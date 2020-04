5 options pour un échange rapide entre le bitcoin et d’autres crypto-monnaies

Cet article contient des liens de parrainage. Savoir plus.

Dans l’article suivant, nous vous montrerons certaines des options disponibles pour échanger rapidement des bitcoins, soit pour une monnaie fiduciaire, soit pour d’autres crypto-monnaies.

En mars de cette année, les détenteurs de bitcoins ont connu un point critique, à savoir que le 12 de ce mois, la crypto-monnaie mère a perdu 40% de sa valeur, passant d’un peu plus de 8 000 USD à moins de 5 000 USD sur certains marchés. le même jour. Ce fait a provoqué une telle panique dans la communauté que l’ensemble du marché des crypto-monnaies s’est effondré. Pendant ce temps, un grand nombre d’utilisateurs ont vu leurs économies diminuer considérablement en ne pouvant pas les échanger rapidement.

L’une des principales causes de cette situation est que, bien que le bitcoin et la majorité des crypto-monnaies soient nés pour leur échange entre les personnes, en tant que systèmes P2P, à l’heure actuelle, la chose habituelle est que ces processus d’achat et de vente sont effectués à partir de maisons de change, qu’il soit centralisé ou non, comme cela arrive entre autres dans Bitfinex, Binance, Bisq et LocalBitcoins. Sur ces plateformes, vous devez être enregistré – dans certains cas avec une vérification AML-KYC – et y déposer votre BTC.

Cependant, cela s’est avéré très défavorable pour les utilisateurs qui recherchaient des moyens rapides d’échanger, car littéralement «le temps, c’était de l’argent». En raison de tout cela, nous nous sommes chargés de dresser une liste de plateformes qui vous permettent d’échanger vos crypto-monnaies rapidement et en toute sécurité, soit par monnaie fiduciaire, soit par d’autres crypto-monnaies. Nous nous basons sur les critères suivants:

Vitesse de change Besoin d’un compte? Crypto-monnaies disponibles. Modes de paiement disponibles Commissions Pays disponibles. Liquidité offerte. Sécurité au moment de l’échange. Limites de l’échange. Langue.

Avant de commencer, nous aimerions souligner une stratégie que beaucoup de crypto-monde utilisent souvent pour se protéger contre la volatilité, c’est-à-dire échanger vos crypto-monnaies contre une devise ancrée ou stablecoin, qui n’est rien de plus qu’une crypto-monnaie 1: 1 liée à une monnaie fiduciaire. , comme pour l’attache (USDT) ou DAI. Cela permet aux crypto-monnaies d’être vendues rapidement et de maintenir leur valeur actuelle dans une devise relativement stable, comme le dollar ou l’euro, sans avoir besoin de dépendre d’une institution financière.

Shapeshift

Source: Shapeshift

Shapeshift est une plateforme qui se spécialise dans les échanges de portefeuille à portefeuille entre les crypto-monnaiesAutrement dit, il n’y a pas besoin d’un dépôt intermédiaire. Le processus consiste essentiellement à sélectionner la paire à échanger, à spécifier le portefeuille où vous souhaitez recevoir et à envoyer les fonds, en ne restant que dans l’attente du dépôt final.

Caractéristiques:

Vitesse d’échange: rapide, bien que cela dépende de la saturation du réseau et des confirmations requises définies par la plateforme.Avez-vous besoin d’un compte?: oui, et nécessite une vérification AML-KYC pour pouvoir échanger. Le processus de vérification est automatisé, il est donc assez rapide.Crypto-monnaies disponibles: Plus de 50 différents, y compris le bitcoin (BTC), l’éther (ETH) et le litecoin (LTC). Comprend des pièces stables telles que l’attache (ERC20), USD Coin et TrueUSD.Moyen de paiement: échanges entre crypto-monnaies et directement sur votre portefeuille.Les commissions: une commission pour l’exploitation minière et une autre pour la plateforme qui varie en fonction du volume d’échange.Pays disponibles: S’applique, avec certaines restrictions, aux résidents américains. USA en raison des lois locales.Liquidité: Moyenne avec des plafonds maximum par échange pas si élevés, qui dépendent du volume des échanges généraux. Par exemple, lors d’une enquête au moment de la rédaction de cet article, le plafond maximum pour les échanges BTC / USDT était de 3,6 BTC. Cela peut varier.La sécurité: très fiable, car vous n’interagissez pas avec des tiers et les échanges se font directement sur votre portefeuille.Limites d’échange: varie en fonction de la paire à échanger.langage: Espagnol.

