55 Efforts et fonds de secours fédéraux, étatiques et à but non lucratif pour vous aider à surmonter la pandémie de coronavirus

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

En 2018, plus de 30 millions de petites entreprises représentaient 99,9% du total des entreprises aux États-Unis. Plus de 59 millions d’employés de petites entreprises représentaient 48% du nombre total d’employés aux États-Unis. Et notre taux de chômage était de 4,1%, selon le SBA.

Maintenant, la Federal Reserve Bank de St. Louis estime que 47 millions d’Américains pourraient perdre leur emploi au moment où le coronavirus permettra à notre économie de commencer à se redresser. C’est un taux de chômage de 32%.

Assez dit. Il est temps de passer à l’action. Voici une liste des efforts de secours et des fonds qui pourraient vous aider pendant cette période difficile.

Alabama: Le Birmingham Strong Emergency Loan Fund accordera aux petites entreprises (moins de 50 employés) des prêts de 180 jours à taux d’intérêt nul, n’excédant pas 25 000 $ (avec une taille moyenne de 10 000 $) pour:

Empêcher les réductions de personnel.Compenser les pertes liées au coronavirus.Aider les entreprises à parrainer une indemnité de maladie pour les travailleurs.

Arizona: Un accord de coopération avec les banques de l’État pour protéger les petites entreprises et les familles contre les expulsions et les saisies. Les banques se sont également engagées à accélérer la demande et l’approbation des prêts aux petites entreprises dans le cadre du programme de protection des chèques de 349 milliards de dollars adopté par le Congrès et promulgué la semaine dernière.

Arkansas: Le Fonds de clôture pour action rapide allouera 4 millions de dollars, et les entreprises éligibles peuvent demander un prêt ou une garantie de prêt pouvant atteindre 250 000 $. La subvention globale de développement communautaire (CDBG) mettra à disposition jusqu’à 12 millions de dollars d’aide du CDBG.

Californie: Le programme de garantie de prêts pour les secours en cas de catastrophe offre des garanties de prêt pouvant atteindre 1 million de dollars aux petites entreprises emprunteuses dans les zones sinistrées déclarées. Le programme de prêts Jump Start offre des prêts de 500 $ à 10 000 $ aux entrepreneurs à faible richesse dans les zones déclarées de catastrophe et d’urgence. Le programme de microcrédit d’urgence pour les petites entreprises accordera des prêts de 5 000 $ à 20 000 $ aux petites entreprises de Los Angeles qui ont été touchées par l’épidémie de COVID-19. Le Fonds de résilience des petites entreprises COVID-19 a été créé pour les propriétaires de petites entreprises de San Francisco afin d’accéder jusqu’à 10 000 $ pour les salaires et le loyer des employés. Le programme Travailleurs et familles d’abord comprendra un financement public de 10 millions de dollars qui fournira aux entreprises des fonds pour offrir cinq jours supplémentaires de congé de maladie aux travailleurs au-delà de leurs politiques actuelles.

Colorado: Un fonds de secours de 4 millions de dollars dont la priorité est de soutenir les petites entreprises locales et d’autres acteurs de l’industrie alimentaire. Le Denver Economic Development and Opportunity (DEDO) crée des subventions en espèces pouvant atteindre 7 500 $, les plus hautes priorités étant celles les plus touchées par le coronavirus comme l’industrie alimentaire.

Delaware: HELP (Hospitality Emergency Loan Program) fournira un allégement financier aux restaurants, bars et autres entreprises de l’industrie hôtelière qui emploient des milliers de Delawariens. Les prêts sans intérêt sont plafonnés à 10 000 $ par entreprise par mois. L’argent peut couvrir le loyer, les services publics et d’autres factures inévitables, mais ne peut pas être utilisé pour les frais de personnel.

Floride: Le programme de prêts relais d’urgence offrira des prêts à court terme sans intérêt pouvant atteindre 50 000 $ par petite entreprise admissible. Des prêts pouvant atteindre 100 000 $ peuvent être consentis dans des cas particuliers, selon les besoins des petites entreprises admissibles.

Géorgie: Un fonds d’urgence de 7 millions de dollars pour les coronavirus qui affectera 1,5 million de dollars aux petites entreprises.

