51 entreprises ont été financées avec ICO en Espagne en 2019

Au total, 51 entreprises ont été financées par des offres de devises initiales (ICO) en Espagne en 2019, selon un rapport présenté par l’Observatoire de la numérisation financière de Funcas et Finnovating. Le rapport a analysé le marché mondial de la cryptographie, les tendances réglementaires et les progrès des solutions basées sur la technologie de comptabilité distribuée (DLT) ou la blockchain.

La recherche montre qu’au cours du premier semestre de l’année dernière, 48 initiatives de financement de ce type ont été annoncées en Espagne, puis sont tombées à seulement trois au cours des six derniers mois de 2019, ce qui se traduit par une baisse d’environ 93% entre Un semestre et un autre. Les derniers à apparaître étaient Alycoin (FinTech), Next Group (Travel and Hospitality) et Suricatta Systems (PropTech).

«Par catégories, FinTech est celle qui accumule le plus de projets avec 25% du total, suivie par PropTech et les activités d’infrastructure. Actuellement, en Espagne, aucune législation ne réglemente expressément les ICO. Les réglementations applicables dépendent de la nature et des caractéristiques des jetons émis. Dans le cas où les jetons émis peuvent être considérés comme des titres négociables, ils seront soumis à la loi sur le marché des valeurs mobilières et aux réglementations qui l’entourent », a déclaré le document de 25 pages intitulé« Marchés cryptographiques et Blockchain ».

Parmi les entreprises ou projets qui ont adopté le financement collaboratif, citons Aragon, Cryptobirds, Cointrade, Hearthy, Eurocoinpay, FluenZity et Token Home, entre autres. Dans la branche blockchain, jusqu’à 16 entreprises, banques ou les sociétés de conseil ont présenté des initiatives visant à établir de nouveaux modèles commerciaux ou à rendre leurs processus plus efficaces Productif actuel.

Le rapport souligne également, bien que sans donner de chiffres, que l’Espagne se situe au 21e rang mondial en termes de pays avec le plus grand nombre de nœuds pour le réseau Bitcoin. Cette ligne est dominée par les États-Unis (21%) et l’Allemagne (20%). En ce qui concerne le fonctionnement des guichets automatiques Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies, le pays est dans la sixième case internationale. Les chiffres de Coin Atm Radar indiquent qu’il y a 85 de ces équipes dans le pays.

À ce stade, il convient de noter que les investissements et la collecte de fonds par le biais des ICO, a connu une baisse depuis 2018 lorsqu’il a été rapporté que les injections de capitaux avaient chuté de 90% en 9 mois. De plus, au cours du premier trimestre 2019, la collecte avec ICO a diminué de 36%.

Les offres de devises initiales sont un mécanisme de financement collaboratif qui permet à une entreprise particulière de lever des fonds dans des crypto-monnaies, telles que le bitcoin ou les éthers, et dans une moindre mesure dans des monnaies fiduciaires telles que le dollar américain ou l’euro, en échange d’un de nouveaux cryptoactifs émis sur une blockchain existante.