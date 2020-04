La voiture électrique à batterie est une réalité depuis des décennies. De nombreux constructeurs automobiles ont décidé dans le passé d’opter pour la mobilité électrique. Cependant, certains de ces appareils électriques qui ont vu la lumière ont joué un rôle très discret. Dans cet article, nous collectons 5 voitures électriques peu connues. Des modèles inconnus qui portaient des insignes aussi importants que ceux de Honda, Volkswagen ou Nissan.

Le voiture électrique

il a été inventé depuis de nombreuses années. Ce n’est pas quelque chose de futuriste. Actuellement, le secteur automobile en Amérique du Nord, en Europe et en Chine a entamé sa transition vers la mobilité électrique. Un processus sur lequel la plupart des constructeurs automobiles misent. Cependant, dans le passé, de nombreuses marques ont déjà fait leurs premiers pas dans le monde des véhicules rechargeables. Un des projets qui, dans bien des cas, est passé inaperçu.

Nous avons décidé de “sortir de l’oubli” 5 voitures électriques peu connues. Des voitures 100% électriques qui ont vu le jour il y a quelques décennies et qui ont sans aucun doute jeté les bases de modèles de ce type que l’on trouve actuellement chez les concessionnaires.

Citroën a présenté une version électrique de la petite AX en 1993.

Citroën AX Électrique

Le Groupe PSA est actuellement l’un des acteurs les plus pertinents de la mobilité électrique en Europe. Les différentes marques qui composent ce conglomérat automobile ont dans leur gamme une ou plusieurs voitures électriques. Or, cet engagement du constructeur français pour l’électrification remonte à loin. L’un des exemples que nous avons avec le Citroën AX Électrique.

Entre 1993 et ​​1996, un petit nombre d’unités de ce modèle ont été produites, une version électrique de la Citroën AX. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un best-seller, la vérité est qu’environ cent unités ont été vendues par an. 374 unités au total. Un chiffre très respectable si l’on considère que c’était les années 90 et que l’infrastructure publique pour l’utilisation des voitures électriques était pratiquement inexistante.

Sous le capot de l’AX Électrique se trouvait un moteur électrique de 20 kW (27 ch) qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 110 km / h. Concernant votre l’autonomie, se situe entre 80 et 100 kilomètres. La batterie était en nickel-cadmium. Par curiosité, une Peugeot 106 Électrique a également été développée qui partage une section technique avec le modèle Citroën.

La Honda EV Plus était une voiture électrique en avance sur son temps. 340 unités ont été produites.

Honda EV Plus

En 1997, il a quitté la chaîne de production de l’usine de Takenazawa (Japon) le Honda EV Plus. C’est la concrétisation d’un projet qui a commencé en 1987. Le constructeur automobile japonais Honda était en avance sur de nombreuses autres marques, introduisant une voiture électrique très intéressante et pittoresque sur le marché. Un véhicule en avance sur son temps? La vérité est que le passage sur le marché était vraiment discret, mais ce n’est pas pour cette raison qu’il faut soustraire un iota d’intérêt et / ou d’importance.

Production totale de la Honda EV Plus atteinte 340 unités Et comme le GM EV1, il répondait également aux exigences du California Air Resources Board pour les véhicules zéro émission. Le prix de vente a été fixé à 53 999 $ (49 795 €), mais Honda n’a jamais autorisé son acquisition. Toutes les copies fabriquées étaient destinées à un programme de location trois ans avec des frais mensuels de 455 $ (420 €).

La Honda EV Plus est propulsée par un moteur électrique qui développe une puissance maximale de 49 kW (63 ch) et 275 Nm de couple maximal. Le moteur est alimenté par l’énergie stockée dans une batterie nickel-hydrure métallique (Ni-MH) d’une capacité de 28,7 kWh. La puissance est envoyée à l’essieu avant et homologue une autonomie maximale de 170 kilomètres. La vitesse maximale est de 130 km / h.

La Nissan Altra a été la première voiture électrique de série dotée de batteries lithium-ion.

