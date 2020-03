5 séances d’entraînement que vous pouvez faire à la maison gratuitement dès maintenant

Vous voulez établir une routine d’entraînement à domicile mais vous ne savez pas comment? Essayez ces cinq ressources.

Comme les gymnases à travers le pays sont considérés comme des «entreprises non essentielles» et fermés dans un avenir prévisible, le nombre de ressources virtuelles de fitness explose. Pour certains, cela signifie acheter des vélos stationnaires coûteux avec des cours virtuels au lieu d’assister à un cours de spin quotidien. Mais un vélo Peloton de 2200 $ est tout simplement trop cher pour la plupart des Américains, surtout quand il y a tellement d’options gratuites disponibles en ce moment.

“L’ironie est que beaucoup de gens font probablement plus d’exercice qu’ils ne le feraient autrement, car ils n’ont rien d’autre à faire”, explique Jennifer Cohen, contributrice entrepreneur et fondatrice et PDG de No Gym Required.

Si vous avez la chance d’avoir une salle de gym à domicile, profitez de ce temps pour l’utiliser. Mais vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’espace ou d’équipement pour continuer à bien vous entraîner. Voici cinq façons de vous entraîner gratuitement à la maison dès maintenant.

Portez votre poids corporel

“Toute ma philosophie est basée sur des séances d’entraînement à domicile utilisant des choses autour de vous”, explique Cohen. «Utilisez des boîtes de soupe ou de haricots comme poids. Remplissez les cruches de gallon d’eau et faites des mouvements brusques ou des squats en les tenant. Utilisez une chaise pour faire un entraînement. Il est probablement plus difficile d’utiliser votre poids corporel que d’utiliser quoi que ce soit. »

Dans la vidéo ci-dessous, elle montre un circuit rapide de poids corporel que vous pouvez faire à la maison sans aucun équipement.

Tournez-vous vers les réseaux sociaux

Si vous travaillez avec un entraîneur personnel ou avez un professeur de studio préféré, il est probable qu’ils utilisent les médias sociaux pour fournir des ressources gratuites à leurs clients dès maintenant. Recherchez vos instructeurs préférés sur Instagram et voyez s’ils ont publié quelque chose. J’ai suivi un cours de yoga de mon instructeur préféré et découvert des vidéos de poids corporel nouvelles pour moi qui me permettent de faire un entraînement rapide même lorsque je ne me sens pas motivé.

Considérez-le comme un excellent moyen d’interagir avec vos instructeurs préférés même si vous ne pouvez pas accéder à leurs cours dans la vraie vie. Cohen, par exemple, interroge son public pour voir quels types de séances d’entraînement ils veulent voir avant qu’elle ne soit mise en ligne sur Instagram. Bien sûr, si vous en êtes capable, payez votre entraîneur à l’avance pour vos prochaines séances ou demandez à vos instructeurs s’ils acceptent des dons via Venmo ou PayPal. Ils peuvent offrir des cours gratuitement, mais ils dépendent des clients et des studios pour leurs moyens de subsistance, alors faites ce que vous pouvez pour les aider.

Ramenez le studio à la maison

Tout comme les instructeurs individuels, les gymnases et les studios créent de nouvelles ressources pour les étudiants alors qu’ils ne peuvent pas y arriver physiquement. Même si vous n’êtes pas membre d’un studio ou d’une salle de sport, vous pouvez trouver de nombreux cours en ligne gratuits dès maintenant. CorePower Yoga propose une collection de vidéos de yoga gratuites pour tous ceux qui souhaitent les essayer. Orangetheory publie chaque jour une nouvelle séance d’entraînement de 30 minutes à l’aide d’objets ménagers. Classpass offre une collection gratuite de 2000 vidéos allant du Pilates, au Kickboxing, aux cours HIIT et donne aux gens la possibilité de faire un don directement à leurs studios préférés, que ClassPass va égaler jusqu’à 1 million de dollars en dons. Si vous êtes curieux au sujet d’un certain studio ou salle de gym, c’est probablement le bon moment pour l’essayer gratuitement.

Profitez d’essais gratuits sur les applications

L’industrie des applications de fitness a explosé au cours des cinq dernières années, et les gens qui ont longtemps fait l’éloge d’applications telles que l’application Sweat de Kayla Itsines ou Tone It Up sont probablement heureux qu’ils aient déjà l’habitude de travailler à la maison. Beaucoup de ces applications offrent de nouveaux essais gratuits ou prolongent la durée de leurs offres d’essai actuelles pour donner aux gens une ressource dès maintenant. Jusqu’au 7 avril, chaque personne qui s’inscrit à l’application Sweat bénéficiera d’un mois d’accès gratuit et de la possibilité de faire un don de 5 $ au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS; Tone It Up offre un essai gratuit de sept jours aux nouveaux utilisateurs; le nouveau venu Obe Fitness offre un essai gratuit et des séances d’entraînement quotidiennes gratuites pour les aînés dans son bulletin quotidien; Daily Burn a étendu son essai gratuit de 30 jours à 60 jours; Peloton étend son essai gratuit normal de 30 jours à 90 jours. Il est difficile de trouver une application de fitness qui ne participe pas pour le moment.

Copier des célébrités

Vous avez toujours voulu copier la routine d’entraînement d’une célébrité, mais vous ne pensiez pas que vous aviez le temps? C’est peut-être le bon moment pour y aller. YouTube est un trésor de contenu d’entraînement pour les célébrités. Utilisez la vidéo ci-dessous pour vous entraîner comme la star de la couverture Entrepreneur Sterling K. Brown. Vous voulez des abdos comme Jennifer Lopez? Essayez celui-ci. Le chanteur Adele aurait aimé Joe Wicks, connu sous le nom de The Body Coach TV sur YouTube, pour ses séances d’entraînement à domicile. Tapez le nom et l’entraînement de n’importe quelle célébrité dans la barre de recherche sur YouTube, et vous trouverez probablement une vidéo rapide à essayer.

Peu importe ce que vous choisissez de faire, entrez dans le mouvement que vous pouvez et ne vous battez pas si vous sautez une journée. Il est important de prioriser la santé mentale autant que la santé physique.