Kansas: Le programme de secours HOST fournira jusqu’à 2 millions de dollars en stimulants économiques aux entreprises et aux travailleurs touchés par COVID-19. Le programme fournira à la fois des fonds du secteur privé aux petites entreprises du comté de Shawnee par le biais d’achats et des fonds du secteur public par le biais de subventions d’urgence.

Illinois: Le Chicago Small Business Resiliency Fund fournit 100 millions de dollars pour fournir aux petites entreprises des flux de trésorerie d’urgence pendant cette crise sanitaire immédiate. Des fonds seront accordés aux entreprises admissibles sous forme de prêts à faible taux d’intérêt. Le programme de subventions d’urgence pour l’accueil fournit 14 millions de dollars pour aider les entreprises hôtelières avec un fonds de roulement comme la paie et le loyer, ainsi que la formation professionnelle, le recyclage et la technologie pour soutenir les changements dans les opérations, comme l’augmentation du ramassage et de la livraison.

Louisiane: NOLABA met en place un fonds de secours pour répondre aux besoins des travailleurs de l’économie des concerts qui ont été directement touchés par la perte de revenus. Ils engagent 100 000 $ pour lancer le fonds, dans le but d’augmenter l’actif du fonds à un minimum de 500 000 $.

Maine: L’autorité financière du Maine (FAME) et les prêteurs participants mettront des conditions spéciales à la disposition des entreprises du Maine qui ont connu une interruption ou des difficultés en raison de COVID-19. Les divers avantages comprennent: des prêts jusqu’à 50 000 $ offerts à des taux d’intérêt réduits; paiements d’intérêts seulement; jusqu’à 75% d’assurance prêt au prorata pour les prêts jusqu’à 100 000 $; financement provisoire en collaboration avec le SBA où FAME rend le produit du prêt disponible tandis que les emprunteurs agréés du SBA attendent un financement fédéral.

Maryland: Le Maryland Small Business COVID-19 Emergency Relief Fund allouera plus de 175 millions de dollars pour aider les petites entreprises et les organisations à but non lucratif. Jusqu’à 130 millions de dollars de nouveaux financements, par le biais du Maryland Department of Commerce, aideront à soutenir les nouveaux programmes de prêts et de subventions ainsi que les fabricants, et 7 millions de dollars de financements par le biais du Maryland Department of Labor sont destinés à aider les petites entreprises à conserver leur main-d’œuvre.

Massachusetts: Le Fonds de 10 millions de dollars pour les prêts aux petites entreprises fournira un capital d’urgence pouvant atteindre 75 000 $ aux entreprises du Massachusetts touchées par COVID-19 comptant moins de 50 employés à temps plein et à temps partiel, y compris des organismes sans but lucratif.

Michigan: Le financement du programme d’aide aux petites entreprises fournira jusqu’à 20 millions de dollars en subventions et prêts pour fournir une aide économique aux petites entreprises du Michigan.

Minnesota: Le programme de garantie de prêts aux petites entreprises offre une autre option de financement pour aider les petites entreprises à traverser cette période difficile. DEED estime que ces 10 millions de dollars garantiront de 20 à 25 millions de dollars de prêts aux petites entreprises du Minnesota.

Nebraska: Les fonds du Community Development Block Grant (CDBG) sont alloués pour aider les entreprises qualifiées qui ont été touchées par l’épidémie de COVID-19. Le guide décrit les activités éligibles pour l’octroi de prêts ou de subventions à des entités privées à but lucratif afin de soutenir une gamme d’activités éligibles.

New Jersey: La New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) comprend un programme de subventions pour les petites entreprises, un programme de prêts à taux zéro pour les moyennes entreprises, un soutien aux prêteurs du secteur privé et aux institutions financières de développement communautaire (CDFI), un financement pour les entrepreneurs, et une variété de ressources fournissant un support technique et des informations sur le marché. Ensemble, ils fourniront plus de 75 millions de dollars de soutien financier public et privé, avec la possibilité de passer à plus de 100 millions de dollars si des ressources philanthropiques, étatiques et fédérales supplémentaires deviennent disponibles.

