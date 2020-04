51% des ménages espagnols pensent que leur situation économique va empirer après le coronavirus

51% des ménages espagnols pensent que leur situation économique va empirer une fois l’isolement provoqué par l’état d’alarme dû à la crise sanitaire des coronavirus, selon le premier baromètre “ Consommation et achat à l’intérieur et à l’extérieur du domicile ”, publié par Aecoc Shopperview en collaboration avec l’agence 40db.

Plus précisément, l’étude montre l’inquiétude des ménages espagnols, puisque 36,6% perçoivent déjà un impact négatif, même s’ils considèrent qu’ils seront passagers, tandis que 41,6% estiment que l’aggravation de leur situation économique est durable. Ainsi, 78% craignent l’impact économique que cette crise aura.

Ils reconnaissent ainsi qu’ils devront maîtriser leurs dépenses, en plus de modifier leurs habitudes d’achat. 63,8% affirment contrôler davantage leurs dépenses et seulement 26% pensent à récupérer les achats et investissements que la crise a retardés.

Concernant son investissement dans la consommation de masse, un tiers indique qu’une fois le confinement terminé, il réduira son investissement dans l’alimentation et les boissons, car le facteur prix et les promotions prendront du poids dans la décision d’achat.

Ainsi, en plus de remplir leur panier de produits de base, 23% ont augmenté leurs achats de produits MDD au cours de ces semaines. “Nous constatons une nouvelle croissance de la marque blanche dans cette crise, mais elle n’atteindra pas le niveau de la crise de 2008”, a expliqué Rosario Pedrosa, responsable de la zone de stratégie commerciale et marketing d’Aecoc.

Les habitudes de consommation ont également changé pendant l’accouchement, car tout se passe maintenant à la maison, donc 28% admettent qu’ils mangent plus de repas et consomment des occasions par jour, et ils consacrent plus de temps et d’attention à la cuisine, aux paris pour des produits plus sains.

L’état d’alarme actuel a provoqué la fermeture des bars et des restaurants, mais six répondants sur dix ont indiqué qu’ils attendaient la fin de l’isolement avant de les visiter à nouveau, bien que 30% admettent qu’ils dépenseront moins pour la nourriture en dehors de la maison, tandis que que 44% réduiront leur investissement dans la livraison à domicile de nourriture. Ainsi, le rapport montre que 65,5% des consommateurs ont réduit leurs commandes via des plateformes de «livraison».

D’un autre côté, les restrictions à la mobilité indiquent que 44,7% des répondants ont réduit leur fréquence d’achat pendant l’état d’alarme, de sorte que 78,5% planifient davantage leurs achats et près de 40% accumulent des produits. à la maison pour avoir des réservations.

Le manque de liberté de circulation en raison de l’état d’alarme a également conduit 78,1% des consommateurs à concentrer leurs achats dans un seul établissement, privilégiant 74,2% des magasins de proximité.

