6 jeux de cricket sur mobile que vous devez essayer

Quand on parle de l’Inde, il y a beaucoup de choses qui pourraient surgir. Bien sûr, l’Inde a la deuxième plus grande population du monde. Ou peut-être parlerez-vous de la façon dont l’Inde produit plus des deux tiers des épices du monde. Peut-être même plonger dans la culture diversifiée et bien préservée dans diverses régions indiennes.

L’amour du cricket est un sujet qui excitera presque tout le monde. À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous savez que le cricket est comme une religion à part entière en Inde. Bien sûr, les Indiens peuvent être en désaccord sur d’autres choses, mais le cricket s’est avéré être l’un des facteurs d’unification les plus efficaces. Si vous avez vu des Indiens à un match de cricket, vous connaissez l’admiration qu’ils ont pour le jeu et les joueurs.

Vous souhaitiez probablement devenir un joueur de cricket de renommée mondiale. Bien que ce ne soit pas un chemin que tout le monde puisse suivre, il y a toujours ce que vous pouvez faire pour vous sentir comme faisant partie de l’expérience.

Les jeux mobiles sont devenus plus populaires et les jouer s’est avéré avoir des effets positifs. Certains des effets positifs des jeux mobiles incluent l’amélioration de votre santé mentale et de vos performances cérébrales, l’amélioration de votre humeur et la création de communautés sociales.

Jetons un œil à certains des meilleurs jeux de cricket que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et profitez du jeu comme un pro.

1. Championnat du monde de cricket 2

C’est l’un de ces jeux qui a pris d’assaut la plateforme lors de son lancement. Le jeu propose certains des meilleurs graphismes que vous trouverez dans un jeu sur téléphone.

De plus, il a été félicité pour sa réalisme. La plupart des joueurs disent que jouer au jeu donne l’impression d’être dans un jeu réel. Le jeu propose trois formats, Test, ODI et T20 avec l’équipe nationale préférée

2. Big Bash Cricket

L’Australie est l’un des autres pays qui apprécient la beauté et la majesté du jeu de cricket. Le jeu mobile Big Bash Cricket est basé sur la ligue KFC Big Bash du pays. En plus de vous offrir une expérience unique, le jeu propose également une fonctionnalité clé en main. Ceux-ci incluent une vue à 360 degrés du terrain de jeu ainsi que la possibilité de sélectionner une équipe parmi les huit disponibles.

Si vous êtes un fan de la KFC Big Bash League ou si vous voulez essayer une nouvelle expérience, vous devriez essayer ce jeu.

3. HitCricket

La plupart des jeux mobiles ne sont pas appréciés pour leur expérience inauthentique. HitCricket est l’un de ces jeux aberrants sur le marché aujourd’hui. Le jeu offre une plate-forme où vous créez votre équipe à partir de zéro, achetez des joueurs, participez à des tournois et affrontez des joueurs du monde entier.

Ce jeu met le contrôle entre vos mains, rendant l’expérience plus réelle et authentique.

4. Real Cricket 17

Ci-dessus, vous avez vu un jeu où vous pouvez jouer avec n’importe qui de n’importe quel coin du monde. C’est une fonctionnalité qui a contribué à accroître la popularité des jeux mobiles. Bien que vous puissiez toujours jouer avec d’autres joueurs en ligne, ce jeu est allé plus loin.

Avec Real Cricket 17, vous pouvez faire participer vos amis car le jeu a une fonctionnalité multi-joueurs. Vous pouvez également décider si vous voulez jouer un tournoi ou simplement un match rapide.

De plus, le jeu a d’excellents graphismes qui aident à créer une expérience surréaliste pour le joueur. Ces fonctionnalités aident à décrocher le jeu de la liste.

5. ICC Pro Cricket

Avec plus de cinq millions de téléchargements, ICC Pro Cricket est aujourd’hui l’un des jeux les plus populaires. L’un des facteurs qui ont aidé le jeu à gagner un public considérable est son graphisme exceptionnel et son souci du détail. De plus, il a été parmi les premiers jeux mobiles à offrir une véritable simulation et une gestion des cartes.

Avec votre smartphone, vous pouvez facilement naviguer sur n’importe quel site Web ou plate-forme numérique à partir d’une zone éloignée. Cet accès illimité est non seulement idéal pour jouer à des jeux, mais il offre également des opportunités de gagner gros. Un exemple est de pouvoir jouer au blackjack dans le confort de votre téléphone.

6. Cricket T20 Fever 3D

Comme son nom l’indique, vous pouvez ressentir un effet 3D lorsque vous jouez à ce jeu. Outre les graphismes de pointe, vous aurez également la possibilité de jouer dans différents formats dans le jeu. Il s’agit notamment des formats T20, ODI et tournoi. Le Cricket T20 Fever 3D est un autre jeu qui a pu se faire une réputation à la fois en Inde et dans d’autres régions aimant le cricket.

En fin de compte, jouer à un jeu de cricket peut ne pas être identique à jouer au jeu, mais c’est l’un des moyens les plus proches de vous connecter avec le jeu et les joueurs. Jouer à ces jeux vous aide également à créer un lien et à apprécier le cricket.