Nouveau Mexique: Le Département du développement économique (EDD) a créé le programme de garantie des prêts aux entreprises COVID-19 pour aider les entreprises qui recherchent des prêts d’urgence ou des lignes de crédit à faire face aux impacts économiques négatifs de COVID-19. EDD peut garantir une partie d’un prêt ou d’une marge de crédit jusqu’à 80% du capital ou 50 000 $. Le produit du prêt est flexible et peut être utilisé pour (et sans s’y limiter) les éléments suivants: fonds de roulement, inventaire et paie. Le New Mexico Recovery Fund accordera des prêts à court terme à prix réduit aux entreprises qui ont du mal à rester à flot pendant la crise des coronavirus. Le Fonds All Together NM fournira une réponse progressive à la pandémie. Premièrement, il répondra aux besoins immédiats des communautés du Nouveau-Mexique, y compris l’achat de nourriture et de fournitures médicales et de nettoyage pour les communautés à risque, le soutien aux gardiennes d’enfants qui soutiennent nos employés de première ligne et les subventions pour lutter contre l’insécurité du revenu parmi les petites entreprises et les employés touchés par les perturbations de COVID-19.

New York: Le NYC Employee Retention Grant Program est destiné aux entreprises de moins de 100 employés qui ont vu leurs ventes baisser de 25% ou plus seront éligibles à des prêts à taux zéro pouvant atteindre 75000 $ pour aider à atténuer les pertes de bénéfices. La Ville offre également aux petites entreprises de moins de 5 employés une subvention pour couvrir 40% des coûts salariaux pendant deux mois pour aider à conserver les employés. De plus, les consommateurs et les petites entreprises confrontés à des difficultés financières liées au coronavirus peuvent différer le paiement des primes d’assurance de biens et responsabilité pour une période de 60 jours.

Dakota du Nord: Fonds de développement du Dakota du Nord Des prêts et des investissements en actions sont disponibles pour les entreprises certifiées comme secteur primaire par le Fonds de développement du Dakota du Nord, le Fonds renouvelable pour les prêts ruraux et le programme de capital-risque avec jusqu’à 1 million de dollars à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché, ce qui peut prendre la forme d’un prêt ou d’une prise de participation. Ce financement peut être utilisé pour le fonds de roulement, l’équipement ou l’immobilier.

Oregon: Avec les programmes d’aide aux entreprises d’urgence de Beaverton, les entreprises condamnées à fermer en raison des directives gouvernementales sur les coronavirus peuvent demander 2500 $ par mois de loyer ou de remboursement d’hypothèque pendant que la ville est dans un état d’urgence déclaré. Le programme de secours d’urgence aux petites entreprises de Hillsboro (Oregon) offre des subventions de 5 000 $ aux entreprises de Hillsboro, Oregon, pour compenser les pertes associées au coronavirus.

Pennsylvanie: Le Small Business First Fund dispose au départ de 61 millions de dollars pour l’aide aux entreprises. Cela fournira des prêts de fonds de roulement allant jusqu’à 100 000 $ directement aux petites entreprises et, espérons-le, aux organisations à but non lucratif (celles qui emploient 100 personnes ou moins. Le taux d’intérêt est actuellement de 3%, cependant, le conseil d’administration du PIDA peut ajuster les taux d’intérêt à 0 De plus, le Small Business Relief Fund offre des subventions ou des prêts à taux zéro aux petites entreprises de Philadelphie touchées par la pandémie de COVID-19.

Rhode island: Pawtucket, R.I. Dispose de prêts d’urgence pour les petites entreprises locales.

Caroline du Sud: Un plan de relance économique d’urgence de 6 millions de dollars pour COVID-19 comprendra 500000 dollars pour des prêts à taux zéro remboursables pour les petites entreprises de moins de 100 employés et permettra aux bars et restaurants de retarder et d’éviter les pénalités pour les paiements de taxe de séjour jusqu’en juin.

Utah: Le Bureau du développement économique du Gouverneur de l’Utah offre un prêt-relais aux petites entreprises de l’Utah comptant 50 employés ou moins touchés par la pandémie de COVID-19. Les montants des prêts varient de 5 000 $ à 20 000 $ avec un intérêt de 0% pour une période pouvant aller jusqu’à 60 mois.

