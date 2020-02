5 raisons pour lesquelles Preston est un hotspot d’investissement immobilier au Royaume-Uni en ce moment

Preston, une ville modeste du nord-ouest de l’Angleterre, a connu une augmentation sans précédent de l’intérêt des investisseurs immobiliers. Qu’est-ce qui se cache derrière le boom?

L’investissement immobilier à Preston est en plein essor, avec de nouveaux développements, conversions et projets de régénération qui changent le paysage de la nouvelle ville du Royaume-Uni. Les grandes villes des environs, comme Manchester, Liverpool et Leeds plus à l’est, se font courir pour leur argent en raison des nombreuses qualités de Preston comme lieu d’investissement.

Maintenant, un autre développement majeur, Bishopgate Gardens, est en cours en plein centre de la ville. Le projet, du développeur Heaton Group, consiste à rénover un ancien immeuble de bureaux du gouvernement qui est resté vide depuis août dernier, et est en cours de conversion pour créer 130 nouvelles maisons ainsi que des commerces de détail sur place.

La transformation du bâtiment sera une contribution majeure à l’amélioration continue du centre-ville, tout en augmentant le stock de maisons du centre-ville pour le nombre croissant de personnes qui souhaitent y vivre et y travailler.

Vous songez à acheter une propriété à Preston? Voici cinq choses que vous devez savoir sur l’investissement immobilier Preston.

1. Marché locatif florissant

C’est probablement l’une des raisons les plus attrayantes pour les propriétaires de logements locatifs et les investisseurs immobiliers de choisir Preston. Avec une population de près de 142 000 habitants, un taux d’emploi supérieur à la moyenne de 83% et une forte concentration d’étudiants, de diplômés et de jeunes professionnels, la demande de location est vaste et indéfectible.

Matt Eastham d’Easthams & Co Letting Agents a déclaré que son entreprise avait enregistré une augmentation de 22% des demandes de renseignements des locataires potentiels au cours de 2019, avec une croissance des loyers de 7% par rapport à l’année précédente. “Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au cours des prochaines années, alors que la régénération du centre-ville s’accélère, ce qui se traduira par un nouvel afflux de jeunes professionnels et de familles qui souhaitent faire de cette ville abordable, verte et dynamique leur maison”, conclut Eastham.

Selon PropertyData, les rendements bruts moyens dans le code postal PR1 sont impressionnants de 7,5%. Ce chiffre a augmenté de 14% au cours des cinq dernières années et est bien supérieur à la moyenne nationale.

2. Prix des logements abordables

Par rapport à son voisin Manchester, les prix des maisons à Preston sont accessibles pour un éventail de budgets beaucoup plus large, ce qui est une attraction majeure pour les investisseurs immobiliers et les premiers acheteurs. Selon Rightmove, les prix des maisons dans la ville sont actuellement un peu moins de 190 000 £, contre 212 000 £ dans le centre-ville de Manchester.

Selon les chiffres de Zoopla, le revenu moyen actuellement nécessaire pour acheter une maison à Preston, basé sur la capacité d’emprunt hypothécaire, est d’environ 10000 £, ce qui ne représente que 39% des revenus nécessaires pour acheter une propriété à travers le Royaume-Uni.

Pour les investisseurs immobiliers, cela rend non seulement l’investissement plus abordable avec potentiellement moins d’effet de levier, mais augmente également les possibilités de rendement.

Le nouveau développement de Bishopgate Garden possède des propriétés à partir de seulement 110 000 £, ce qui en fait une maison de démarrage idéale ainsi qu’un investissement immobilier. Idéalement situé à Preston pour servir les travailleurs de la ville, le développement dispose d’un salon pour résidents, de jardins sur le toit et d’un concierge 24h / 24. En savoir plus ici.

3. Principales perspectives de gains en capital

Selon les dernières prévisions de prix des logements de Savills, le nord-ouest devrait connaître la plus forte hausse au cours des cinq prochaines années que partout ailleurs au Royaume-Uni. On s’attend actuellement à une augmentation de 24%, avec une augmentation de 2,5% au cours de 2020.

Le rapport de Savills déclare: “Au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons une poursuite des tendances historiquement observées dans la seconde moitié d’un cycle du marché du logement, où Londres et le Sud sous-performent les marchés des Midlands et du nord de l’Angleterre.”

Ces prévisions devraient certainement englober Preston, et de nombreux investisseurs souhaitent mettre la main à la pâte dans la région pour maximiser les hausses de prix potentielles. D’autant plus que le marché britannique du logement a signalé un ralentissement général au cours des deux dernières années en raison de l’incertitude politique et économique, il n’y a aucune garantie d’augmentation majeure des prix des logements nulle part. Mais, selon les statistiques, un investissement dans Preston est susceptible de voir de meilleurs rendements des gains en capital que la plupart des régions.

4. Ville la plus agréable à vivre du nord-ouest

Preston se classe régulièrement au premier rang de toutes les villes du nord-ouest dans l’indice annuel PwC Good Growth for Cities. Lors de l’édition 2019, la ville s’est classée 11e sur toutes les villes britanniques, devant Manchester, Liverpool, Birkenhead, Warrington et Wigan.

L’étude du cabinet comptable Big Four examine les niveaux d’habitabilité dans chaque ville, en évaluant des facteurs tels que l’équilibre travail-vie privée, les emplois, les compétences, la santé, le prix du logement par rapport aux revenus, les transports et les nouvelles entreprises. C’est une récompense majeure pour Preston, et démontre ce qui fait de la région un endroit si souhaitable pour vivre et investir.

5. Régénération et investissement

L’économie locale de Preston vaut actuellement 7,4 milliards de livres sterling et devrait croître de plus de 1 milliard de livres sterling au cours des 10 prochaines années en raison de l’augmentation des investissements dans la région. Le conseil municipal de Preston et le conseil du comté de Lancashire travaillent actuellement à l’amélioration des infrastructures de la ville afin de rendre la zone plus conviviale pour les affaires et d’y augmenter les bureaux.

Il y a actuellement un projet d’investissement de 434 millions de livres sterling en cours à Preston et South Ribble, qui créera 20 000 nouveaux emplois et au moins 20 000 nouveaux logements. Les célèbres halles de marché et la gare de Preston ont également bénéficié d’investissements et d’améliorations majeures, et de nouveaux restaurants, bars et magasins font constamment leur apparition en conséquence directe de cette régénération. Alors que la réputation de la ville augmente, Preston a assuré sa place en tant que cible pour les investisseurs immobiliers à la recherche du prochain hotspot d’investissement britannique à venir.

Bishopgate Gardens est un nouveau développement de luxe situé en plein cœur du centre-ville, à proximité de toutes les commodités de Preston et dans la zone de régénération de 434 millions de livres sterling. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet ici, ainsi que d’autres opportunités d’investissement intéressantes à Preston.