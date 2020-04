5 modèles pour vous initier au monde des classiques pour moins de 6 000 €

Intéressé à acheter un classique mais vous ne voulez pas dépenser trop d’argent? Accéder à un classique et en profiter en tant que deuxième véhicule n’est pas aussi cher que cela puisse paraître à première vue, nous vous proposons 5 alternatives bonnes et économiques pour faire vos premiers pas dans ce monde, sans l’acquisition du véhicule ou son entretien causant des ravages sur votre compte bancaire.

Le monde des véhicules classiques peut être un passe-temps très cher, comme le montrent les modèles millionnaires mis aux enchères chaque année. Cependant, comme le reste de cette industrie, le monde du moteur classique comporte de nombreuses étapes et segments. Par conséquent, il n’est pas strictement nécessaire d’avoir un très grand compte courant pour pouvoir accéder à un tel véhicule.

Bien que le terme classique puisse suggérer des véhicules d’entretien coûteux ou coûteux, il faut garder à l’esprit que pratiquement tous les véhicules sur le marché finissent par devenir des véhicules classiques et historiques à un moment donné. Comme nous l’avons déjà vu en expliquant les différences entre les modèles classiques, historiques ou de collection, une fois suffisamment d’années écoulées, tout véhicule peut acquérir le statut historique. Ainsi, sur le marché classique, nous trouvons également des modèles abordables, qui malgré le maintien d’une certaine valeur des décennies plus tard, leur prix n’est pas un non-sens. En outre, on peut aussi les trouver fiables et relativement bon marché à entretenir. Cette liste nous montre précisément 5 exemples de ces modèles, dont nous pouvons trouver de nombreux exemplaires sur le marché actuel de l’occasion.

Volkswagen Golf Cabriolet mk.I

1- Volkswagen Golf Cabriolet mk.I et Golf GTI mk.III

La Volkswagen Golf a déjà plusieurs décennies et 8 générations de retard, et possède de nombreuses versions très recherchées qui conservent très bien leur valeur après quelques années. Bien que la majorité des exemplaires que nous pouvons trouver sur le marché de l’occasion soient des versions régulières de 3 et 5 portes, ils sont également nous pouvons trouver des versions très attrayantes et amusantes en dessous de la barrière psychologique de 6 000 €.

Dans cette gamme de prix, nous pouvons trouver un bon nombre d’exemplaires de la Golf Cabriolet de première génération, un modèle qui comptait de nombreux adeptes en son temps, en plus de certaines unités du Golf GTI de troisième génération. Surtout celui équipé du moteur 2,0 litres à 8 soupapes et 118 chevaux. Ces modèles ont des moteurs très robustes, qui en leur temps avaient une consommation pas trop élevée et qui ne sont pas difficiles à réparer.

2- Mercedes-Benz W123 et W124 (Classe E)

Les prédécesseurs de la Mercedes Classe E sont, sans aucun doute, les modèles les plus robustes de l’histoire. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient été pendant des décennies le modèle préféré des chauffeurs de taxi en Europe.

Dans notre gamme de prix, nous pouvons trouver sur notre marché de nombreux exemples de la variante de carrosserie berline des deux générations, bien que si nous élevons un peu la barre, nous pouvons également trouver des unités des variantes attrayantes Coupé et Cabriolet. Ces modèles étaient indestructibles et capables d’atteindre des kilomètres qui dépassaient facilement un million de kilomètres sans problèmes graves, donc si nous en trouvons un dans un état assez décent, nous avons un grand salon pendant un certain temps.

3- Suzuki Santana (SJ40)

Après avoir vu un exemple d’un véhicule compact et un autre d’une grande berline, nous trouvons maintenant un modèle pour les fans du monde hors route, la Suzuki Santana Samurai également robuste, également appelés Suzuki Santana et Suzuki SJ40 secs hors de notre marché.

Le prédécesseur de l’actuelle Suzuki Jimny était un modèle d’une robustesse irréprochable et pour son comportement, l’un des meilleurs véhicules tout-terrain du marché. Disponible en différentes variantes de carrosserie, y compris le cabriolet, la Suzuki Ssantana reste un véhicule parfait pour les loisirs et pour les excursions hors route. Le modèle est toujours si apprécié aujourd’hui que Il est assez difficile de trouver des exemplaires en bon état en dessous de 6 000 €, bien que durant notre phase de documentation préliminaire, nous ayons trouvé plusieurs exemplaires en bon état actuellement disponibles en dessous de ce prix.

4- Mazda MX-5 NA et MX-5 NB

Bien qu’en dessous de 6 000 €, nous pouvons trouver de nombreux modèles de sport, dont beaucoup avec des chiffres de puissance plus élevés que le MX-5 et aussi, appartenant à des marques premium, la vérité est que le seul roadster qui s’est avéré être Le fidèle successeur de Colin Chapman de l’original Lotus Elan C’est la petite voiture de sport Mazda.

La Mazda MX-5 a toujours été léger et amusant à conduire, mais aussi, comme véhicule d’occasion c’est toujours une très bonne option pour sa fiabilité et sa facilité d’entretien, en plus d’avoir de nombreux adeptes dans notre pays, ce qui en fait un bon billet d’entrée pour les rassemblements et les excursions. Actuellement, nous pouvons trouver des copies très diverses des deux premières générations du modèle (MX-5 NA et MX-5 NB) en dessous de 6000 €.

5- SIÈGE 600

Cela semble être la réponse évidente dans notre pays, mais la vérité est que après de nombreuses années avec des prix absurdement gonflésEnfin, nous pouvons trouver des exemplaires de la légendaire SEAT 600 à des prix abordables.

Grâce à la fièvre que le modèle a subie au cours de la dernière décennie, il est aujourd’hui très facile de trouver des exemplaires en bon état du petit véhicule utilitaire de moins de 6 000 €. Donc, tous ceux qui ont grandi avec le modèle amical SEAT ont aujourd’hui une excellente occasion de acquérir une grande partie de l’histoire du sport automobile dans notre pays. Ses petites mécaniques n’ont jamais été chères à entretenir et, logiquement, il n’y a pas quelques ateliers qui connaissent bien les intérieurs et les caractéristiques techniques de ce modèle.