5 options de partage de fichiers sécurisées et pratiques que vous pouvez essayer dès maintenant

Toute personne de plus de 30 ans peut se souvenir des jours de partage de fichiers avec les dinosaures. Si vous vouliez déplacer un fichier entre des ordinateurs, vous auriez besoin de supports physiques comme des disquettes. Ils pouvaient contenir environ deux mégaoctets de données, à peine assez pour transférer un document Word.

Même les clés USB ne sont pas si anciennes. Ils n’ont été largement utilisés qu’au milieu des années 2000. Maintenant, vous disposez d’un large éventail d’options de partage de fichiers en ligne faciles à utiliser. Vous pouvez cliquer, compresser et partager un fichier avec toute personne disposant d’une connexion Internet. Mais toutes les options de partage de fichiers ne sont pas sécurisées.

Cet article répertorie les options de partage de fichiers les plus sécurisées et les plus pratiques actuellement disponibles. Il contient également quelques conseils professionnels sur la sécurité des fichiers à la fin.

Dropbox

Dropbox est le parrain du partage de fichiers en ligne. Depuis ses débuts en 2007, il reste le leader de l’industrie. Il est facile à utiliser, fonctionnel et fonctionne sur à peu près toutes les plates-formes. Même avec une forte concurrence de Google, Amazon et Microsoft, il capte toujours une partie massive de la part de marché.

Vous pouvez utiliser Dropbox pour partager des fichiers via une URL en quelques clics depuis votre appareil. Il offre une sécurité sous-jacente comme la protection par mot de passe et les délais. Le seul véritable inconvénient de Dropbox est que vous n’obtenez que 2 Go de stockage gratuit. Mais les forfaits mensuels sont assez bon marché. Vous pouvez obtenir 2 To de stockage pour 11,99 $ par mois. Il est livré avec d’excellentes fonctionnalités telles que Smart Sync, Rewind et plus encore.

Google Drive

Vous avez peut-être remarqué que vous ne pouvez envoyer que des fichiers dont la taille ne dépasse pas 25 Mo dans Gmail. Mais vous avez la possibilité de télécharger votre fichier et d’envoyer le lien via Google Drive.

Google Drive est le principal concurrent de Dropbox. Bien qu’il ne dispose pas d’autant de fonctionnalités robustes, il est facile à utiliser et se synchronise avec les autres applications Google connectées à Drive.

Vous pouvez partager des fichiers via un lien sans obtenir de mot de passe ni de protection de limite de temps. Mais vous commencez avec un impressionnant stockage de 15 Go gratuit. Et il est déjà connecté à votre compte Gmail, ce qui le rend très pratique à utiliser. Pour un partage rapide et facile, il est difficile de battre Drive.

NextCloud

En ce qui concerne le stockage cloud, il existe un débat important sur les plates-formes propriétaires et auto-hébergées. La différence derrière c’est assez technique. Cela se résume à des plateformes propriétaires comme Dropbox et Google ayant accès à vos données. Ils peuvent l’utiliser de diverses manières, souvent pour vendre de la publicité.

Les options auto-hébergées comme NextCloud vous donnent plus de contrôle sur vos données. Il offre de nombreuses fonctionnalités, notamment le partage sécurisé, les conversations vocales et vidéo intégrées et d’autres outils de niveau entreprise qui lui permettent de rivaliser avec les grands noms.

NextCloud n’est pas bon marché, mais si vous avez des besoins importants de partage de fichiers, c’est une option fantastique.

WeTransfer

Vous voulez quelque chose de simple et de pratique qui n’a même pas besoin d’être enregistré? Découvrez ensuite WeTransfer. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer, c’est votre adresse e-mail. À partir d’ici, sélectionnez vos fichiers, saisissez l’adresse e-mail du destinataire et vous êtes prêt à partir!

Il n’y a pas de véritable protection des fichiers, mais les liens ne restent actifs que pendant une semaine. Si vous passez à un compte Plus pour 14 $ par mois, vous pouvez bénéficier de fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Il comprend des délais de téléchargement, une protection par mot de passe, etc. Il vous permet également d’envoyer des fichiers plus volumineux à une vitesse plus rapide. À ce prix, c’est une excellente alternative légère à Dropbox.

Boîte

Box a été l’une des premières plates-formes cloud à gagner en popularité. Bien qu’il n’ait pas la même portée que Google et Dropbox, il a de gros clients IBM et GE.

Box est parfait pour les grandes entreprises qui gèrent des systèmes de données à travers le pays (ou le monde). Il s’intègre dans les systèmes de sécurité d’entreprise.

Mais la meilleure chose à propos de Box est sa concentration sur la sécurité. Vous pouvez sécuriser le partage de fichiers même au niveau de l’adhésion gratuite. En effet, tout ce qui est stocké et envoyé sur Box est protégé par un cryptage de niveau AES-256. Cela fait de Box un avantage de sécurité considérable par rapport aux autres noms de cette liste.

Conseils de pro: ajouter de la sécurité à la commodité du partage de fichiers

La plupart de ces entreprises privilégient la commodité à la sécurité. Même Box, qui ajoute un chiffrement aux données stockées et envoyées, n’offre pas de protection supplémentaire aux fichiers pendant le processus de téléchargement et de téléchargement.

Mais vous pouvez faire quelques gestes simples pour renforcer la sécurité de vos données. Activation d’un service VPN à chaque fois que vous partagez des fichiers. Il protège votre connexion réseau en empêchant les cybercriminels d’intercepter vos fichiers en transit.

Utilisez également un service de cryptage de fichiers pour crypter tous les fichiers que vous envoyez sur le Web. Il garantit que seul votre destinataire peut vérifier le contenu d’un fichier. Si vous le partagez via le stockage cloud, même les fournisseurs de stockage cloud, tels que Dropbox ou Google, ne pourront pas voir ce qu’ils contiennent.

Essayez ces conseils et voyez à quel point il est facile de partager des fichiers en toute sécurité.