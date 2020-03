6 listes de tâches incroyables pour vous aider à maximiser la productivité

Les notes collantes datent du siècle dernier.

Alors que certaines personnes ne jurent que par les listes de tâches papier, j’ai toujours trouvé qu’elles encombraient trop mon espace de travail ou finissaient par se perdre complètement pour qu’elles soient précieuses pour moi. Mais la bonne nouvelle est qu’il existe de meilleures options. Avec la prolifération des applications, des extensions et des logiciels de productivité qui existent aujourd’hui, il existe une multitude de plateformes pour suivre vos priorités quotidiennes.

Mais avec tant de gens là-bas, la question devient: laquelle vous convient le mieux? Heureusement, cette fois, vous pouvez vous épargner la recherche. Nous avons créé un tour d’horizon de certaines des meilleures listes de choses à faire, chacune avec ses propres caractéristiques uniques avec des types de styles de travail spécifiques à l’esprit. Lisez la suite ci-dessous et préparez-vous à accélérer votre productivité.

1. Evernote

Prix: Gratuit, avec mises à niveau premium

Idéal pour: Les personnes en quête de simplicité

Il y a quelques années, après que mon ordinateur soit tombé en panne et que j’ai perdu toutes les notes que j’avais enregistrées sur mon bureau, j’ai finalement décidé d’embrasser le cloud et de télécharger Evernote. Depuis, je n’ai pas regardé en arrière. Une chose que j’aime chez Evernote, c’est que cela peut être aussi simple ou aussi complexe que vous le souhaitez – 95% du temps, je rédige simplement des listes de tâches rapides en utilisant uniquement du texte, mais vous pouvez également inclure des liens, des listes de contrôle, des tableaux , photos, enregistrements audio, captures de sites Web, etc. Vous pouvez même écrire des notes à la main si cela fait flotter votre bateau, et elles peuvent toujours être recherchées pour démarrer. La version gratuite vous permet de télécharger jusqu’à 60 Mo de nouveau matériel par mois et de synchroniser vos notes sur deux appareils, tandis que leur offre Evernote Plus (34,99 $ / an) vous permet de télécharger 1 Go par mois, stockez sur tous vos appareils et accédez au support client, entre autres fonctionnalités. Si vous vous sentez extravagant, Evernote Premium (69,99 $ / an) vous permet de télécharger 10 Go par mois, d’annoter des PDF et de présenter des notes en un seul clic.

2. Momentum

Prix: Gratuit

Idéal pour: Les gens qui ont besoin d’arrêter et de sentir les fleurs

Si vous vous retrouvez souvent submergé par tout dans votre assiette, alors Momentum est la liste de choses à faire pour vous. Ajoutez l’extension gratuite à votre navigateur Chrome et chaque fois que vous ouvrirez un nouvel onglet, vous serez accueilli avec un paysage calme et pittoresque (l’image spécifique change chaque jour), un message d’accueil personnel et une citation inspirante (la mienne d’aujourd’hui était « Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être et vous les aidez à devenir ce qu’ils sont capables d’être. »). Une petite liste de tâches dans le coin inférieur droit vous permet de répertorier les tâches individuelles dans votre assiette et de les cocher au fur et à mesure que vous les terminez, tandis qu’un champ au centre vous invite à entrer quelle est votre plus grande priorité pour la journée. – utile pour ceux qui manquent souvent la forêt pour les arbres. Cela peut sembler ringard, mais Momentum se sent un peu comme un ami pour vous accueillir à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, ce qui a) aide à réduire l’anxiété que vous pourriez avoir autour de votre charge de travail et b) vous fait faire une pause avant de vous lancer en ligne – il est difficile d’être tenté d’aller sur Facebook lorsque l’onglet que vous ouvrez vous rappelle toujours où votre énergie doit être dépensée.

