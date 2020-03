50 emplois à domicile qui paient autant ou beaucoup plus que le salaire américain moyen

L’argent peut être assez bon, mais vous êtes seul. Pour certaines personnes, c’est la meilleure partie.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Il fut un temps où le travail à domicile était un rêve de pipe, mais récemment, il y a eu une vague d’emplois que vous pouvez faire depuis votre propre lieu.

Qu’il s’agisse de travailler à distance pour une entreprise ou de créer votre propre entreprise, les opportunités de travail à domicile ne manquent pas. Voici 50 options, dont beaucoup peuvent générer des revenus annuels équivalant à plus que le salaire américain moyen.

1. Marketing affilié

Pour ceux qui ne connaissent pas le marketing d’affiliation, c’est simplement le marketing de parrainage où vous gagnez une commission. Disons que vous avez un site Web et que vous vous référez à un livre sur Amazon. Lorsque le visiteur clique sur le lien d’affiliation et achète le livre, Amazon vous paiera un pourcentage de la vente. Les gens aiment le marketing d’affiliation car ils peuvent commencer à gagner de l’argent passivement avec peu de frais de démarrage.

Connexes: 5 façons de s’assurer que les employés distants se sentent membres de l’équipe

2. Animateur

Êtes-vous une personne artistique et créative capable de créer des animations et des effets visuels pour la télévision, les films, les jeux vidéo et d’autres types de médias? Ensuite, vous pouvez travailler à la maison en tant qu’animateur indépendant. (Personnellement, j’ai vu des animateurs gagner entre 25 $ et 106 $ de l’heure sur des sites comme Upwork.)

3. Boulanger / Traiteur / Chef

Si vous avez un don pour la pâtisserie ou la cuisine, transformez votre passion en activité secondaire. Depuis votre propre cuisine, vous pouvez démarrer une entreprise de restauration ou devenir un chef personnel. Si vous êtes boulanger, vous pouvez vendre vos produits à des amis, des voisins, en ligne ou sur les marchés de producteurs locaux.

4. Blogger

Les blogs sont peu coûteux et faciles à commencer. Cela peut être aussi simple que d’écrire sur votre musique ou votre nourriture préférée et, éventuellement, vous pouvez commencer à générer de l’argent à partir de votre site. N’oubliez pas que vous devez payer le patient lorsqu’il s’agit d’encaisser sur votre blog. Si c’est quelque chose que vous souhaitez poursuivre, consultez ce guide.

5. Comptable

Croyez-le ou non, vous n’avez pas besoin d’être CPA pour commencer la comptabilité. Inscrivez-vous simplement à un cours de comptabilité dans un collège communautaire ou même en ligne (comme ce cours de The Accounting Coach). Une fois que vous avez terminé un cours, vous pouvez commencer à gagner et le salaire médian serait de 34 000 $. (Certains teneurs de livres à domicile avec qui j’ai parlé personnellement gagnent plus de 70 000 $.)

6. Gardienne d’enfants

Que ce soit pour quelques heures ou pour toute la journée, gérer une entreprise de garde d’enfants à partir de votre domicile peut être lucratif. Assurez-vous simplement d’obtenir les licences et permis appropriés.

7. Coordonnateur de la recherche clinique

Les coordonnateurs de la recherche clinique aident à gérer les opérations des essais cliniques. Vous pourriez gagner plus de 48 000 $ avec ce travail et vous n’avez pas besoin d’un baccalauréat.

Connexe: Frapper les stéréotypes: ce que vous devez savoir sur la génération Z

8. Conseil

Si vous avez de l’expérience et des connaissances dans un domaine spécifique, envisagez de les partager avec d’autres. Par exemple, si vous êtes comptable ou avocat, vous pouvez donner des conseils aux petites entreprises pour un joli sou. Vous pouvez également consulter des entreprises sur la façon d’utiliser un nouveau logiciel ou de devenir plus respectueux de l’environnement. (Si vous êtes intéressé, mon entreprise propose un guide de consultation pour commencer.)

9. Représentant du service à la clientèle

Possédez-vous d’excellentes compétences en communication? Avez-vous également une ligne fixe et un Internet fiable? Ensuite, vous pouvez gagner entre 8 $ et 15 $ de l’heure en tant que représentant du service client.

