55% des spécialistes du marketing au Royaume-Uni retardent / examinent les lancements de produits et de services – Econsultancy

L’effet à long terme que le coronavirus (COVID-19) aura sur les entreprises n’est pas encore connu.

Cependant, avec de nombreuses organisations prenant des mesures pour empêcher la propagation du virus – comme l’implémentation du travail à distance, l’arrêt de la production et l’annulation d’événements – les conséquences commencent déjà à se faire sentir.

Une enquête auprès de plus de 2 200 spécialistes du marketing menée par Econsultancy and Marketing Week a révélé que la majorité estime que l’épidémie a déjà fortement impacté les activités marketing pour le premier semestre 2020. Parmi les spécialistes du marketing travaillant pour des marques avec un chiffre d’affaires de plus de 50 millions de livres sterling par année, 55% de ceux au Royaume-Uni et 57% de ceux en Amérique du Nord disent que les lancements de produits ou de services sont retardés ou en cours d’examen, tandis que 55% du Royaume-Uni et 56% des commerçants nord-américains disent que les campagnes de marketing sont retardées ou en cours d’examen .

Bien que l’épidémie ait interrompu les campagnes en cours ou imminentes et les lancements de produits, la situation est également susceptible d’affecter le pipeline de ce qui va arriver. En effet, la majorité des marketeurs (62% au Royaume-Uni et 63% aux États-Unis) déclarent que les engagements budgétaires marketing sont retardés ou en cours de révision.

Changements dans les comportements des clients et des consommateurs

Alors que les organisations ont un certain niveau de contrôle sur la façon dont elles gèrent la situation en interne, il y a moins de certitude sur le comportement des clients commerciaux.

En effet, la majorité des spécialistes du marketing de l’enquête ont signalé des changements importants dans les dépenses des clients ainsi que dans la communication quotidienne. Soixante-dix-huit pour cent du Royaume-Uni et 69% des spécialistes du marketing en Amérique du Nord prévoient que leurs clients commerciaux auront des retards dans les décisions de dépenses, tandis que 55% du Royaume-Uni et 64% des responsables du marketing en Amérique du Nord s’attendent à des retards dans les lancements de produits ou de services de la part des clients commerciaux. Sans surprise, alors que de nombreuses organisations passent au télétravail, 91% des spécialistes du marketing au Royaume-Uni et 82% en Amérique du Nord affirment également que leurs clients commerciaux hésitent à planifier des réunions en personne.

Bien que le consensus général soit que le coronavirus aura un impact néfaste sur les entreprises, certains voient les avantages et les opportunités potentielles qui pourraient se présenter. Malgré le fait que la majorité des spécialistes du marketing (77% au Royaume-Uni et 64% en Amérique du Nord) prévoient des retards des consommateurs dans les grandes décisions de dépenses, la plupart prévoient également une augmentation dans d’autres domaines. Par exemple, 91% des distributeurs britanniques et 87% des spécialistes du marketing nord-américains prévoient une augmentation de l’utilisation des services en ligne.

Les réseaux sociaux pourraient également en bénéficier, puisque 77% du Royaume-Uni et 70% des spécialistes du marketing nord-américains prévoient une augmentation de l’activité des médias sociaux. Enfin, les consommateurs se distançant socialement ou s’isolant d’eux-mêmes à la maison, 70% des commerçants britanniques et 75% des commerçants nord-américains prévoient une augmentation de l’utilisation du commerce électronique – ce que nous constatons déjà avec les courses en ligne.

Si vous êtes un spécialiste du marketing soucieux de pouvoir travailler efficacement dans un environnement distant, Econsultancy a un webinaire gratuit pour vous! Rejoignez Neil Perkin, formateur et consultant en Econsultancy, le mercredi 18 mars à 14h00 GMT (10h00 EDT / 8h00 PDT) pour en savoir plus sur les meilleures pratiques de travail à distance – y compris comment organiser des réunions virtuelles efficaces et vous assurer qu’elles sont optimisées pour le temps, la prise de décision et les résultats .

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire.