5 pilotes actuels confirmés pour le deuxième GP de Formule 1 virtuel

Après un Grand Prix virtuel de Bahreïn dans lequel Guanyu Zhou, pilote chinois du jeune salon des talents de Renault, a remporté la victoire devant un ancien pilote de Formule 1 comme Stoffel Vandoorne et où Lando Norris et Nicholas Latifi étaient respectivement 5e et 6e, l’action revient à la catégorie reine même si c’est de manière informatisée.

A cette occasion, Charles Leclerc, Alexander Albon et George Russell rejoindra les pilotes actuels mentionnés ci-dessus après que le rush du premier événement les ait empêchés de se familiariser suffisamment avec le jeu vidéo en question pour jouer un rôle acceptable.

Ils seront rejoints par des personnalités telles que Ben Stokes, athlète Red Bull vainqueur de la Coupe du monde de cricket avec l’Angleterre, en plus de nombreuses autres qui seront annoncées dans les prochains jours. Le circuit de Parc Albert Il sera choisi cette fois malgré le fait qu’à l’origine c’était le GP du Vietnam qui allait se jouer dans la vraie vie, car le tracé de Hanoi n’est pas disponible dans le jeu vidéo officiel de 2019.

Encore une fois, l’événement commencera à 21h (Espagne) et peut être suivi par les canaux habituels: 1 heure et 30 minutes qui comprendra un classement et une course de 28 tours. Encore une fois, les paramètres des voitures respectives seront ajustés pour promouvoir un «spectacle compétitif et divertissant». Après l’événement, il y aura une exposition spéciale de pilotes de F1 eSports, qui clôturera l’événement lui-même.