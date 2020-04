50% des entreprises du secteur du commerce à risque

Comme l’ont averti les principales organisations professionnelles, 50% des entreprises du secteur sont menacées de fermeture définitive du fait de l’impact du coronavirus et des mesures imposées par l’état d’alerte.

Plus précisément, la Confédération espagnole du commerce (CEC), l’Association espagnole des achats centraux (Anceco), les associations des chaînes de vente au détail, des services et des restaurants Amicca, Comertia, Acotex et Eurelia et la Fédération espagnole des marchands d’appareils ménagers (FECE) ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact que cette crise sanitaire aura sur le commerce dans une déclaration conjointe.

Les associations ont souligné l’incapacité du commerce à faire face aux dépenses courantes, notamment les loyers des locaux commerciaux. Ainsi, ils demandent l’adoption de mesures économiques qui facilitent, à travers un système de subventions, pour faire face à ce paiement pendant au moins la période de fermeture forcée.

En outre, ils estiment que le gouvernement devrait établir un nouveau cadre réglementaire qui couvre la renégociation bilatérale des contrats de location de locaux commerciaux et qui permette la remise des loyers pendant la période de fermeture des points de vente et la période après l’ouverture. .

Les associations considèrent que c’est «le moment d’introduire des politiques de redistribution des dommages économiques», afin que la situation devienne équitable, mettant sur la table de nouvelles méthodes de calcul des loyers. Ainsi, ils estiment que cette règle devrait envisager dès le début de l’état d’alarme et au moins jusqu’à six mois après sa fin.

Les organisations demandent également la révision et l’adaptation de la loi sur le crédit-bail urbain, qu’elles considèrent comme «obsolète» en matière de locaux commerciaux, tant au niveau de la rue que dans les centres commerciaux et les zones.

Ils appellent ainsi à la création “immédiate” d’un forum de dialogue promu par les administrations, pour arbitrer les mesures visant à assurer la survie des entreprises et le maintien des emplois, et dont elles estiment qu’il convient de prendre des mesures caractère législatif.

Les organisations demandent aux administrations compétentes la constitution d’un groupe de travail “urgent” qui se mettra d’accord sur l’adoption de mesures immédiates qui permettront de “détruire les entreprises et de déstabiliser leurs familles et individus”.

Le secteur commercial représente 13% de l’économie espagnole et est le premier en termes d’emploi. Sur la base des données de la sécurité sociale, le commerce employait 3,2 millions de personnes en 2018, soit 17% du total des affiliés.

