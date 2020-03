5 signes dont vous avez besoin pour prendre du recul en tant que fondateur de votre startup

Parfois, la meilleure chose à faire pour votre entreprise est d’assumer un rôle différent.

Mars

6, 2020

6 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Il y a un mois, j’ai annoncé sur LinkedIn que je démissionnais en tant que PDG de mon entreprise, Nav, et que j’assumais un nouveau rôle de président exécutif de notre conseil d’administration. Ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises, mais aussi l’une des plus gratifiantes.

Mes motivations pour démissionner m’étaient personnelles et j’espère pouvoir en parler plus en détail car mon nouveau rôle me donne plus de temps pour regarder en arrière et réfléchir. En attendant, j’ai pensé qu’il pourrait être utile de discuter de cinq des raisons plus générales pour lesquelles un PDG serait sage de cesser de fumer.

1. Vous êtes absorbé par ce qui est urgent au lieu de ce qui est important

Un des symptômes que vous avez perdu les rênes de votre entreprise est que vous n’avez que le temps d’accomplir des tâches urgentes et que vous ne pouvez jamais vous concentrer sur ce qui est important. Cela se produit généralement parce que vous n’avez pas de système efficace en place et que vous n’avez pas les bonnes personnes pour comprendre comment l’améliorer. Vous êtes trop occupé à éteindre les feux de brousse pour vous concentrer sur l’ensemble. Vous êtes absorbé par le drame interne, qu’il provienne de clients, d’employés ou de fournisseurs. Ces crises vous empêchent de travailler sur ce qui est vraiment important pour réussir.

Des exemples de responsabilités importantes incluent l’expédition d’un produit dans les délais, la clôture d’un cycle de financement ou le recrutement d’un nouveau chef de l’ingénierie. Pour le moment, ces objectifs ne sont pas urgents, mais ils le seront si vous ne les gardez pas en tête. Si vous prenez trop de retard et atteignez un point où tout est urgent – où la médiation d’une querelle et la clôture d’un tour de financement sont largement importantes sur votre liste de tâches – la fin de votre entreprise n’est pas trop loin.

En relation: Pourquoi le cofondateur de Netflix, Marc Randolph, ne regrette pas de se retirer

2. Vous perdez la passion pour votre rôle

Il peut arriver un jour où vous cessez d’apprécier le poste de PDG, où vous perdez tout simplement la passion pour les exigences en constante évolution de ce rôle particulier. C’est un endroit dangereux, car cela pourrait entraîner une perte de passion pour votre entreprise elle-même. Dans ce scénario, vous identifiez votre entreprise avec vos fonctions de PDG depuis si longtemps que vous risquez maintenant de croître pour détester ce qui était autrefois votre bébé. Mais vous n’avez pas vraiment perdu votre passion pour votre entreprise – vous êtes juste prêt à évoluer vers un rôle différent au sein de celle-ci. Votre impatience croissante en est un symptôme majeur.

Changer les rôles peut garder votre passion originale vivante et brûlante. Je parle d’expérience ici. Je ne démissionne pas en tant que PDG parce que j’ai perdu l’amour pour Nav; au contraire, je démissionne précisément parce que j’aime tellement Nav.

3. Votre entreprise dépasse vos compétences

Si vous êtes si bon dans votre travail que vous atteignez un endroit où vous devez vous virer pour que votre entreprise continue de prospérer, félicitations! Le fait que votre bébé vous ait dépassé à certains égards est un énorme compliment. Vous avez si bien fait que votre entreprise doit vous dépasser dans votre rôle de PDG, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas continuer à y consacrer votre cœur et votre âme dans un tout nouveau rôle. En tant que fondateur, vous avez toujours un rôle inestimable à jouer, et découvrir ce que cela peut être aussi excitant et gratifiant que de démarrer une entreprise à partir de zéro.

4. Votre anxiété atteint des niveaux ingérables

J’ai beaucoup écrit sur l’anxiété ces derniers temps, car j’ai constaté qu’un stress excessif entravait sérieusement ma capacité à livrer en tant que PDG. Grâce à un entraîneur exécutif génial, j’ai appris à y faire face et même à en faire une force. Si c’est quelque chose auquel vous ne pouvez tout simplement pas échapper, cependant, vous serez sérieusement restreint dans vos tentatives de tout donner à votre entreprise.

Sans traitement, l’anxiété vous épuisera. Cela compromettra votre jugement et mettra à rude épreuve vos relations à l’intérieur et à l’extérieur du travail. Il n’y a aucune honte à reconnaître que des années de leadership vous ont fait des ravages et qu’il est temps de recharger vos batteries.

Connexe: Que se passe-t-il lorsque les fondateurs sont licenciés

5. Vous perdez le contrôle de l’entreprise en raison de mauvaises décisions

Parfois, vous pouvez y mettre le pied si mal que vous perdez complètement le contrôle de votre entreprise. Vous pouvez être personnellement responsable de la création d’un environnement dans lequel vous n’êtes plus capable de diriger comme vous le faisiez auparavant.

Travis Kalanick, le fondateur d’Uber, est un excellent exemple de cette triste situation. Vous vous souvenez quand il a été pris en photo en train de maudire un de ses propres employés pour avoir eu la témérité de le contester de la baisse des salaires? Pas un bon coup d’oeil.

Ce n’est pas vraiment un seul instant qui a scellé le sort de Kalanick; c’était une série de moments douteux qui ont culminé en un qui est devenu viral. En fin de compte, les détails n’avaient pas d’importance. Kalanick avait sous-performé au point de perdre la confiance de ses pairs. Uber avait une maladie et il ne pouvait plus se tourner vers son fondateur pour guérir.

Si vous vous creusez un trou trop profond pour que vous puissiez en sortir, il est temps de continuer. Votre entreprise a besoin d’un nouveau visage et d’un nouvel ensemble de capacités si elle veut survivre. Quelle que soit la raison pour laquelle vous quittez la barre, adoptez-la comme une porte vers de nouveaux défis et possibilités. Vous avez déjà prouvé que vous avez ce qu’il faut pour diriger une organisation; C’est maintenant votre chance de montrer que vos talents sont transférables.

.