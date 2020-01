5 technologies classiques qui ont une version numérique

C’est incroyable de voir comment la technologie a évolué au cours des dernières années et nous sommes au milieu d’une tendance où tout ce qui était auparavant analogique est désormais numérique. Cela signifie, pour la plupart, que les choses deviennent plus petites, moins chères et de meilleure qualité. Alors, quelles technologies classiques ont été remplacées par une version numérique d’elles-mêmes? Voici 5 technologies classiques qui ont désormais un équivalent numérique qui les a essentiellement remplacées.

Home Stereo

À l’époque, chaque ménage possédait une énorme chaîne stéréo complète avec platine, platines à cassette double, tuner et lecteur CD. Cet appareil était le centre de l’écoute musicale de la famille et était le seul endroit pour écouter de la musique de haute qualité dans le temps, au fil du temps, bien qu’il y ait eu une gamme de radios, de tourne-disques et de petites chaînes stéréo qui ont trouvé leur chemin dans la maison. Mais ces dernières années, il y a eu toute une série de façons d’écouter de la musique, par exemple via des services tels que Spotify ou Apple Music, et celles-ci sont accessibles via de nombreux appareils différents à partir d’enceintes intelligentes telles que l’appareil Amazon Echo ou Google Home, des jeux consoles, téléviseurs intelligents et bien plus encore.

Machines à écrire

Qu’est-ce que vous entendrez demander aux jeunes lecteurs? Eh bien, vous connaissez Microsoft Word sur votre PC? Avant que les ordinateurs personnels ne soient la norme, la seule façon de créer un document qui n’était pas manuscrit était d’utiliser une machine à écrire qui est essentiellement un traitement de texte qui imprime chaque lettre telle qu’elle est tapée, ce qui rend difficile la correction des erreurs, vous aviez le choix entre recommencer ou l’effacer avec Tip-Ex.

Télécopieur

Avant l’époque du courrier électronique et des différents services de messagerie en ligne, nous avions le télécopieur pour envoyer rapidement des copies papier des documents. Ces machines numériseraient le document et le transmettraient sur les anciennes lignes téléphoniques analogiques pour être reçues, décodées et imprimées à l’autre extrémité. De nos jours, nous utilisons généralement les différentes méthodes en ligne, mais certaines personnes utilisent toujours le fax et si vous n’avez pas de télécopieur, il est facile de trouver le meilleur service de fax en ligne.

Baladeur

Le Sony Walkman a révolutionné l’industrie de la musique. C’était le premier appareil qui était un système de musique vraiment portable. Fonctionnant sur batterie et utilisant des cassettes, vous pouvez écouter ce que vous voulez, où vous voulez. Celui-ci a été remplacé initialement et brièvement par le lecteur mini-disque puis le lecteur MP3 tel que l’iPod. Mais de nos jours, presque tout le monde utilise son téléphone pour lire de la musique téléchargée ou en streaming.

Appareils photo

Quelle est l’une des choses essentielles que vous devez emporter lors d’un voyage? C’est l’appareil photo, non? Eh bien, il était une fois cela pouvait être vrai, mais plus maintenant. Ces jours-ci, l’humble appareil photo a été remplacé.Au début, les appareils photo argentiques ont disparu à la place des petits appareils photo numériques, puis les appareils photo de nos téléphones intelligents sont devenus si bons que seuls les amateurs de photographie portent vraiment un appareil photo réel ces jours-ci.