50 entreprises forment une alliance pour construire des applications financières sur une blockchain

Ventures Andreessen Horowitz (a16z), Coinbase Ventures, Polychain Capital et d’autres sociétés de crypto-monnaie ont rejoint l ‘”Alliance for Prosperity” afin de créer des applications financières basées sur la plateforme de blockchain Celo.

La Fondation Celo a diffusé la nouvelle ce 10 mars, signalant que les 50 premiers membres de l’Alliance pour la prospérité travailleront pour l’inclusion financière et ils exploreront divers cas d’utilisation de la blockchain tels que les envois de fonds, l’aide humanitaire et les microcrédits. À ce sujet, Katie Haun, associée générale de a16z, a commenté ce qui suit:

Nous espérons que cette alliance commencera à libérer le potentiel de l’argent sur Internet, des envois de fonds plus rapides et plus accessibles à l’activation des microcrédits et à une distribution plus transparente et efficace de l’aide humanitaire, en plus de cas d’utilisation bénéfiques que nous n’avons même pas imaginés.

Notamment, la plate-forme Celo est soutenue par les sociétés a16z et Polychain, qui ont activement participé au tour de table de 30 millions de dollars pour Celo en 2019.

Celo exploite une plate-forme de blockchain ouverte et émet également une crypto-monnaie ancrée ou stablecoin appelée Celo Dollar. Le plan des membres de l’Alliance est créer des applications qui intègrent stablecoin. La Fondation Celo a expliqué que l’objectif ultime est de rendre les dollars Celo aussi accessibles que possible pour apporter un financement ouvert à 5,6 milliards de smartphones dans le monde.

Parmi les autres membres éminents de l’Alliance, mentionnons le portefeuille de crypto-monnaies Abra, le dépositaire de crypto-monnaies Anchorage, le fournisseur de protocole de blockchain Bison Trails, Blockchain.com, la Grameen Foundation et Mercy Corps. Le fabricant de quincaillerie Ledger a également été intégré.

Fait intéressant, a16Z, Anchorage et Bison Trails Ils sont également membres de la Libra Association, Facebook. René Reinsberg, fondateur de Celo, a déclaré que “l’Alliance pour la prospérité” aiderait à créer un avenir où tout le monde peut partager la prospérité. “Qu’il s’agisse d’envoyer de l’argent à l’étranger ou de faire un don à une organisation humanitaire. Nous voulons nous assurer que l’argent entre entre de bonnes mains et ne se retrouve pas dans les poches d’un intermédiaire. “

Version traduite de l’article de Yogita Khatri, publié dans The Block Crypto.