Changelly

Source: Changelly

Comme Shapeshift, Changelly est une plateforme d’échange direct de portefeuille à portefeuille.

La chose intéressante avec Changelly est que, grâce à la mise en œuvre de Simplex, il vous offre la possibilité de Achetez BTC directement avec votre Visa ou Mastercard.

Caractéristiques.

Vitesse d’échange: rapide, bien que cela dépende de la saturation du réseau et des confirmations requises définies par la plateforme.Avez-vous besoin d’un compte?: oui, et nécessite une vérification AML-KYC pour pouvoir échanger. Le processus de vérification est automatisé, il est donc assez rapide.Crypto-monnaies disponibles: plus de 50 différents. La liste comprend les principaux, tels que BTC, ETH et LTC, entre autres. Il a des pièces stables telles que l’attache (ERC20 et OMNI), USD Coin et TrueUSD, en plus du binance USD et EURS.Moyen de paiement: échanges entre crypto-monnaies et directement sur votre portefeuille.Les commissions: commission minière plus commission de 0,25% sur le total échangé.Pays disponibles: il n’y a pas de limitations.Liquidité: Moyen, avec des limites maximales pas si élevées qu’elles dépendent du volume du commerce général en son sein. . Lors de la consultation, la limite maximale pour les échanges BTC / USDT est de 5 BTC. Cela peut varier.La sécurité: très fiable, car vous n’interagissez pas avec des tiers et les échanges se font directement sur votre portefeuille.Limites d’échange: varie en fonction de la paire à échanger.langage: Espagnol.

Vous pouvez voir le tutoriel sur la façon d’utiliser Changelly à ce lien.

Uniswap

Source: Uniswap

Uniswap est une plate-forme qui fonctionne essentiellement de la même manière que Changelly ou Shapeshift, mais de manière décentralisée. La principale différence est qu’Uniswap est une application décentralisée (dApp) qui réside dans le réseau Ethereum, et d’où il est logiquement possible d’échanger des jetons ETH ou ERC-20 appartenant à ce réseau.

Caractéristiques:

Vitesse d’échange: très variable car elle dépend à la fois de la saturation du réseau Ethereum et de l’offre de la paire choisie à échanger.Avez-vous besoin d’un compte?: non, mais il faut que vous ayez un portfolio qui vous permette d’interagir avec le réseau Ethereum, comme Metamask.Crypto-monnaies disponibles: éther et plus de 150 jetons ERC-20. Dans les options, vous pouvez trouver 0xBTC qui est un jeton ERC-20 ancré 1: 1 avec BTC. Vous avez également des pièces stables (jetons ERC-20) telles que la pièce USD, trueUSD et stableUSD, entre autres.Moyen de paiement: échanges directs au sein de votre portefeuille.Les commissions: commission minière plus un petit pourcentage qui varie selon la paire à échanger.Pays disponibles: il n’y a pas de limitations.Liquidité: Faible, à la fois en raison de la jeunesse de la plate-forme et du fait que le marché des changes est uniquement destiné au réseau Ethereum.La sécurité: Très fiable, car ce sont des échanges gérés directement depuis votre portefeuille Ethereum.Limites d’échange: varie en fonction de la paire à échanger et de l’offre de la paire choisie.langage: Anglais.

Vous pouvez voir le tutoriel sur la façon d’utiliser Uniswap sur ce lien.