10. Entrée de données

La saisie de données pour les entreprises n’est pas le plus passionnant des emplois. Cependant, vous n’avez besoin d’aucune expérience préalable et vous pouvez commencer à 10 $ de l’heure.

11. Copie d’écriture

Vous pouvez écrire une copie pour les entreprises à partir de votre domicile et, dans certains cas, gagner jusqu’à six chiffres. Essayez Fiverr ou Upwork pour trouver des concerts.

12. Propriétaire d’un magasin de commerce électronique

Il existe cinq types de modèles commerciaux de commerce électronique: dropshipping, commerce de gros, fabrication, marque blanche et abonnements. Grâce à des sites comme Shopify, Magento et WooCommerce, vous pouvez rapidement lancer votre propre boutique de commerce électronique.

13. Édition et relecture

Des entreprises comme Book in a Box paient environ 20 $ de l’heure aux éditeurs, aux concepteurs de jaquettes et aux relecteurs.

14. Planificateur d’événements

Que ce soit pour planifier un mariage, une fête d’anniversaire ou un événement d’entreprise, les gens recherchent des individus organisés pour faire la plupart de la planification d’événements pour eux.

Connexes: Apprenez les 4 principes qui ont aidé cette entreprise virtuelle à devenir l’une des meilleures cultures en Amérique

15. Films et vidéos didactiques

Êtes-vous vraiment bon dans quelque chose? Essayez de créer un compte YouTube et de vous filmer en expliquant aux autres comment faire ce que vous savez faire. Pour commencer à gagner de l’argent, inscrivez-vous au programme partenaire de YouTube afin de gagner de 1 à 2 dollars pour 1 000 vues.

16. Grant Writer

Les universités, les hôpitaux et les organisations à but non lucratif doivent souvent demander une subvention. Étant donné que ces applications peuvent être difficiles à écrire, ces entreprises se tournent souvent vers de talentueux rédacteurs de subventions. En tant que rédacteur de subventions, vous pouvez gagner entre 40 300 $ et 67 000 $ par an.

17. Graphiste

De nombreuses entreprises ont besoin de quelqu’un pour concevoir leurs logos, sites Web ou publicités visuelles. Si vous avez un diplôme ou une certification dans ce domaine, vous pouvez gagner un salaire confortable chaque année (45 000 $ et plus). Plus vous êtes qualifié, plus vous obtiendrez probablement de bouche à oreille. Voici un guide sur la façon de créer un site Web qui peut vous aider à démarrer.

18. Crafter fait main

Faites-vous des produits faits à la main comme des bijoux ou des meubles? Si c’est le cas, essayez de créer une boutique Etsy et de vendre vos objets artisanaux en ligne.

19. Instructeur

Savez-vous jouer d’un instrument de musique? Pouvez-vous mettre les gens en forme? Quelles que soient vos connaissances ou votre expérience, certaines personnes vous paieront pour partager ces informations avec elles, que ce soit en personne ou en ligne.

20. Spécialiste de la sécurité Internet

En tant que spécialiste de la sécurité Internet, vous surveillez les réseaux pour détecter les menaces de sécurité et appliquez des normes de sécurité. Vous pouvez également installer des systèmes de protection des données. Compte tenu de l’attention accordée à la sécurité en ligne, ce travail devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines années.

Connexes: Comment rester motivé à travailler à domicile

21. Juror en ligne

Lorsque les avocats se préparent pour un procès, ils recherchent souvent des informations sur leur cas. Selon le faux site Web du jury que vous choisissez, vous pouvez gagner entre 5 $ et 150 $ pour votre opinion.

22. Professeur en ligne

Êtes-vous un enseignant à la recherche d’un horaire plus flexible? Envisagez ensuite d’enseigner via Skype ou via une session préenregistrée via des organisations comme K12 et Connections Academy.

23. Avocat en brevets ou en propriété intellectuelle

La demande de brevet ou la protection de la propriété intellectuelle sont deux domaines dans lesquels des conseils d’experts sont nécessaires. En tant que tel, si c’est votre domaine du droit, vous pourriez gagner entre 112 $ et 121 $ l’heure.

