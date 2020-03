6 leçons pour aider votre entreprise à croître à deux chiffres

Survivre à un marché banalisé se résume à la façon dont vous conditionnez votre valeur – sans jamais faire de compromis sur le prix.

Lorsque Dennis Najjar et Bill Gerber ont lancé AccountingDepartment.com en 2004, ils ont défié la convention.

Najjar était le «comptable non conventionnel», un CPA entrepreneur vivant dans le New Jersey et rêvant de la façon dont il pourrait utiliser Internet et les processus automatisés avant même que l’automatisation ne soit une chose. Gerber n’était pas comptable; il était un propriétaire d’entreprise du Connecticut qui a fait faillite parce qu’il n’avait pas de processus financier.

Dans une étrange tournure du destin, alors que Najjar envisageait de créer une société de comptabilité virtuelle, Gerber est arrivé dans son bureau. Tous deux avaient réalisé que la plupart des entrepreneurs ne voulaient pas voir les feuilles de calcul mais avaient toujours besoin de quelqu’un pour fournir les bonnes informations afin de prendre de meilleures décisions en termes de «parler affaires» plutôt que de «parler comptabilité».

Vivant dans deux États séparés, le fait que Najjar et Gerber se soient trouvés semble être un destin. Après d’innombrables réunions interétatiques, un plan d’affaires approximatif et une poignée de main entre cette paire improbable, AccountingDepartment.com est né. Seize ans plus tard, l’entreprise compte désormais 135 employés, avec une croissance à deux chiffres chaque année. Voici les six leçons de Najjar et Gerber pour prendre une start-up à l’échelle.

1. Adaptez votre solution aux besoins de vos clients.

Au lieu de «faire du travail de comptable», les cofondateurs ont donné la priorité au client: de quoi avaient-ils besoin? Quelles informations aideraient à bâtir une meilleure entreprise? Comment ces informations devraient-elles être regroupées afin de pouvoir les utiliser?

Gerber a compris les frustrations que les entrepreneurs ressentaient avec leurs finances, et Najjar pouvait communiquer les chiffres d’une manière qui avait du sens.

La leçon: Découvrez ce dont vos clients ont besoin et développez vos compétences autour de la solution.

2. Niche vers le bas.

Au lieu de maîtriser tous les logiciels de comptabilité, Najjar et Gerber se sont stratégiquement spécialisés dans un seul: QuickBooks. La spécialisation déverrouille la fonctionnalité profonde d’un outil, qui a donné aux clients des co-fondateurs une visibilité inégalée sur leurs finances. Cela leur a également permis de former leurs employés à devenir des experts car ils ne dispensaient pas une formation de base large sur tous les logiciels de comptabilité.

La leçon: La plupart des entreprises essaient d’être tout pour tout le monde. La spécialisation vous permet de créer des solutions complètes par rapport à d’autres offres de base.

3. Priorisez vos employés.

«Nous embauchons les meilleurs, nous les formons bien et nous les soutenons afin qu’ils ne partent pas», explique Gerber.

“Nous nous séparons même d’un client s’il ne traite pas bien nos employés”, ajoute Najjar. “Il est plus difficile de remplacer un excellent membre de l’équipe qu’un client.”

Pour construire leur culture, Najjar et Gerber se sont concentrés sur la recherche d’un moyen égal ou meilleur de faire tout ce qu’un bureau physique offrirait, mais virtuellement. Ils ont interrogé chaque nouvel employé sur leurs expériences positives dans les bureaux physiques, trouvant un équivalent virtuel qui répondait aux mêmes besoins, puis encourageant les employés à défendre leurs causes.

“Nous avons un club de fitness en équipe, des ligues fantastiques pour chaque sport, un club de recettes et du temps de bénévolat rémunéré – et nous écoutons chaque nouvelle suggestion”, explique Gerber.

La leçon: L’argent seul ne retiendra pas les meilleurs employés; ils doivent se sentir comme des membres précieux de la communauté.

4. N’abandonnez pas lorsque des défis surviennent.

Gerber et Najjar ont autofinancé le lancement de AccountingDepartment.com. Trouver la bonne technologie était essentiel en tant qu’entreprise virtuelle, mais difficile au début des années 2000. “Nous avons dépensé 80 000 $ au cours de notre première année sur un serveur qui n’a pas fait le travail”, se souvient Gerber. “Nous avons dû retirer de l’argent de nos maisons et de nos cartes de crédit pour le financer.”

Ce fut un coup dur, mais les co-fondateurs ont cru en leur vision. Ils ont trouvé un nouveau centre de données, et même si cela a apporté d’autres défis, ils ont réussi. «Nous savions qu’à terme, la technologie rattraperait ce dont nous avions besoin – nous devions simplement rester opérationnels jusqu’à ce que ce soit le cas», explique Najjar.

La leçon: Toutes les entreprises connaissent des hauts et des bas inévitables. Restez fidèle à la vision et trouvez des solutions imparfaites pour rester opérationnel.

5. Soyez prêt à financer votre croissance.

«Je voulais assister à une foire commerciale au début, mais cela a coûté 30 000 $», se souvient Gerber. Dennis a convenu que je devais partir, tant que nous voyions un retour sur investissement.

“Donc, nous avons déterminé ce dont j’avais besoin pour sortir du spectacle pour y parvenir”, poursuit-il. «Maintenant, nous assistons à 50 spectacles par an. Si vous voulez réussir, prenez des risques et mettez votre argent là où se trouve votre bouche. C’est aussi simple que cela. “

La leçon: Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les clients investissent en vous si vous n’êtes pas disposé à investir en vous-même.

6. Changez avec le marché.

Ce qui fonctionne au départ ne fonctionne pas toujours plus tard. “Lorsque nous avons commencé en tant qu’entreprise virtuelle externalisée, personne ne savait même ce qu’était le cloud”, rit Gerber. “Désormais, toute personne possédant un ordinateur portable peut proposer des services de comptabilité externalisés – et ils le feront au coup par coup pour un prix modique.”

Au lieu de faire des compromis, les co-fondateurs ont changé de stratégie. «Nous avons réalisé que si nous pouvions desservir une entreprise d’un million de dollars, nous pourrions desservir une entreprise de 10 ou 100 millions de dollars», explique Gerber. “Les pigistes ne jouent pas à ce niveau. Nous avons grandi en nous créant un nouveau marché. »

La leçon: Gardez le pouls de votre environnement commercial et déplacez-le là où vos concurrents ne jouent pas.

Que vous dirigiez un bureau physique ou une entreprise virtuelle, ces leçons sont universelles. En fin de compte, cela se résume à une formule simple: qui est votre client, de quoi ont-ils besoin et comment fournissez-vous la solution et soutenez-vous les personnes qui l’exécutent pour vous?