3. Wunderlist

Prix: Gratuit, avec mises à niveau premium

Idéal pour: Des gens qui sont orientés vers l’action

Wunderlist a plusieurs des mêmes fonctionnalités qu’Evernote – la possibilité de voir vos notes sur plusieurs appareils, de couper des pages Web, de partager des listes avec d’autres collaborateurs, etc. – mais c’est aussi un peu plus orienté vers l’action. Si vous avez souvent besoin de rappels, Wunderlist vous facilite la tâche en vous permettant d’attribuer des dates d’échéance pour les articles, en vous alertant avec des notifications push et en vous permettant de transformer vos e-mails en éléments d’action en les transmettant à l’application. Si vous trouvez souvent vos collègues et votre gestionnaire vous envoyer des rappels, c’est un moyen facile de vous responsabiliser. La version Pro permet plus d’espace de fichiers, d’affectations, de sous-tâches et d’images d’arrière-plan, tandis que la version Business est conçue en pensant aux équipes.

4. CAROTTE

Prix: 2,99 $

Idéal pour: Les gens qui ont du mal à se motiver

CARROT se présente comme une liste de choses à faire avec une attitude et avec la phrase «Vous ne voulez pas me déranger», qui figurait en bonne place sur leur page d’accueil, il est clair qu’ils ne plaisantent pas. CARROT propose une interface presque ludique, avec des récompenses pour ceux qui poursuivent leurs tâches (et des sanctions pour ceux qui ne le font pas). Pour chaque mission que vous accomplissez, vous recevrez des points, ce qui vous permettra finalement de monter de niveau et de louer – mais si vous tergiversez, cela vous frappera avec des phrases charmantes comme «Ma haine pour vous brûle déjà avec la passion de 10 000 soleils . ” Sachez cependant que CARROT manque plus de capacités que les autres applications – essentiellement, vous ne pouvez lister que les tâches et les marquer comme terminées. Cependant, si vous avez un ensemble de tâches simples et que vous avez juste besoin d’un assistant virtuel pour allumer un feu sous votre dos, c’est une bonne option.

5. Any.do

Prix: Gratuit, avec mises à niveau premium

Idéal pour: Les gens qui veulent des cloches et des sifflets

Any.do combine bon nombre des meilleures fonctionnalités d’Evernote, Carrot, Wunderlist et iCalendar dans un package tout-en-un à la fois sophistiqué et simple. La version gratuite vous permet de créer des événements, des tâches, des notes et des rappels dans un format de style calendrier, tandis que la version Premium (entre 2,09 $ et 2,99 $ par mois, selon le nombre d’appareils sur lesquels vous prévoyez de l’utiliser) propose des thèmes personnalisables, illimités. tailles de fichiers, tâches récurrentes, collaboration et d’autres fonctionnalités intelligentes – dont la plus intéressante est probablement leurs rappels basés sur l’emplacement qui sont déclenchés une fois que vous êtes à proximité d’une certaine zone (pensez: entrer dans l’épicerie et recevoir un rappel) dont vous avez besoin pour ramasser du lait). Il propose également un assistant virtuel intelligent (avec un peu moins de sens que CARROT) qui peut faire des choses assez impressionnantes. La démo, par exemple, montre l’assistant virtuel aidant un utilisateur à sélectionner les fleurs à acheter pour sa mère dans une interface basée sur le chat.

6. Todoist

Prix: Gratuit, avec mises à niveau premium

Idéal pour: Les personnes qui ont besoin d’aide pour établir des priorités

Toutes les tâches ne sont pas créées égales – bien que vous puissiez avoir 20 choses sur votre liste de tâches, il y en aura toujours dont vous devrez prêter une plus grande attention aux autres, soit parce qu’une date d’échéance approche, il existe différents niveaux d’importance, etc. Todoist le sait et permet à ceux qui ont du mal à établir des priorités de mettre leurs canards de suite facilement. En plus de permettre la création de listes, de rappels, de tâches et plus encore, Todoist propose quatre niveaux de balises de priorité à code couleur pour vous aider à déterminer sur quoi vous concentrer en premier. Alors que la version gratuite vous fournira tout ce qui précède en quantité limitée, la version Premium (28,99 $ / an) offre un nombre accru de projets, des sauvegardes automatiques, un suivi de la productivité et des graphiques, et plus encore.

