5 stratégies de croissance Surefire pour les entrepreneurs du commerce électronique

Des mises à jour Facebook au marketing par e-mail, dynamisez votre entreprise avec ces tactiques éprouvées.

Mars

18, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

J’ai abandonné l’université pour poursuivre l’entreprenariat à plein temps. Ma première percée est survenue deux ans après avec une entreprise de commerce électronique qui a vendu des grillz. Grâce à des essais et des erreurs exténuants, j’ai tout appris, de l’approvisionnement en produits et du service client au marketing, à la conception Web, à la comptabilité financière et plus encore.

C’est ainsi que je me suis fait des amis pour la vie et que j’ai rencontré des gens ultra-réussis que je n’aurais jamais imaginé rencontrer. Mais, comme je le mentionne tout le temps ici, les essais et erreurs sont un moyen coûteux et inefficace d’apprendre. Mieux vaut plutôt apprendre des autres. Une excellente façon de le faire est d’assister à des conférences. Le Sommet sur la croissance numérique d’Anthony Mastellone était le dernier auquel j’ai assisté, et ce qui suit sont cinq de mes plats préférés à retenir de ce voyage sur la façon de dynamiser votre entreprise de commerce électronique.

1. Construire un plan d’attribution

Pour les entrepreneurs du commerce électronique, il est important de toujours garder un œil sur ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas). L’attribution est de savoir comment le faire. La définition d’attribution de l’Interactive Advertising Bureau (IAB) est «le processus consistant à identifier un ensemble d’actions utilisateur sur les écrans et les points de contact qui contribuent en quelque sorte au résultat souhaité, puis à attribuer une valeur à chacun de ces événements».

Connexes: l’avenir du commerce électronique se concentrera sur la création d’expériences

Benton Crane, PDG des Harmon Brothers (créateurs des publicités légendaires pour Squatty Potty, Purple et autres) a été le premier à prendre la parole au Digital Growth Summit, et il a donné une ventilation de haut niveau sur la façon de tirer parti de l’attribution à mesure que vous développez votre e -commerce pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Il a conseillé:

Test de message.

Test d’image.

Apprentissage blitz publicitaire. (Ceci teste toutes les différentes fonctionnalités et avantages pour voir ce qui fonctionne ensemble. Les exemples peuvent inclure la tarification, le dimensionnement, la portabilité, la fonction, etc.)

Augmentez l’échelle, c.-à-d. regroupez tous les éléments gagnants en un.

Ensuite, construisez votre campagne de héros et allez grand.

2. Ciblez plus intelligemment

Matt Schmitt de Skup a simplifié un problème rencontré par de nombreux entrepreneurs: le ciblage. Ils peuvent avoir un avatar de client en tête, mais ils ne savent pas comment les atteindre. Schmitt recommande des silos. Voici quatre de ses exemples qui vous permettront d’avoir une idée plus précise de l’endroit où trouver votre consommateur cible:

À quels magazines sont-ils abonnés?

À quelles associations ou groupes appartiendraient-ils?

Quelles célébrités ou personnalités influentes suivraient-ils?

Et quelles marques ou quels produits utilisent-ils?

3. Tirez parti de l’optimisation du budget de la campagne

Campaign Budget Optimization (CBO) est un nouveau système publicitaire de Facebook. Leur algorithme d’apprentissage automatique surveille le ciblage et les performances de vos ensembles d’annonces, puis alloue automatiquement votre budget aux ensembles les plus performants en fonction de l’objectif ou du pixel que vous avez appliqué, en utilisant des données en temps réel.

Selon Facebook: “CBO utilise votre budget de campagne et votre stratégie d’enchères – qui peut être, par exemple, le coût par action le plus bas (CPA) ou le meilleur retour sur dépenses publicitaires (ROAS) – pour trouver automatiquement et en continu les meilleures opportunités actives de résultats dans vos ensembles d’annonces. Nous distribuons ensuite votre budget de campagne en temps réel pour obtenir ces résultats. “

En bref, si vous êtes nouveau dans la publicité sur Facebook, c’est un excellent moyen d’entrer dans le jeu de la manière la plus rentable possible, sans avoir à microgérer vos campagnes.

4. Commencez à utiliser les publicités Messenger

Harvard Business Review a mené une étude en 2011 sur la génération de leads en ligne et a découvert que le fait de ne pas répondre en moins de cinq minutes à un nouveau lead diminue vos chances de les qualifier de 400%. Pourtant, selon Travis Stephenson, fondateur de Chatmatic, les entrepreneurs se détournent de Messenger.

Mais en tirant parti de Messenger (l’application la plus téléchargée au monde en 2019, FYI) avec des publicités et un répondeur automatique, vous effectuez un suivi instantané et direct avec les clients potentiels, augmentant ainsi vos capacités de conversion et de qualification des prospects. Ou vous pouvez simplement les utiliser pour capturer rapidement des e-mails et créer une liste pertinente. Ce qui conduit à emporter cinq ….

5. Utilisez l’email marketing

Le courrier électronique coûte en moyenne 38 $ pour chaque dollar dépensé, selon un rapport client 2015 de la Direct Marketing Association. Pour ceux qui découvrent le marketing par e-mail, cela peut sembler écrasant au début, mais rappelez-vous ceci: il en coûte plus cher d’acquérir de nouveaux clients que de récupérer les clients existants. Et le courrier électronique est le moyen le plus simple de récupérer, car l’ensemble du processus peut être automatisé. L’expert en messagerie électronique Jess Chan de Longplay vous recommande de créer un parcours client automatisé. Pour ce faire, configurez:

Courriels de bienvenue.

E-mails de panier abandonné (69,57% des paniers d’achat en ligne sont abandonnés).

E-mails de confirmation de commande et de confirmation d’expédition.

Courriels post-achat (par exemple, une note de remerciement ou une lettre du fondateur).

E-mails de vente incitative et de rétention (par exemple, ventes croisées, demandes de témoignages, etc.).

Et d’autres répondeurs automatiques par e-mail.

Pour capturer des e-mails plus efficacement, utilisez:

Aimants en plomb (par exemple “Abonnez-vous à notre guide gratuit de 14 pages sur les compétences sociales”).

Quiz (par exemple “Quel type de voyageur êtes-vous?”).

Codes de réduction (par exemple, “Abonnez-vous pour 20% de réduction sur votre premier achat”).

Connexes: «l’effet Amazon»

Pour conclure, utilisez l’attribution pour tester votre messagerie et vos silos pour cibler plus intelligemment, tirez parti des CBO pour dépenser plus intelligemment, activez les publicités messenger pour booster vos suivis et, pour l’amour du ciel, arrêtez de laisser de l’argent sur la table en négligeant le marketing par e-mail. J’utilise toutes ces stratégies de croissance en tandem, et vous devriez l’être aussi si vous souhaitez vraiment augmenter votre activité de commerce électronique.

.