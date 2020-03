50 citations inspirantes pour vous motiver

Les bonnes citations peuvent être inspirantes et motivantes. Ils peuvent guider votre vie, votre amour et votre carrière. Voici 50 des meilleurs.

Les bonnes citations peuvent être inspirantes et motivantes. Vous pouvez utiliser des citations pour guider vos décisions dans la vie, le travail et l’amour. Voici 50 des meilleures citations inspirantes pour vous motiver:

Rien n’est impossible, le mot lui-même dit “je suis possible”! – Audrey Hepburn J’ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n’oublieront jamais ce que vous avez ressenti. – Maya AngelouSi vous pensez que vous pouvez ou vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. – Henry Ford Perfection n’est pas réalisable, mais si nous recherchons la perfection, nous pouvons attraper l’excellence. – Vince LombardiLife représente 10% de ce qui m’arrive et 90% de ma réaction. – Charles Swindoll Si vous regardez ce que vous avez dans la vie, vous en aurez toujours plus. Si vous regardez ce que vous n’avez pas dans la vie, vous n’en aurez jamais assez. – Oprah Winfrey Aucun de nous n’est aussi intelligent que nous tous. – Ken BlanchardJe ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. – Jimmy Dean Croyez que vous pouvez et vous êtes à mi-chemin. – Theodore Roosevelt Pour vous manipuler, utilisez votre tête; pour gérer les autres, utilisez votre cœur. – Eleanor RooseveltTrop d’entre nous ne vivent pas nos rêves parce que nous vivons nos peurs. – Les BrownAlone, on peut faire si peu; ensemble, nous pouvons faire tellement. – Helen Keller Tout ce que l’esprit de l’homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. – Napoleon Hill Dans vingt ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites, alors jetez les lignes de proue, éloignez-vous du port sûr, attrapez les alizés dans vos voiles. Explorez, rêvez, découvrez. – Mark Twain J’ai raté plus de 9 000 tirs au cours de ma carrière. J’ai perdu près de 300 matchs. 26 fois on m’a fait confiance pour prendre le coup gagnant du match et j’ai raté. J’ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c’est pourquoi je réussis. – Michael Jordan Efforcez-vous de ne pas être un succès, mais plutôt d’être de valeur. – Albert Einstein Je ne suis pas le produit de ma situation. Je suis le produit de mes décisions. – Stephen Covey Quand tout semble aller contre toi, souviens-toi que l’avion décolle contre le vent, pas avec lui. – Henry Ford La façon la plus courante pour les gens d’abandonner leur pouvoir est de penser qu’ils n’en ont pas. – Alice Walker Le plus difficile est la décision d’agir, le reste n’est que ténacité. – Amelia Earhart Le travail d’équipe est la capacité de travailler ensemble vers une vision commune, la capacité d’orienter les réalisations individuelles vers des objectifs organisationnels. C’est le carburant qui permet aux gens ordinaires d’obtenir des résultats inhabituels. – Andrew Carnegie Ne jugez pas chaque jour par la récolte que vous récoltez mais par les graines que vous plantez. – Robert Louis Stevenson La véritable opportunité de réussite réside dans la personne et non dans le travail. – Zig ZiglarChangez vos pensées et vous changez votre monde. – Norman Vincent PealeIl n’y a pas de voie royale vers quoi que ce soit. Une chose à la fois, toutes choses successives. Ce qui grandit vite, se flétrit aussi vite. Ce qui grandit lentement perdure. – Josiah Gilbert Holland N’ayez pas peur de la vie. Croyez que la vie vaut la peine d’être vécue, et votre croyance contribuera à créer le fait. – William JamesConstruisez vos propres rêves, ou quelqu’un d’autre vous engagera pour construire les leurs. – Farrah Gray N’oubliez pas que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. – Dalai Lama Vous ne pouvez pas épuiser la créativité. Plus vous en utilisez, plus vous en avez. – Maya AngelouJ’ai appris au fil des ans que lorsque la décision est prise, cela diminue la peur. – Rosa Parks Je préfère mourir de passion que d’ennui. – Vincent van Gogh Un homme vraiment riche est celui dont les enfants lui courent dans les bras lorsque ses mains sont vides. – Inconnu Une personne qui n’a jamais fait d’erreur n’a jamais rien essayé de nouveau. – Albert EinsteinQuel est l’argent? Un homme est un succès s’il se lève le matin et se couche le soir et entre les deux fait ce qu’il veut faire. – Bob Dylan J’ai été impressionné par l’urgence de le faire. Savoir ne suffit pas; nous devons postuler. Être disposé ne suffit pas; nous devons faire. – Leonardo da VinciSi vous voulez vous relever, soulevez quelqu’un d’autre. – Booker T. Washington Quand je me tiens devant Dieu à la fin de ma vie, j’espère qu’il ne me restera plus un seul talent et je pourrais dire que j’ai utilisé tout ce que vous m’avez donné. – Erma Bombeck Le moyen le plus rapide de doubler votre argent est de le replier et de le remettre dans votre poche. – Est-ce que Rogers va attirer certaines choses, mais ne poursuivre que celles qui capturent le cœur. – Ancien proverbe indienLorsque j’entends quelqu’un soupirer, «La vie est dure», je suis toujours tenté de demander «Par rapport à quoi?» – Sydney Harris Tout a de la beauté, mais tout le monde ne peut pas le voir. – Confucius Nourrissez votre esprit avec de grandes pensées. Croire à l’héroïque fait des héros. – Benjamin DisraeliQuand j’avais 5 ans, ma mère m’a toujours dit que le bonheur était la clé de la vie. Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand j’ai grandi. J’ai écrit “heureux”. Ils m’ont dit que je ne comprenais pas la mission et je leur ai dit qu’ils ne comprenaient pas la vie. – John Lennon La seule personne que vous êtes destiné à devenir est la personne que vous décidez d’être. – Ralph Waldo EmersonNous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un. – Ronald ReaganTout ce que vous avez toujours voulu est de l’autre côté de la peur. —George AddairNous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur du noir; la vraie tragédie de la vie, c’est quand les hommes ont peur de la lumière. —PlatoNothing ne fonctionnera que si vous le faites. —Maya AngelouJe ne peux pas à elle seule changer le monde, mais je peux jeter une pierre sur l’eau pour créer de nombreuses ondulations. —Mère Teresa Ce que nous réalisons intérieurement changera la réalité extérieure. —Plutarch