Washington: Le fonds de 2,5 millions de dollars de la ville de Seattle investira directement dans les petites entreprises touchées financièrement par COVID-19. Le fonds est une extension du Fonds de stabilisation des petites entreprises du Bureau du développement économique (OED), que le maire a créé pour soutenir les petites entreprises dont les opérations ont été compromises par un événement déstabilisateur. Les petites entreprises admissibles recevront une subvention pouvant atteindre 10 000 $ pour atténuer les pertes de revenus de COVID-19.

Wisconsin: Small Business 20/20 est un programme de subventions de 5 millions de dollars qui donnera aux entreprises de moins de 20 employés jusqu’à 20 000 $.

Amazon: Le Fonds de secours pour les petites entreprises de quartier fournira 5 millions de dollars en subventions destinées aux petites entreprises de moins de 50 personnes ou de moins de 7 millions de dollars de revenus qui ont besoin d’aide pendant cette période difficile. Le fonds est destiné aux petites entreprises comptant moins de 50 employés ou moins de 7 millions de dollars de revenus annuels, une présence physique à quelques pâtés de maisons de nos immeubles de bureaux Regrade et South Lake Union, ouverts au grand public et tributaires de la circulation piétonne. pour les clients. L’Amazon Relief Fund sera créé avec une contribution initiale de 25 millions de dollars destinée à soutenir nos partenaires de services de livraison indépendants et leurs chauffeurs, les participants d’Amazon Flex et les employés saisonniers en difficulté financière pendant cette période difficile.

Fondation communautaire de Californie: Le COVID-19 LA County Response Fund répond aux besoins immédiats et émergents des résidents les plus vulnérables de notre région – de l’atténuation à la récupération éventuelle. Ce fonds répondra aux besoins de la communauté identifiés par nos partenaires en santé, logement, éducation et immigration, et aidera les personnes touchées par le biais de notre Fonds Pass it Along.

Citi: 15 millions de dollars seront accordés pour soutenir les activités de secours liées au COVID-19 dans le monde. Il sera réparti comme suit 1) 5 millions de dollars seront versés au Fonds de réponse solidaire COVID-19, 2) 5 millions de dollars seront versés à No Kid Hungry pour soutenir les programmes de distribution alimentaire d’urgence aux États-Unis, et 3) 5 millions de dollars seront orientés vers des efforts internationaux supplémentaires, spécifiques à chaque pays, dans des endroits gravement touchés.

Facebook: 100 millions de dollars ont été offerts sous forme de subventions en espèces et de crédits publicitaires pour jusqu’à 30 000 petites entreprises éligibles dans plus de 30 pays où nous opérons. Nous partagerons plus de détails dès qu’ils seront disponibles.

GoFundMe: Dans le cadre du Small Business Relief Fund, GoFundMe, Intuit QuickBooks et Yelp ont chacun fait un don de 500 000 $.

Google: Annonce d’un nouvel engagement de plus de 800 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), les organismes de santé et les gouvernements, ainsi que les agents de santé en première ligne de cette pandémie mondiale.

Bonjour Alice: Des subventions de 10 000 $ sont distribuées immédiatement aux propriétaires de petites entreprises touchées par le coronavirus, dans le cadre de notre mission plus large d’assurer le commerce pour tous. En plus du financement, les bénéficiaires de subventions recevront un soutien continu de la communauté Hello Alice.

Fondation James Beard: Le nouveau Fonds de secours pour l’industrie des aliments et des boissons fournira des microgrants aux petites entreprises indépendantes de produits alimentaires et de boissons dans le besoin.

JPMorgan: 50 millions de dollars ont été promis pour aider les clients en difficulté et 8 millions de dollars supplémentaires seront accordés aux petites entreprises.

Lurn: Le fonds de secours COVID-19 de la société aidera les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises en leur accordant des subventions d’urgence allant de 50 $ à 500 $ pour répondre à des besoins tels que l’épicerie, les médicaments, le transport, etc. À ce jour, il a collecté plus de 50 000 $ et distribué environ 32 000 $ en subventions d’urgence aux particuliers.

Mailchimp: 10 millions de dollars de services seront offerts aux clients existants qui souhaitent continuer à utiliser la plate-forme Mailchimp mais qui ont besoin d’un soutien financier pendant cette période. En tant que réponse supplémentaire à la crise, Mailchimp investira jusqu’à 100 millions de dollars pour aider à stimuler les affaires nouvelles et en cours pour nos petites entreprises grâce à des remises de prix, des mises à niveau de produits, des modules complémentaires et plus encore

Mercatus: Le programme Emergent Ventures et le Fund Prize peuvent aider les innovateurs à lutter contre COVID-19.