Nissan Altra

Le constructeur automobile Nissan est aujourd’hui synonyme de voitures électriques de masse. Vous pouvez vous vanter d’avoir dans sa gamme l’une des voitures électriques les plus vendues au monde, la Nissan Leaf. Maintenant, tout ce qui brille n’est pas de l’or. Pour que la société japonaise connaisse ce succès commercial, elle a dû faire face à d’autres projets qui sont passés inaperçus. Et plus précisément, nous voulons nous concentrer sur la Nissan Altra.

Décrite comme la combinaison parfaite d’un SUV, d’une berline et d’une mini-fourgonnette, la Nissan Altra était en production entre 1998 et 2002. Ses débuts officiels ont eu lieu au Salon de l’auto de Los Angeles en 1997. Sa destination n’était pas le marché. masse, puisqu’environ 200 unités ont été produites. La plupart d’entre eux étaient destinés à être utilisés dans les flottes d’entreprises de services publics d’électricité.

L’une des clés de la Nissan Altra est qu’il existe un batterie au lithium-ion. C’était la première voiture électrique de production à utiliser ce type de batterie. L’énergie stockée dans la batterie est destinée à alimenter le moteur électrique du 62 kW (84 ch). L’autonomie maximale est de 190 kilomètres.

À l’occasion des Jeux Olympiques de Barcelone’92, la SEAT Toledo électrique a été créée.

SEAT Toledo électrique

Les Jeux Olympiques de Barcelone 1992 ont été une véritable vitrine mondiale pour la ville catalane et pour l’Espagne en général. Ce fut un moment idyllique pour notre pays, un événement dont SEAT a profité pour démontrer au monde entier sa capacité liée à la mobilité électrique. Et la preuve en est qu’un SEAT Toledo électrique.

SEAT était la marque choisie pour que l’un de ses véhicules ait le rôle pertinent de voiture officielle de cette édition des Jeux olympiques. La Toledo électrique a accompagné les athlètes au stade olympique et a également participé à l’épreuve du marathon. Pour le développement, un Toledo de première génération a été pris comme point de départ.

Il est équipé d’un ensemble de batteries au plomb refroidi par eau et dont le poids est d’environ 500 kilogrammes. L’énergie stockée dans la batterie est utilisée pour alimenter le Moteur électrique de 15 kW (20 ch). L’autonomie est d’environ 65 kilomètres. La vitesse maximale est de 100 kilomètres.

La première génération de Volkswagen Golf avait une version électrique. Le Golf CityStromer.

Volkswagen Golf CityStromer

Volkswagen est aujourd’hui synonyme d’électrification. Le constructeur automobile très important a une variété de voitures hybrides légères, hybrides rechargeables et hybrides électriques dans sa gamme. La Volkswagen e-Golf est l’un de ses modèles électriques les plus importants. Et elle a remporté un succès commercial incontestable, étant aujourd’hui l’une des voitures électriques les plus vendues en Europe. Cependant, avant que l’e-Golf n’atteigne les concessionnaires, Volkswagen avait déjà opté pour l’électrification dans la gamme Golf par le passé. Nous nous référons à Volkswagen Golf CityStromer.

Prenant la première génération de Golf comme point de départ, un projet pilote très intéressant a été lancé. Un projet qui a donné vie au Golf CityStromer et qui a été réalisé en collaboration avec GES, une entreprise créée par la société de services publics RWE. Au total, 20 unités Golf CityStromer ont été initialement testées en privé par des employés de RWE. 25 unités du Golf CityStromer ont été construites première génération.

Le Golf CityStromer est équipé d’un batterie au plomb qui vous permet d’approuver un autonomie de 60 kilomètres. Ce véhicule est considéré comme l’une des premières voitures électriques adaptées à un usage quotidien. Dans sa cabine, il y a de la place pour quatre passagers adultes. Il convient de noter que le nom CityStromer a continué jusqu’à la troisième génération de Golf. Toute l’expérience acquise dans le développement du Golf CityStromer a permis à Volkswagen de donner vie à l’e-Golf telle que nous la connaissons aujourd’hui.

5 voitures électriques qui n’ont pas pu être produites en série