LocalCryptos

Source: LocalCryptos

Auparavant connu sous le nom de LocalEthereum, LocalCryptos est une plate-forme qui parvient à combiner les échanges P2P avec un système très similaire à celui utilisé par LocalBitcoins, mais en conservant le format non dépositaire.

Dans cette plateforme, vous pouvez échanger BTC ou ETH contre votre devise locale.

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse d’échange: Cela dépend beaucoup du temps d’attente que l’accord avec l’utilisateur avec lequel vous échangez peut nous mener.Avez-vous besoin d’un compte?: oui. Vous pouvez le créer directement à partir de votre portefeuille Metamask, qui ne nécessite également aucune vérification AML-KYC.Crypto-monnaies disponibles: BTC et ETH.Moyen de paiement: Il dispose de plus de 40 modes de paiement, parmi lesquels les virements dans les banques nationales et les processeurs de paiement.Les commissions: 0,25% pour chaque transaction effectuée par une annonce que nous publions et 0,75% pour les opérations effectuées à partir de l’annonce d’un autre utilisateur.Pays disponibles: plus de 130.Liquidité: moyen, mais peut varier selon le pays où vous faites du commerce.La sécurité– La plate-forme est fiable en partie en raison de son système non-conservatoire, mais des précautions doivent être prises concernant le mode de paiement utilisé.Limites d’échange: Il a un minimum de 5 USD par transaction et il n’y a pas de limite maximale définie par la plateforme, car ce sont les utilisateurs qui les établissent.langage: Espagnol.

Vous pouvez voir le tutoriel sur la façon d’utiliser LocalCryptos sur ce lien.

Hodl Hodl

Source: Hodl Hodl

Hodl Hodl est une autre option d’échange P2P où, tout comme dans LocalCryptos, la vérification AML-KYC n’est pas requise pour commencer l’échange. Vous pouvez acheter et vendre directement dans votre devise locale.

Une caractéristique intéressante de cette plate-forme est qu’au début du mois d’avril de cette année, ils ont fait une intégration avec le portefeuille BlueWallet, ce qui vous permet de suivre vos annonces directement depuis le portefeuille.

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse d’échange: Cela dépend beaucoup du temps d’attente que l’utilisateur avec lequel nous échangeons peut nous consommer.Avez-vous besoin d’un compte?: oui, mais ne nécessite aucune vérification AML-KYC.Crypto-monnaies disponibles: BTC.Moyen de paiement: Il dispose de plus de 100 méthodes de paiement, ce qui inclut également la possibilité d’utiliser une autre crypto-monnaie.Les commissions: 0,6% pour les nouveaux utilisateurs et 0,55% pour les utilisateurs enregistrés comme références.Pays disponibles: plus de 130.Liquidité: moyen, mais peut varier selon le pays où vous faites du commerce.La sécurité– La plateforme est fiable, mais des précautions doivent être prises concernant le mode de paiement utilisé, car certains processeurs de paiement sont généralement très courants dans les escroqueries.Limites d’échange: Il n’y a pas de limite maximale définie par la plateforme, car ce sont les utilisateurs qui les définissent.langage: Espagnol.

Vous pouvez voir le tutoriel sur la façon d’utiliser Hodl Hodl à ce lien.

Conclusions

La volatilité dans le monde des crypto-monnaies est très courante. Si vous êtes un hodler, vous devez apprendre à vivre avec. De plus, bien que l’automne du 12 mars ait retenti, ce n’était pas la fin du bitcoin comme beaucoup l’avaient prévu, mais une contraction dérivée des conséquences de la pandémie de Covid-19 que le monde connaît et qui a fait l’économie dans son ensemble en général a été affectée.

Pour cette raison, il est important de savoir et savoir utiliser les outils que nous vous présentons de manière intelligente, pour protéger votre épargne contre d’éventuelles pertes sur le marché et même avoir la possibilité de profiter rapidement pour gagner plus de crypto-monnaies, même lorsque le marché est dans le rouge.