Miller Lite: 1 million de dollars seront versés à des barmans licenciés après que les bars et restaurants du pays ont été contraints de fermer afin de ralentir la propagation du coronavirus

Morgan Stanley: 10 millions de dollars en espèces ont été engagés pour aider les secouristes médicaux de première ligne à l’échelle mondiale ainsi que les prestataires communautaires au service des personnes économiquement touchées par la crise. Les trois premières subventions de 2 millions de dollars chacune ont été annoncées pour Feeding America, la Fondation CDC et le Fonds de santé solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Otto Bremer Trust: Un fonds d’urgence de 50 millions de dollars sera offert par le biais de la filiale Community Benefit Financial Company (CBFC) de la fiducie pour fournir un soutien financier aux organisations à but non lucratif du Minnesota, du Wisconsin, du Dakota du Nord et du Montana et à d’autres organisations communautaires touchées par la pandémie et y répondant. Le fonds fournira des ressources sous forme de prêts à court terme, de lignes de crédit et de subventions d’urgence. Toutes les organisations à but non lucratif du Minnesota, du Wisconsin, du Dakota du Nord et du Montana sont invitées à demander un financement d’urgence.

Fonds d’urgence de PEN Writer: PEN America Writers’s Emergency Fund est un fonds d’urgence destiné aux écrivains professionnels – publiés ou produits – en cas de crise financière aiguë et d’urgence. PEN America distribuera des subventions de 500 $ à 1 000 $ en fonction des demandes qui démontrent une incapacité à répondre à un besoin financier aigu, en particulier celui résultant de l’impact de l’épidémie de COVID-19.

Fonds d’aide aux employés des restaurants: Ce fonds fournira des subventions uniques de 500 $ selon le principe du premier arrivé, premier servi aux restaurateurs et aux employés dans le besoin. Le Fonds d’aide d’urgence COVID-19 pour les petites entreprises et leurs employés de restaurant accepte les dons.

Fondation communautaire des travailleurs de la restauration: La Restaurant Workers Community Foundation a été fondée en 2018 pour défendre l’égalité des sexes, la justice raciale, des salaires équitables et des environnements de travail sains dans l’industrie de la restauration. À la suite de la pandémie de coronavirus / COVID-19, RWCF se concentre entièrement sur le soutien aux travailleurs, aux propriétaires de petites entreprises et à une industrie en crise

Salesforce: Le Fonds Give2SF soutient la ville de San Francisco et a engagé 1,5 million de dollars dans l’effort.

La Chronique: Le Fonds de la saison du partage a accéléré le financement d’urgence de 2 millions de dollars dans les neuf comtés de la région de la baie pour fournir une réponse rapide à nos voisins touchés par la pandémie.

US Bank: 30 millions de dollars ont été engagés pour soutenir les efforts de secours COVID-19 dans les communautés à travers le pays. Cet engagement communautaire appuiera les efforts de secours immédiats et de relèvement à long terme et comprend 4 millions de dollars au cours des deux prochaines semaines pour les organisations nationales axées sur le redressement des petites entreprises et les secours en cas de crise et 26 millions de dollars supplémentaires aux organisations à but non lucratif locales à travers le pays d’ici la fin de l’année.

USBG National Charity Foundation: Le programme d’aide d’urgence aux barmans aidera les employés de l’industrie qui pourraient éprouver des difficultés financières pendant l’épidémie de coronavirus. Les candidats éligibles peuvent recevoir une subvention pour payer leurs factures et autres frais dus à une perte ou une diminution soudaine de revenu. Pour être admissible, un candidat doit être barman ou conjoint ou enfant d’un barman.

Wefunder: Le programme Coronavirus Crisis Loans de la société permet aux petites entreprises d’obtenir un financement participatif de 20 000 à 1 million de dollars auprès de sympathisants.

Zapier: Le programme d’aide d’un million de dollars est destiné à leurs clients de petites entreprises les plus touchés. L’équipe d’assistance de Zapier mettra en place des clients qualifiés avec un crédit gratuit pour un plan Starter.