24. Prêteur Peer-to-Peer

Grâce à des sites comme Lending Club et Prosper, vous pouvez facilement prêter de l’argent à une entreprise ou à un particulier. En tant qu’investisseur, vous gagneriez de l’argent sur les intérêts payés du billet.

25. Toiletteur pour animaux de compagnie

Aimez-vous être autour des animaux? Êtes-vous également assez patient pour nettoyer et coiffer les animaux? Si c’est le cas, cela pourrait être une excellente entreprise à domicile.

Connexe: Les plus grands choses à faire et à ne pas faire de la vidéoconférence

26. Photographe / vidéaste

Même si tout le monde a un appareil photo sur son téléphone ces jours-ci, il y a toujours un besoin pour ces types de professionnels comme pour des événements comme les mariages. Vous pouvez également vendre vos images sur des sites comme Foap.

27. Réviseur de produit

Vous pouvez gagner décemment votre vie (entre 20 000 $ et 95 000 $) simplement en examinant les produits que vous utilisez quotidiennement.

28. Programmeur

Apprenez un langage de programmation, tel que Ruby, et vous pourriez finir par gagner environ 61 $ de l’heure pour la programmation. Si vous êtes intéressé, voici un guide du programmeur pratique pour vous aider à démarrer.

29. Agent immobilier

Bien que vous puissiez gérer une entreprise réelle à partir de votre maison, tant que vous avez la licence immobilière de votre État, vous devez toujours montrer la maison aux acheteurs potentiels. Mais n’oubliez pas que vous devez également préparer la maison pour la présentation. Grâce à la technologie, vous pouvez devenir un agent immobilier virtuel où vous pouvez montrer une propriété sans avoir à être là en personne.

30. Locataire

Avez-vous une chambre supplémentaire? Et une voiture que vous ne conduisez pas tous les jours? Y a-t-il des articles ménagers autour de la collecte de la poussière? Si oui, essayez de les louer à des personnes qui pourraient les utiliser. (J’ai personnellement fait plus de 50000 $ en louant mon sous-sol en 2017.)

31. Réparateur

Si vous avez un talent pour réparer des choses, comme des vélos, des voitures ou des ordinateurs, alors envisagez de lancer votre propre entreprise de réparation. Cela ne coûte probablement pas plus qu’un peu de marketing pour commencer, car vous avez probablement déjà les outils et les ressources.

Connexes: 3 façons de garder les employés productifs à la maison

32. Tâches courtes

Une tâche courte est un travail ou une affectation qui peut être effectuée rapidement. Par exemple, rédiger une critique, répondre à un sondage ou regarder une vidéo. Ils ne paient peut-être pas beaucoup, mais c’est un moyen rapide et facile de gagner de l’argent à la maison. Voici une liste de courts sites de tâches que vous pouvez consulter si vous êtes intéressé.

33. Gestionnaire des médias sociaux

De nombreuses organisations ont besoin de quelqu’un pour gérer leurs comptes de médias sociaux, et certaines peuvent même souhaiter que vous développiez complètement une stratégie de médias sociaux pour elles.

34. Styliste

Si vous aimez la mode et souhaitez travailler à domicile, vous pouvez devenir styliste en ligne. Certains gagneraient jusqu’à 15 $ de l’heure.

35. Survey Taker

Cela ne fera pas de vous un millionnaire, mais vous pouvez être payé entre 1 $ et 50 $ chaque fois que vous répondez à un sondage d’opinion, répondez à des questions sur vos habitudes d’achat ou examinez un produit. Vous êtes généralement payé par chèque, PayPal ou points qui peuvent ensuite être échangés contre des cartes-cadeaux.

36. Préparateur de déclarations de revenus

Même s’il s’agit d’un concert saisonnier, vous pouvez gagner un salaire de plus de 30 000 $. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’IRS avant de démarrer cette entreprise à domicile.

37. Devenez un expert

De nos jours, les gens vont en ligne pour trouver des experts sur des choses avec lesquelles ils peuvent se débattre. Une tendance croissante est d’embaucher un expert par rapport à l’embauche d’une grande entreprise pour venir aider à résoudre les problèmes. Une ressource est Catalant, qui embauche des experts de 15 $ à 280 $. C’est une option si vous cherchez à aider les autres avec vos connaissances.

Connexe: Comment cette maman a créé plusieurs entreprises à 6 chiffres à domicile

38. Infirmière au téléphone

Si vous êtes une infirmière autorisée, vous pouvez travailler pour des assureurs-maladie ou des sociétés de gestion de la santé comme Humana, Aetna et UnitedHealth Group. Ils embauchent des infirmières à distance pour gérer la gestion des cas, l’autorisation de traitement et l’éducation des patients.

39. Transcripteur / transcripteur

Ce travail consiste essentiellement à écouter des fichiers audio, tels que des conférences ou des dictées médicales de médecins, puis à taper ce que vous entendez. C’est un concert d’entrée de gamme qui peut payer jusqu’à 25 $ de l’heure.

40. Traducteur

Parlez-vous couramment une autre langue? Commencez à gagner votre vie grâce à cette compétence en traduisant des documents ou en devenant interprète.

41. Agent de voyage

Malgré le fait qu’il existe de nombreux sites de voyage qui rendent la planification d’un voyage un jeu d’enfant, cela peut encore prendre du temps. De plus, il se peut que vous ne connaissiez pas certaines conditions de voyage. C’est pourquoi il existe toujours un marché pour les agents de voyages afin de parcourir le Web pour trouver les meilleures offres, partager des conseils ou planifier des itinéraires.

42. Assistant virtuel

Si vous êtes organisé et pouvez gérer des tâches de bureau comme répondre aux e-mails, la gestion du calendrier, la saisie de données et l’aide aux médias sociaux, alors ce travail est parfait pour vous. Et vous pouvez gagner entre 10 $ et 15 $ de l’heure.

Connexes: 4 raisons de ne pas être rigides avec les employés travaillant à domicile

43. Représentant des relations publiques virtuelles

Certaines petites et moyennes entreprises n’ont pas le budget pour un directeur marketing dédié, un vice-président marketing ou même une firme de relations publiques. Mais ils peuvent avoir les fonds nécessaires pour engager un représentant virtuel des relations publiques pour s’acquitter de tâches telles que la promotion d’une entreprise ou la gestion d’une crise.

44. Recruteur virtuel

C’est à peu près la même position qu’un recruteur interne, sauf que vous pouvez travailler où vous voulez. L’autre différence majeure est que vous effectuez une recherche sur le Web pour trouver le bon employé pour le bon poste. Vous êtes également responsable de la sélection du candidat et de faire partie du processus d’entrevue et de négociation. Certains recruteurs sont payés à la hausse de 125 $ l’heure pour la création de modèles de CV.

45. Tuteur virtuel

Si vous avez des connaissances approfondies dans un domaine spécifique, vous pourriez gagner entre 12 $ et 35 $ de l’heure en donnant des cours particuliers aux étudiants par téléphone ou sur Skype.

46. ​​Voice Acting

Si vous avez une voix dorée, vous pouvez gagner entre 56 $ et 72 $ de l’heure.

47. Développeur Web

Selon le travail spécifique, ainsi que votre expertise, vous pourriez gagner entre 55 000 $ et 175 000 $ par an pour la création de sites Web à partir de zéro.

Connexes: Les implications juridiques du fait de s’attendre à ce que les employés travaillent après les heures

48. Évaluateur de recherche sur le Web

Afin de fournir le service le plus précis aux clients, les moteurs de recherche paient les individus pour analyser les résultats de la recherche. Vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’expérience et vous pouvez transporter de 12 $ à 15 $ de l’heure.

49. Testeur de site Web

Les entreprises veulent s’assurer que leurs sites Web sont intuitifs et faciles à naviguer. À ce titre, ils attribueront aux utilisateurs des instructions à suivre pour consulter leur site. Chaque test dure généralement environ 15 à 20 minutes. En retour, vous serez souvent payé de 10 à 15 $ par test.

50. Écriture de concerts

Les entreprises de toutes tailles ont besoin de contenu écrit, comme des articles de blog, des copies de sites Web ou des livres électroniques. En conséquence, il existe des milliers de concerts d’écriture disponibles qui paient entre 10 $ et 100 $ de l’heure.

.