer le développement de produits et l’acquisition de clients.

Comment Hone relève-t-il certains des défis auxquels est confronté le secteur de la vente au détail?

Le secteur de l’ameublement de maison est très fragmenté, opérant souvent sur de faibles marges et peinant à maintenir une visibilité réelle. Dans un parcours client de plus en plus axé sur Internet, Hone est un canal en ligne supplémentaire pour les détaillants. Nous offrons à nos clients une vitrine intelligente, une inspiration de style et une opportunité de découvrir un plus large éventail de détaillants. De plus, nous fournissons un support de commerce électronique pour les petites boutiques.

Selon vous, quel est le plus grand risque pour le secteur du commerce de détail, compte tenu du climat actuel?

Alors que le Brexit compliquera de nombreuses chaînes d’approvisionnement, le plus grand défi reste de s’adapter à un paysage de plus en plus en ligne.

L’ameublement et les détaillants de meubles ont dû revoir leur base de coûts et leur modèle commercial initialement conçus pour un parcours client hors ligne. La prochaine génération de locataires et d’acheteurs de maisons est plus à l’aise pour acheter des meubles, même en gros billets en ligne, et je vois des meubles suivre la vague que nous avons vue dans la mode.

Nous avons également vu cela se produire dans les grands magasins britanniques, à mon avis. Il existe une divergence entre ceux qui ont créé une expérience utilisateur en ligne fantastique pour compléter leurs magasins physiques et ceux qui l’ont quittée tard.

Décrivez votre rôle et vos responsabilités chez Hone.

En tant que co-fondateur et directeur créatif, je dirige notre contenu pour la section d’inspiration du site Web de Hone en liaison avec les designers d’intérieur et les détaillants avec lesquels j’ai établi des relations. Je m’occupe de nos newsletters clients, relations publiques et médias sociaux et j’ai également dirigé la collecte de fonds et notre plan d’affaires. Je parle régulièrement à nos utilisateurs afin de travailler avec mon co-fondateur (qui est le responsable technologique) pour améliorer notre produit. Dans une start-up, vous portez de nombreux chapeaux.

Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours avant Hone.

J’ai étudié la philosophie, la politique et l’économie à l’université, puis j’ai entamé une carrière de 12 ans sur le parquet de JP Morgan. En tant que directeur exécutif des ventes de fonds spéculatifs, j’exécutais des transactions pour des investisseurs sophistiqués (fonds spéculatifs) sur des marchés en évolution rapide, les mettant à jour sur ce qui se passait sur le marché et recommandant des idées commerciales.

En dehors de la finance, j’ai toujours été passionné par la gastronomie, les voyages et la décoration intérieure et au fil des ans, j’ai rénové et meublé quelques appartements au nord de Londres. En 2019, je suis passé de la banque à travailler à temps plein sur Hone.

Qu’est-ce qui vous a poussé à la vente au détail en premier lieu?

Avant et pendant mes années universitaires, j’ai travaillé dans une autre facette de la vente au détail, en tant qu’assistante commerciale dans l’atelier du magasin de chaussures Barratts, puis Oasis pour femmes dans le centre commercial de Brent Cross. J’ai toujours aimé aider les clients et créer une bonne expérience pour mes clients a également été un élément clé de ma carrière bancaire.

Ce qui m’a ramené au monde de la vente au détail via la création de www.honestore.co.uk a été d’essayer de résoudre un problème important que j’ai vécu moi-même: l’inefficacité à trouver le mobilier parfait pour ma maison parmi la richesse de choix.

Comment votre expérience antérieure a-t-elle aidé votre emploi actuel?

Les produits financiers que je traitais dans mon rôle bancaire étaient techniques et le travail m’a obligé à digérer les gros titres du marché, à résoudre rapidement les problèmes et à établir des relations durables avec les clients. Les compétences commerciales et le professionnalisme que j’ai développé au fil des ans sont désormais pertinents. La rédaction d’essais sans fin pendant mon diplôme universitaire et les blogs de voyage plus tard m’ont également préparé à écrire du contenu sur Hone.

Quel est l’aspect le plus difficile de votre travail?

Rester positif dans les moments difficiles. Je savais qu’il y aurait des moments de doute sur la gestion de ma propre entreprise et c’est vrai. Je pense qu’en tant que nouveau propriétaire d’entreprise, vous pouvez passer une journée où vous passez d’une confiance extrême à ce que vous réussirez, peu importe à quel point vous vous sentez dégonflé que la plupart des start-ups n’y arriveront pas. Vous devez vous soutenir et soutenir votre mission. Pour moi, le «pourquoi?» Concerne à quel point notre temps est précieux et notre maison est un sanctuaire qui favorise le bien-être et la joie. Si nous pouvons aider les clients à trouver leur canapé ou tapis idéal dans le budget d’une manière efficace, alors c’est un succès important dans mon livre.

Et le plus gratifiant?

Il y en a beaucoup mais pour en choisir quelques-uns. Pouvoir montrer à quelqu’un notre site Web ou un éditorial bien présenté et dire «J’ai aidé à créer cela». Écoute de clients satisfaits qui disent avoir découvert des articles qu’ils aiment et gagner du temps en prenant des décisions sans fin via Hone.

Apprendre à partir de zéro: que ce soit sur la conception de l’expérience utilisateur, l’élaboration d’une stratégie de médias sociaux, l’amélioration de notre argumentaire pour les investisseurs ou la résolution de nouveaux problèmes, j’ai souvent l’impression d’être à nouveau stagiaire, je trouve cela à la fois stimulant et gratifiant.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui envisage de se lancer dans une carrière dans le commerce de détail?

C’est une période passionnante pour l’innovation dans le commerce de détail et il n’y a pas de formule unique qui convient à tous. Donc, je pense que continuez à vous concentrer sur votre mission, les problèmes que vous essayez de résoudre, continuez à parler aux clients afin que vous puissiez vous concentrer sur leurs problèmes de niche que vos concurrents n’ont peut-être pas remarqués et rêvent grand.

