6 étapes pour prendre votre accélérateur de démarrage 100% virtuel

Vous avez donc votre prochain programme d’accélération de démarrage en cours en ce moment ou à venir rapidement. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je fournir autant de valeur sans relations face à face? Puis-je avoir un impact aussi important virtuellement, ou devrais-je retarder notre chronologie? Puis-je même le faire là-bas?

Réponse courte: oui, vous le pouvez.

Il est maintenant temps de devenir des innovateurs dans l’écosystème des startups. Il est temps d’évoluer. Tout comme les startups qu’ils financent, les accélérateurs sont toujours mûrs pour une mise à niveau.

La grande chose est qu’il existe déjà des modèles virtuels aujourd’hui. Regardez Propel, par exemple, qui soutient les fondateurs canadiens dans la région de la côte est sans programme physique pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois. Propel fait tous ses entretiens de «mentor invité», entretiens de démarrage et check-ins d’investisseurs via le chat vidéo Zoom.

500 Startups prennent désormais tous ses programmes internationaux actuels virtuellement, mais la société a déjà expérimenté un modèle partiellement virtuel auparavant avec ses partenaires de distribution (alias hackers en résidence) vérifiant les startups à distance et chaque semaine au cours des quatre mois phares programme à San Francisco. 500 startups utiliseraient une simple feuille de calcul Google partagée pour suivre les statistiques en mettant l’accent sur celle qui compte.

En ce qui concerne votre journée de démonstration, il existe également des dizaines d’excellentes idées pour organiser des événements virtuels. Lorsque les nouvelles de COVID-19 se sont intensifiées, le PDG d’Outreach Manny Medina a rendu son événement industriel Unleash complètement virtuel en quelques semaines. Le plan était d’avoir des keynotes en direct avec des sujets de discussion supplémentaires à choisir soi-même.

Tout est possible, surtout lorsque nous travaillons ensemble.

Voici six éléments spécifiques à prendre en compte lors du passage à un programme d’accélération ou d’incubation de démarrage virtuel.

1. Remplacement de facetime.

Les moments clés où vous interagiriez normalement en personne sont les entretiens et le coaching des équipes de démarrage tout au long du programme. Il n’y a pas de substitut parfait pour construire ces relations individuelles, mais les chats vidéo seront aussi proches que possible. Le programme accélérateur 500 Startups San Francisco investit souvent dans des équipes avant de les rencontrer en personne en raison d’une thèse ouverte aux startups mondiales. Pour combler les distances géographiques au cours de l’entretien, un simple appel de groupe Skype est souvent utilisé. SweepSouth, Aircall et TalkDesk étaient toutes des startups qui ont interviewé virtuellement pour le programme et ont ensuite levé des millions de capital-risque.

La prochaine étape consiste à établir une relation cohérente sur les appels vidéo. L’aspect vidéo est essentiel: les appels audio sont faciles à utiliser par défaut, mais la vidéo aidera à jeter un pont sur la relation virtuelle fondateur-investisseur. La cohérence est également essentielle. Katapult Impact-Tech Accelerator à Oslo demande à ses principaux mentors de vérifier chaque semaine avec les startups. Essayez d’utiliser un format qui vérifie d’abord votre personnalité et votre état émotionnel, puis ce qui vous vient à l’esprit, puis le suivi des métriques.

2. Gestion du contenu.

Les deuxièmes choses les plus importantes – après avoir établi des relations au cours d’un programme de démarrage – sont les outils et les ressources que vous fournissez. Heureusement, une grande partie de cette information est déjà en ligne ou un court appel Zoom modéré est absent.

Y-Combinator offre une grande partie de ses ressources en ligne sous la forme d’une bibliothèque de démarrage. 500 Startups possède une chaîne YouTube remplie de présentations et de conférenciers d’événements passés, ainsi qu’un site distinct avec le sous-programme qu’elle appelle avec amour Marketing Hell Week. Presque tous les programmes de démarrage ont des leaders qui bloguent. Vous seriez surpris de voir combien de contenu est déjà partagé ouvertement par les meilleurs accélérateurs.

Il est nécessaire de fournir de la valeur en tant que programme. Les sessions personnelles, sur invitation uniquement et par lot, sont également importantes. Les appels vidéo de groupe formatés comme une interview à un seul orateur avec des questions modérées via le chat textuel sont un moyen facile de le faire. Prévoyez d’en faire au moins une chaque semaine. Vous pouvez également faire des séances en petits groupes basées sur un modèle commercial ou une industrie. Le contenu est reine, alors soyez créatif dans ce domaine.

