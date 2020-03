6 conversations que les entrepreneurs doivent avoir dès que possible

Ayez ces conversations critiques le plus tôt possible pour anticiper la crise.

Mars

28, 2020

4 min de lecture

Les bureaux sont fermés. La production est arrêtée. La facturation de vos produits ou services est gelée. Les clients / clients ont été perdus et les créances passées cruciales n’entrent pas.

Alors que les choses finiront par changer, personne ne sait quand ce sera le cas – ce qui rend impossible la planification ou le budget stratégique afin de rester à flot.

Plutôt que d’être paralysé ou pétrifié, il est essentiel que les propriétaires d’entreprise évitent de manière proactive les catastrophes en poursuivant rapidement six catégories de conversations. Ils peuvent ne pas être faciles ou confortables à avoir, mais pour le bien de votre organisation, ils doivent se produire:

Avec des programmes de sauvetage des petites entreprises

Parlez à vos élus locaux et nationaux et aux représentants du développement économique pour savoir comment obtenir des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et d’autres ressources qui vous aideront à payer vos factures. Connectez-vous à chaque webinaire et site Web pour rechercher les détails sur le fonctionnement de ces programmes. Postulez pour toutes les opportunités de soutien financier qui vous sont proposées. Votre objectif est de retrouver et de réclamer les liquidités que le gouvernement fournit dès que possible. Soyez sans relâche pour trouver des dollars – et il y en a beaucoup – pour aider à faire fonctionner votre entreprise et à nourrir votre famille.

Avec votre réseau

Ne souffrez pas en silence. Parlez à d’autres propriétaires d’entreprise, à des membres de votre famille, à des amis, à des conseillers professionnels et à l’Être suprême à l’étage dans votre quête pour comprendre, traiter et rechercher l’inspiration qui vous aidera à naviguer dans vos peurs et vos incertitudes. Lisez des livres, écoutez des podcasts et regardez des films sur la motivation, le maintien d’une attitude positive, l’ouverture à de nouvelles idées, la recherche d’inspiration face à l’adversité et le maintien de la foi.

Avec vos prêteurs, fournisseurs et propriétaires

S’il y a jamais eu un moment pour demander la compréhension et l’aide de ceux à qui vous devez de l’argent, c’est maintenant. Écrivez un court e-mail (et demandez un appel) pour demander l’annulation du prêt; aucune période de remboursement; conditions d’intérêt uniquement; un amortissement plus long du prêt (délai de remboursement); réduction ou report du loyer; remises; et une ligne de crédit supplémentaire. Vous ne savez jamais ce qui est possible si vous ne tentez pas, alors soyez audacieux.

Avec votre agent d’assurance

Si vous avez une assurance entreprise, lisez votre police et appelez votre agent pour déterminer si vous pouvez déposer une réclamation pour interruption d’activité.

Avec vos employés

Parlez-leur. Soyez honnête au sujet de vos défis. Il est difficile de licencier, mais c’est absolument essentiel pour réduire la masse salariale en l’absence de revenus (ou de montants insuffisants). Offrez d’aider vos employés à rechercher les ressources gouvernementales disponibles et recommandez également qu’ils demandent des prestations de chômage immédiatement.

Avec vos clients / clients

Discutez avec vous du repositionnement et de la création de nouvelles versions de vos produits ou services qui répondront à leurs besoins. Ce type de pivot est essentiel pour rester commercialement pertinent et maintenir votre réputation sur le marché. Discutez avec les membres de votre équipe pour trouver un moyen légal de générer des revenus immédiats. Maintenez “et si?” ou “pourquoi pas?” état d’esprit qui vous permettra d’être réceptif à des possibilités que vous n’auriez peut-être jamais envisagées.

Plus vite vous entamerez les dialogues ci-dessus, plus tôt vous serez en mesure de mettre votre entreprise en situation de survie. Cela vous donnera l’occasion de surmonter les turbulences jusqu’à la fin de la crise virale actuelle et de reprendre vos activités.

.