6 Meilleures pratiques de fidélisation des clients SaaS

Dans la fidélisation de la clientèle, chaque engagement compte. Il n’y a aucun effort final dans les jours et les semaines précédant un anniversaire qui peut surmonter une mauvaise relation dans les mois précédents. La fidélisation de la clientèle des entreprises SaaS est plutôt le résultat de l’expérience client. Il s’agit d’un résultat basé sur une réaction émotionnelle et un lien avec les performances d’un fournisseur et la valeur qu’un client éprouve en utilisant le produit de cette entreprise.

Le renouvellement fiable et récurrent étant essentiel à la croissance de notre propre entreprise, il est essentiel que nous comprenions que les meilleures pratiques de fidélisation de la clientèle doivent être mises en œuvre à chaque étape du parcours client et renforcées par chaque engagement que nous entreprenons.

Pourquoi la fidélisation des clients est importante

La numérisation de l’entreprise a fait de la fidélisation de la clientèle le moteur de l’industrie du logiciel en tant que service. La croissance continue du modèle SaaS, menée par les succès de plusieurs milliards de dollars des géants B2B Microsoft et Salesforce, reflète une relation plus réactive entre l’investissement client et le retour sur investissement. La majorité des revenus étant répartis sur des cycles de renouvellement répétés plutôt que d’être capturés dans un seul événement de vente, les entreprises doivent continuellement offrir de la valeur ou risquer que leurs clients recherchent des relations plus rentables ailleurs.

Le résultat est un accent sur la croissance mutuelle qui profite à la fois au client et à l’entreprise. Pour maximiser les dépenses qu’elle tire d’un client au fil du temps, ou la valeur à vie du client, une entreprise doit se façonner à l’image de son client et adopter ses propres objectifs commerciaux.

Ce processus de création d’une culture centrée sur le client qui se concentre sur la création de valeur ajoutée pour le client est ce qui définit la fidélisation de la clientèle dans les partenariats SaaS. L’entreprise doit s’efforcer de comprendre son client à chaque étape de son parcours et de fournir en permanence de la valeur grâce à des engagements personnalisés, proactifs et basés sur des objectifs.

Les meilleures pratiques SaaS de fidélisation de la clientèle sont donc tout au long de l’année et en constante évolution dans un effort pour maintenir la pertinence et offrir de la valeur. Lorsque le moment du renouvellement arrive, l’engagement sur une autre année ne devrait être qu’une extension logique d’un partenariat réussi.

6 Meilleures pratiques de fidélisation des clients SaaS

Conserver l’intérêt de votre client, et donc de son entreprise, dépend de sa capacité à atteindre ses objectifs en utilisant votre produit. Pour augmenter les chances de renouvellement, vous devez concentrer vos efforts sur la compréhension des produits, l’utilisation efficace et la connaissance des clients sur la façon dont cela conduit au succès de l’entreprise.

Les meilleures pratiques de rétention client SaaS suivantes aident à promouvoir ces résultats:

Apprenez à connaître votre clientDonnez de la valeur à chaque étapePersonnalisez votre voixCréez et célébrez des jalonsFocalisez-vous sur l’avenir

Le processus commence par une compréhension complète de votre client et de ses objectifs commerciaux.

1. Connaissez votre client

Chaque fois qu’un membre de votre entreprise se connecte à votre client, il acquiert un peu de connaissances à son sujet. Commençant par l’effort de vente initial et s’étendant à toutes les facettes du parcours client, ces informations doivent être collectées et stockées dans une réserve commune accessible à tous les membres de votre équipe.

Que ce soit le temps passé dans le produit chaque jour et quand ce temps a été passé, les détails d’un ticket d’assistance ou l’ajout de membres de l’équipe, chaque élément d’information est potentiellement important. Plus vous en savez sur votre client, plus vous êtes en mesure de l’aider à obtenir des résultats qu’il apprécie.

2. Offrir de la valeur à chaque étape

Les attentes des clients changent avec le temps. Ce qui commence comme un besoin d’apprendre à incorporer votre produit dans leurs flux de travail devient finalement un désir d’implémenter des fonctionnalités avancées qui fournissent des résultats spécifiques. C’est pourquoi il est important de rester étroitement attaché à votre client tout au long de son parcours. En vérifiant constamment l’utilisation de leurs produits, l’utilisation des fonctionnalités et le déploiement dans leur entreprise, vous pouvez engager des clients personnalisés et proactifs.

