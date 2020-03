5 raisons impérieuses pour lesquelles j’ai abandonné mon bureau pour un espace de coworking

Le coworking a ouvert des opportunités auxquelles je n’aurais jamais eu accès dans mon bureau solo.

Mars

6, 2020

J’ai toujours aimé travailler seul et c’est probablement mon penchant pour l’isolement qui m’a conduit en premier lieu sur la voie de l’entrepreneuriat Internet. J’avais également construit une image morne des espaces de coworking dans mon esprit, pour moi, ils étaient pour des gens qui venaient juste de s’en sortir.

Cependant, l’année dernière, j’ai passé une journée loin de mon bureau personnel dans un espace de coworking à la demande d’un ami qui voulait que je l’aide à écrire une copie.

Mon expérience là-bas ce jour-là m’a conduit à travers une série d’événements qui ont abouti à mon abandon de mon bureau confortable en faveur du partage d’un bureau avec un gars lourdement barbu dans un espace de coworking.

En tant qu’entrepreneur Internet, je m’épanouis sur la motivation personnelle et sur l’inspiration de mentors et de gens d’affaires prospères. De toutes les citations puissantes qui suscitent souvent mon esprit d’entreprise, les mots inestimables de Sir Richard Branson se détachent: “Quel que soit votre objectif, vous ne réussirez jamais à moins de laisser aller vos peurs et de voler.”

J’ai décidé d’abandonner mes notions préconçues sur la façon dont la solitude pouvait conduire à mon succès et j’ai déménagé dans un espace de coworking. Voici pourquoi:

1. Une motivation incroyable

Après mon arrivée à l’espace de coworking, mon ami m’a expliqué la tâche qu’il voulait que j’exécute pour lui, puis il a quitté son bureau pour que je puisse me mettre au travail. Sur la base de mon rythme de travail habituel, nous avons pensé que cela allait être une tâche de 2 jours.

À la fin de la journée, lorsque mon ami est retourné au bureau, j’avais terminé chacune des tâches et regardais l’écran de l’ordinateur avec autant d’incrédulité que lui.

Ce qui était encore plus drôle, c’est que mon partenaire de bureau (le gars barbu) a dit qu’il avait été inspiré par moi pour accomplir beaucoup de travail aussi. J’ai été choqué parce que je me nourrissais également de la motivation que j’avais ressentie en le regardant travailler.

Le premier avantage tangible d’un espace de coworking que j’ai réalisé ce jour-là était la motivation qui existait dans cet environnement. Avoir de nombreuses personnes concentrées au travail dans le même espace fait des merveilles pour l’esprit. Je me suis repenti de mon illusion que les espaces de coworking étaient juste pour les gens qui essayaient de réduire les coûts.

À ce moment-là, j’avais tout fait, j’avais travaillé à la maison et supporté la lutte de l’auto-motivation qui en découlait. J’avais continué à avoir un bureau loin de chez moi et à faire un peu mieux, mais pendant tout ce temps, je n’avais jamais accompli autant de travail que ce jour-là.

L’avantage le plus puissant des espaces de coworking pour moi est l’environnement incroyable qu’il offre pour être motivé, concentré et productif.

2. Des réseaux précieux

Comme vous l’avez peut-être déjà imaginé, j’étais déjà attiré par le pouvoir de l’environnement de coworking, alors quand mon ami m’a de nouveau invité, je n’ai pas hésité. Nous avions collaboré sur un livre pour enfants que nous voulions publier sur Amazon.

Le jour où nous devions publier, mon graphiste n’a pas envoyé les graphiques du livre et n’a pas pu être joint. La situation me stressait, mais j’ai remarqué que mon ami n’avait pas l’air aussi perturbé.

Quand il est devenu clair que mon créateur n’allait pas passer, mon ami a tendu la main par-dessus le bureau et a tapoté pour attirer l’attention de l’autre occupant de la table, vous l’aurez deviné, le barbu.

Je lui ai demandé s’il pouvait concocter un «petit» graphisme pour la page de garde et quelques autres choses. Sans lever les yeux de son écran, notre ami barbu a demandé les détails du livre et en une heure, nous avons eu les meilleurs graphismes que nous aurions pu espérer. La meilleure partie était qu’il était gratuit!

