5 prévisions de Bitcoin à chaud pour 2020

La crise mondiale causée par le coronavirus a touché les marchés financiers les plus importants, traditionnels et non traditionnels. Par conséquent, quand on ne sait pas encore quel sera l’effet de la maladie sur le prix du Bitcoin à moyen terme, chez CriptoTendencia, nous vous présentons les 5 prévisions Bitcoin les plus chaudes pour 2020.

Anthony Pompliano: le prix du Bitcoin en hausse

Nous commençons notre liste de 5 prédictions Bitcoin, avec l’une des influences cryptographiques les plus importantes au monde. Nous faisons référence à Anthony Pompliano, le fondateur de Morgan Creek Digital, et l’une des voix les plus autorisées lorsqu’il s’agit de débattre de la performance des prix du bitcoin.

Et c’est cela, Pompliano est optimiste ces derniers jours. Eh bien, pour lui, les actions prises par le gouvernement américain bénéficieront grandement à Bitcoin. Grâce à une augmentation de la masse monétaire en dollars américains, qui sans une augmentation égale de la demande, devrait conduire à une dépréciation de la monnaie américaine.

C’est précisément la situation pour laquelle le Bitcoin a été créé, selon Pompliano. Eh bien, étant une monnaie déflationniste, une baisse de la confiance dans les actifs traditionnels tels que le dollar devrait attirer l’attention des grandes capitales sur la BTC. Augmenter la demande pour la monnaie et donc son prix.

À tout cela s’ajouterait la proximité de Halving dans la Blockchain de la crypto-monnaie, un événement pour lequel il resterait moins de 50 jours. Ce qui, en réduisant la vitesse d’expansion de la masse monétaire Bitcoins, devrait entraîner une augmentation de son prix.

Peter Schiff: toujours sans valeur

Cependant, la position d’Anthony Pompliano ne semble pas convaincre tout le monde. Et surtout pas Peter Schiff, le magnat de l’or connu pour ses positions anti-crypto. Des actifs que vous considéreriez comme une bulle sans valeur réelle.

La position de Schiff ne semble pas avoir changé le moins du monde ces derniers jours. Eh bien, en fait, dans une participation spéciale faite au podcast Anthony Pompliano, Schiff aurait réaffirmé sa position. Prédire que Bitcoin cessera bientôt d’avoir une valeur pour les investisseurs.

Ainsi, Schiff aurait dit que Bitcoin «Il n’a que ceux qui sont intéressés à spéculer sur son prix. Une fois que personne ne veut le faire, cela perdra tout son sens ». Donc, pour lui, même les mesures expansives de la Réserve fédérale ne pourront pas intéresser les gens au Bitcoin. Menant tôt ou tard à sa chute.

Changpeng Zhao: le prix du Bitcoin ne baissera pas

Changpeng Zhao est l’une des figures les plus respectées de la communauté cryptographique. Pas seulement à cause de son analyse, mais à cause de l’influence que sa société, la crypto-échange Binance, a sur le marché de la cryptographie.

Par conséquent, il vaut la peine de commenter son accord avec Anthony Pompliano sur l’avenir du marché de la crypto dans les prédictions 5 Bitcoin d’aujourd’hui. Eh bien, comme le fondateur de Morgan Creek, Zhao pense que les mesures prises par le gouvernement américain affecteront sérieusement la valeur du dollar. Ce qui conduira à sa chute et à l’émergence de la CTB comme alternative viable.

Les performances de Bitcoin semblent prendre en charge Zhao. Source: CoinDesk

Zhao est même allé jusqu’à suggérer que la capitalisation boursière de Bitcoin pourrait atteindre plusieurs billions de dollars, en raison de l’ensemble d’incitations convenu par le Congrès américain. S’assurer également que, bien qu’il ait de l’argent, il ne permettra pas un effondrement total de la CTB.

Dan Morehead: Bitcoin arrivera à maturité

Ces prévisions optimistes seraient également soutenues par le PDG du fonds d’investissement Pantera Capital, Dan Morehead. Qui a estimé, dans une lettre adressée aux investisseurs du fonds, que lors de la crise financière que le monde devra affronter en 2020, le Bitcoin “arrivera à maturité”, atteignant des sommets historiques de son prix.

Pour Morehead 2020, ce sera une année extrêmement négative pour l’économie internationale, avec le risque que nous assistions à la première année de croissance négative de l’économie mondiale. Tout cela provoqué par les effets du Coronavirus. Cela ne signifie pas que Bitcoin ne connaîtra pas de reprise significative dans les mois à venir:

Le prix du Bitcoin pourrait établir un nouveau record au cours des douze prochains mois. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Ma meilleure estimation est qu’il faudra 2-3 mois aux investisseurs institutionnels pour sélectionner les problèmes de leur portefeuille actuel. Encore 3-6 mois pour rechercher de nouvelles opportunités comme la dette en difficulté, les situations spéciales, la crypto, etc. Alors, quand ils commenceront à faire des investissements, ces marchés commenceront vraiment à monter. “

Tim Draper: Bitcoin sauvera le monde

Enfin, sans aucun doute la plus optimiste de nos 5 prévisions Bitcoin aujourd’hui, est celle de Tim Draper. Pour qui, non seulement Bitcoin bénéficiera de la crise financière, mais la crypto-monnaie et son fonctionnement décentralisé seront la base de la reconstruction du monde après le Coronavirus.

Cela aurait été dit dans une interview réalisée sur le podcast Stories. Réaffirmant plus tard ses mots à travers un message sur son compte Twitter, où il a commenté que: “Lorsque le monde reviendra, ce sera le Bitcoin, et non les banques et les gouvernements, qui sauvera la situation.”

Divertissement pendant que vous êtes enfermé. Lorsque le monde reviendra, ce sera le Bitcoin, et non les banques et les gouvernements qui sauveront la situation. https://t.co/ChEQ70CcKL

– Tim Draper (@TimDraper) 16 mars 2020