Si vous constatez qu’un client ne parvient pas à utiliser une fonctionnalité spécifique qui pourrait lui être utile, signalez cette fonctionnalité et proposez une formation sur son utilisation à l’ensemble de l’équipe du client. Ce genre de valeur inattendue contribue grandement à générer des émotions positives autour du temps de renouvellement.

3. Personnalisez votre voix

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la nature à la demande de l’industrie SaaS signifie que les clients attendent de leurs partenaires qu’ils fournissent un service personnalisé dédié à la réalisation de leurs objectifs uniques. La meilleure façon de créer cet environnement est de remplir vos communications avec des faits tirés de l’expérience client actuelle. La personnalisation de votre messagerie avec des déclarations à jour sur la progression du client, les modèles d’utilisation et les informations spécifiques à l’industrie indique à votre client que vous l’écoutez et que vous vous engagez à sa croissance.

4. Créez et célébrez des plans de réussite mutuelle

Les jalons présentent un avantage bidirectionnel pour les entreprises SaaS. Premièrement, ils créent un sentiment d’élan et de réussite chez le client. Deuxièmement, ils donnent à l’entreprise une métrique par laquelle ils peuvent mesurer et suivre les progrès des clients.

Dans le premier cas, cela signifie établir des objectifs clairs concernant l’adoption et l’utilisation de votre produit et un lien entre sa mise en œuvre et la réussite commerciale. Cela rassure les clients qu’ils ont fait le bon choix en travaillant avec vous et leur permet de communiquer plus facilement les succès et les gains aux parties prenantes internes.

Dans le second cas, il permet à l’entreprise d’identifier quand le client est sur la bonne voie pour réussir ou quand il a pris du retard. Ces jalons peuvent être utilisés pour transformer le parcours client apparemment sans fin en une série d’actions basées sur des objectifs qui définissent le processus de réussite du client.

5. Focus sur l’avenir

La fidélisation de la clientèle est une promesse de croissance future. Votre messagerie doit toujours renforcer la valeur supplémentaire qui vient avec une plus grande maîtrise et mise en œuvre de votre produit. Au fur et à mesure que le frisson des phases initiales de vente et d’intégration passe, vous devez continuer à fournir des communications intégrant les leçons, les compétences et les avantages futurs.

Votre produit doit être considéré comme la pierre angulaire de l’avenir de votre client. Il y a toujours de nouvelles fonctionnalités à explorer et des processus plus efficaces à apprendre. Utilisez tout le potentiel de votre produit pour démontrer à votre client que votre partenariat est le seul moyen d’assurer son succès futur.

6. S’adapter aux besoins commerciaux des clients

Les objectifs des clients peuvent changer en fonction des besoins de l’entreprise. Dans certains cas, ces objectifs peuvent changer assez rapidement en raison de circonstances imprévues comme un ralentissement économique, des changements dans l’industrie comme les mandats ou les exigences légales, et bien plus encore. Il est impératif que les équipes de réussite de votre entreprise, de vos produits et de vos clients puissent s’adapter soigneusement et rapidement à tout changement. Évaluer l’impact des changements sur les besoins commerciaux des clients et ajuster votre stratégie pour y répondre est à la fois critique et sensible au temps. Les changements de stratégie complets peuvent devoir s’ajuster en quelques jours, par opposition à des semaines ou des mois. Les équipes peuvent ne pas avoir toutes les réponses à l’avance, mais être aussi flexible, agile et réactif que possible est important pour fidéliser les clients en modifiant leurs besoins et objectifs commerciaux.

Succès grâce au logiciel de fidélisation de la clientèle

Offrir une expérience client personnalisée et proactive dépend de la compréhension de l’utilisation de votre produit. La livraison numérique des produits SaaS signifie que vous pouvez suivre avec précision l’utilisation des produits client via un logiciel de réussite client. Ces solutions vous permettent de mesurer efficacement l’engagement des clients, l’utilisation des fonctionnalités et l’utilisation des licences pour suivre avec précision la santé de tous les comptes clients de votre portefeuille. Vous pouvez également utiliser le logiciel comme une forme de système d’alerte précoce pour informer automatiquement votre équipe de réussite client de tout changement dans l’expérience client à temps pour éviter les désabonnements ou profiter des opportunités de renouvellement et de vente incitative.

Ce dernier point souligne la réalité de la fidélisation des clients SaaS: les moments déterminants dans la décision d’un client de renouveler ou de quitter se produisent à tout moment de son voyage. La meilleure façon d’augmenter les renouvellements est de travailler à fournir de la valeur client à chaque engagement.