3. Maintenir la continuité de l’équipe.

Au cœur de chaque grand accélérateur se trouve l’équipe qui le gère. La partie facile de cette partie du programme est qu’il y a tellement de contenu fantastique en ligne pour soutenir les équipes distribuées. Buffer gère un blog incroyablement transparent sur leur équipe entièrement distante. BetterUp est un autre exemple. AngelList a même un chef de service à distance qui s’est associé à Buffer pour rédiger un rapport annuel intitulé “L’état du travail à distance en 2020”.

Créez une structure qui facilite la distance: check-ins hebdomadaires, réunions d’équipe où tout le monde porte des casques, même au bureau, suivi en ligne des objectifs, participation, boucles de rétroaction … tout est question de communication à la fin de la journée virtuelle .

4. Construire des liens fondateurs.

L’une des choses les plus durables qui sortent d’un accélérateur de démarrage en personne est le lien entre les soldats. Ces relations de fondateur à fondateur peuvent faire en sorte que l’ensemble du programme en vaille la peine pour certains entrepreneurs. Mais comment soutenez-vous ce tissu conjonctif sans baby-foot, ping-pong ou happy hours? Eh bien, pourquoi ne pas essayer les jeux multijoueurs en ligne, les canaux Slack et les réseaux sociaux virtuels?

Commencez très tôt les rituels et les traditions avec votre lot. Promouvoir la sécurité et l’appartenance. Ayez une personne dans l’équipe d’accélérateurs en charge de cela. Faites des brise-glaces en ligne le premier jour. Encouragez une soirée hebdomadaire de divertissement de groupe ou un club de lecture d’affaires. Encouragez la connexion par passe-temps, intérêts ou catégories professionnelles. Il existe de nombreux outils pour cela.

Vous pouvez même utiliser la fonction Watch Party de Facebook pour organiser une soirée télévisée. ou organisez une happy hour hebdomadaire le vendredi par vidéoconférence qui se poursuit d’un lot à l’autre. 500 Startups en avaient une appelée Tequila Friday (lancée par le PDG de Worthix, un fondateur de batch).

5. Préparation pour la journée de démonstration.

C’est ici. Votre grand jour pour présenter les startups dans lesquelles vous avez été investi et encadré pendant des mois. Mais comment sortir avec un coup sans louer un espace événementiel funky, une brasserie ou le diamant de baseball des Giants de San Francisco? C’est facile.

Les journées de démonstration sont attendues depuis longtemps: les investisseurs sont submergés par le nombre d’événements auxquels ils doivent assister et les associés occupent souvent la place des investisseurs en capital-risque invités.

Y-Combinator s’est déjà engagé à faire virtuellement sa prochaine journée de démonstration. D’autres suivront. CMX, la communauté des gestionnaires de communauté, a rédigé un article complet avec des conseils et des outils pour les organisateurs d’événements pendant l’épidémie de coronavirus qui vous aideront énormément.

6. Suivi et suivi.

Après le programme, vous êtes déjà devenu principalement virtuel, mais cela ne devrait pas être la fin de la relation. Utilisez un formulaire en ligne pour recueillir les mises à jour de vos entreprises. Automatisez l’envoi trimestriel de celui-ci et connectez-le à votre CRM. Google Forms to Hubspot en est un exemple.

Continuez à faire des appels vidéo pour vérifier avec vos fondateurs si nécessaire. Faites des présentations réfléchies par e-mail. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez ajouter autant de valeur que possible lorsque vous donnez des conseils par e-mail au point que vous renoncez à la nécessité d’un véritable appel.

Avec cette vision à l’esprit, vous pouvez réellement éliminer, et non ajouter, à votre calendrier. Essayez des outils réseau comme Signal, AngelList et LinkedIn pour soutenir vos startups avec vos connexions. Vous pouvez également gérer des états financiers partagés avec des logiciels collaboratifs tels que CapShare, Capbase ou Carta. Il n’a jamais été aussi facile d’être un investisseur axé sur les données.

Il n’a jamais été aussi facile de devenir complètement virtuel. La technologie est là pour vous, et vous pourriez en fait simplifier la vie de votre programme plutôt que de la compliquer.