Les espaces de coworking exposent les entrepreneurs à d’autres professionnels, dont la plupart des compétences complètent votre travail et vice versa. Construire un réseau solide et une amitié dans ce sens produira très probablement des renvois dans les deux sens et réduira également les coûts lorsqu’une main est atteinte sur la table.

Les choses que j’ai vues lorsque les mains ont été tendues sur les tables m’ont époustouflé!

3. Économies sur le coworking

L’autre chose qui m’a vraiment fait aimer l’espace de coworking est venue lors d’une conversation à midi que j’ai eue avec mon ami et avec le PDG de l’espace de coworking.

La conversation a rapidement tourné à une comparaison entre combien d’argent j’ai dépensé pour louer un bureau, payer mes données, mon électricité et d’autres équipements et combien mon ami a dépensé pour travailler depuis l’espace de coworking. Plus intéressant encore, combien en moyenne le PDG a gagné en un mois en gérant l’espace de coworking.

J’avais toujours pensé qu’il y aurait une marge, mais je n’étais pas préparé à l’ampleur de la marge. Lorsque j’ai considéré cela avec les avantages supplémentaires du réseautage, la productivité accrue et les effets améliorant l’humeur du travail à partir d’un espace de coworking, cela devenait à peu près une évidence.

Cependant, j’ai semblé prêter plus d’attention au PDG car à l’époque, je semblait plus submergé par l’idée de créer moi-même un espace de coworking que d’économiser sur mes dépenses! (Qui sait que je pourrais encore).

4. L’effet de remue-méninges

J’ai eu plusieurs jours où j’ai dû travailler avec des logiciels, parcourir le net pour trouver une solution ou m’inquiéter d’un petit problème que j’ai eu lors de l’exécution d’un projet, cependant, la collaboration dans l’espace de coworking était réconfortante. Tout le monde savait à qui s’adresser pour un certain type de problème et parfois, les efforts combinés de quelques personnes apportaient des solutions assez facilement.

Dans le TEDx Talk, A Case For Coworking Spaces, Sean Fedorko a souligné les nombreuses façons dont ce réseautage peut affecter votre entreprise. Il en a mentionné un comme étant «l’effet de remue-méninges» où de nombreux esprits peuvent se réunir pour résoudre le problème d’une personne.

L’expérience à plusieurs reprises m’a également aidé à me décider.

5. De nouvelles compétences

Le dernier clou dans le cercueil est venu quand j’ai acquis les compétences de conception graphique pertinentes de mon ami barbu. J’avais toujours eu une petite connaissance de la conception graphique et pouvais concocter quelques conceptions de base, mais je n’avais jamais pris le temps d’approfondir mon expertise.

Lors d’une de mes visites sur le lieu de travail, j’ai montré à mon ami barbu, un dessin que j’avais préparé la veille, rayonnant de fierté devant mes réalisations.

Je me suis demandé quel logiciel j’avais utilisé, puis j’ai froncé les sourcils à ma réponse. En quelques étapes simples, il m’a montré quelques astuces sur un autre logiciel qui pourrait révolutionner mes conceptions. Je l’ai repensé plus tard dans la soirée en utilisant ses conseils et c’était en fait assez bon, pour être utilisé comme couverture de livre sur Amazon, un exploit dont je suis toujours fier.

La pléthore de compétences auxquelles vous êtes exposé dans un espace de coworking est une raison suffisante pour le préférer au travail seul. Apprendre seul est beaucoup plus difficile que d’apprendre d’un pro même si c’est payant.

Travailler à partir d’un espace de coworking s’est avéré être meilleur pour moi émotionnellement et financièrement, qui sont des domaines clés pour tout entrepreneur.

En tant qu’entrepreneur Internet ou propriétaire de petite entreprise, travailler à partir d’un espace de coworking pourrait être la voie la plus heureuse vers la productivité. Cela pourrait être vrai pour vous au moins jusqu’à ce que vous deveniez assez gros au point où vous n’avez qu’à faire face à des trucs déprimants comme le maintien d’un bureau, du personnel et des commodités.

Cela a fait des merveilles pour moi; il pourrait peut-être faire de même pour vous.

