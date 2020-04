6 Meilleures pratiques de segmentation client B2B

La transformation numérique des entreprises a enfin donné aux entreprises le pouvoir de tirer parti du potentiel de la segmentation client B2B. Alors que la plupart d’entre nous associons le saut numérique aux services d’abonnement et de logiciels tiers à la responsabilisation des clients, ces mêmes avancées technologiques facilitent plus que jamais la prestation de soins personnalisés de manière ciblée et évolutive.

Les organisations doivent segmenter les clients en fonction de la façon dont les événements mondiaux tels que COVID-19 les affectent. Voici 6 bonnes pratiques de segmentation client B2B pour y parvenir:

Restez concentré sur vos objectifs Obtenez le plus de granularité dont vous avez besoin Segmentation de l’équilibre Établissez des systèmes d’alerte précoce Soyez prêt à agir Partagez vos problèmes et solutions

Vous avez besoin d’une base logicielle complète pour une bonne segmentation de la clientèle, mais les outils numériques sont désormais disponibles pour fournir à chaque client le niveau de soins dont il a besoin.

Qu’est-ce que la segmentation client B2B?

La segmentation de la clientèle est un moyen de regrouper des clients qui ont des choses spécifiques en commun. Cela vous permet de fournir à ces clients une expérience plus personnalisée. Tous les efforts de réussite des clients sont basés sur la recherche d’une valeur produit supplémentaire et inattendue qui mène à une croissance mutuellement bénéfique pour vous et votre client. Le recours à la segmentation de la clientèle facilite cette poursuite en divisant votre portefeuille en comptes de qualité similaire qui bénéficieront d’une attention ciblée.

Vous pouvez regrouper des clients de taille, de valeur relative, d’industrie, de région, de connaissance du produit ou d’évaluation de licence similaires. À l’heure actuelle, de nombreuses organisations se concentrent sur l’utilisation et d’autres indicateurs de la santé des comptes, comme les clients qui ont adopté des fonctionnalités spécifiques, qui sont à risque, etc.

Votre équipe de réussite client peut ensuite utiliser votre plan d’engagement numérique pour créer une messagerie et une assistance spécifiques pour tous les clients avec plusieurs succursales et tous les niveaux de clientèle.

Un seul membre de l’équipe de réussite client au sein de votre entreprise peut rester en contact étroit avec des milliers de clients et maintenir leurs engagements pertinents et bénéfiques pour le client. De même, les entreprises commencent maintenant à utiliser l’affectation dynamique pour placer le bon client avec le bon expert au bon moment, un autre avantage de la révolution numérique!

Pour maximiser les avantages de la segmentation client B2B, suivez ces meilleures pratiques.

Les meilleures pratiques de segmentation client B2B

Les meilleures pratiques décrites ci-dessous vous aideront à optimiser vos schémas de segmentation, afin de fournir une expérience client supérieure tout en priorisant vos ressources.

1. Restez concentré sur vos objectifs

La segmentation facilite le service à vos clients en vous permettant d’aligner vos objectifs sur ceux de vos clients et de vous assurer qu’ils bénéficient d’une valeur continue. Lorsque vous remarquez une tendance vers ou loin d’une expérience client optimale, vous pouvez agir à grande échelle pour influencer la situation. Ce qui est important, c’est que vos actions soient motivées par des informations directes sur les clients et en prévision de futurs besoins pratiques. N’oubliez pas de rester à jour avec les objectifs de votre client, car beaucoup changent pendant ces périodes.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 23 avril: Comme. Fav. Partager: les applications sociales arrivent à maturité pendant COVID ‑ 19

S’inscrire maintenant

2. Obtenez aussi granulaire que vous avez besoin

N’ayez pas peur d’étendre vos variables de segmentation client au-delà des divisions préliminaires. Plus vous pouvez être spécifique et unique dans le regroupement de vos clients, plus vos messages et vos engagements auront un impact sur leurs flux de travail quotidiens. Ces caractéristiques plus complexes pourraient inclure les clients avec des bureaux internationaux, ceux qui ont terminé au moins un cycle de renouvellement, ceux qui ont un dossier de multiples escalades ou des entreprises avec un modèle de vente hors ligne.

Remarque: à terme, la granularité nécessite plus de maintenance de la part des administrateurs ou de l’équipe Customer Success. Assurez-vous de lier les segmentations granulaires à des objectifs commerciaux précieux.

3. Segmentation de l’équilibre

Vous devez être en mesure d’agir rapidement et efficacement en réponse aux informations des clients, et si votre équipe Customer Success est trop dispersée ou a laissé des comptes de microgestion, vous épuiserez vos ressources. Si une variable introduite ne représente que 10% d’un segment existant, il peut être peu avantageux de la réserver à une attention particulière (selon le nombre de clients impliqués). Chaque segment est quelque chose d’autre à gérer, il est donc crucial que vous équilibriez le temps investi par rapport à la récompense obtenue.

4. Mettre en place des systèmes d’alerte précoce

Les membres de votre équipe de réussite client devraient être en mesure d’obtenir un instantané visible de la santé de chaque compte sous leur contrôle au cours d’une routine matinale régulière. Vous devriez être en mesure de comparer les comportements des clients et de progresser avec des mesures connues pour influencer la réussite de l’entreprise, puis suivre automatiquement les performances en temps réel. Avec un système d’alerte précoce en place, vous serez en mesure de réagir aux changements dans l’expérience client de manière proactive et assez rapidement pour capitaliser sur les opportunités de renouvellement et de vente incitative, ou pour revigorer les clients en danger de désabonnement.

5. Soyez prêt à agir

La segmentation client doit vous permettre d’observer intimement l’utilisation des produits et la progression de vos clients. Cette possibilité est seulement aussi importante que les actions que vous êtes prêt à entreprendre lorsque l’occasion ou le danger se présente. Vous devez disposer de processus, de workflows, de réponses, de campagnes et de supports de communication standardisés prêts à l’emploi afin que vous puissiez transformer vos informations en résultats proactifs et profonds.

6. Partagez vos problèmes et solutions

L’expérience client est la responsabilité de chaque membre de votre entreprise. En partageant les informations recueillies dans la segmentation client, vous pouvez équiper chaque membre de l’équipe pour fournir une réponse rapide, informée et proactive lors de tout engagement client. Votre équipe Customer Success doit également travailler directement avec d’autres parties prenantes internes pour créer les meilleures solutions possibles.

Une fois que vous arrivez à une solution qui fonctionne pour un segment de clientèle, essayez de l’intégrer dans vos communications avec d’autres comptes potentiellement liés. À l’heure actuelle, de nombreux clients sont obligés de commencer à réduire les coûts. Êtes-vous en mesure d’offrir une mise à niveau inférieure afin de pouvoir conserver vos clients ou offrir d’autres ressources de support?

Livrez à grande échelle pour vos segments

Il est important dès maintenant d’utiliser une solution qui intègre les meilleures pratiques et vous permet d’évoluer rapidement. Votre plate-forme doit être en mesure de collecter des informations à partir d’une gamme de sources, de les disperser dans votre entreprise et d’appliquer des mesures commerciales de premier plan aux données brutes pour en valoir la peine. Une fois en service, vous aurez accès à des informations essentielles à votre schéma de segmentation client.

Les organisations peuvent exécuter l’engagement numérique sur leurs différents segments. À l’heure actuelle, il est important que de nombreuses entreprises puissent faire plus avec moins. Ils ne peuvent pas tous embaucher du personnel rapidement et les mettre à niveau. Ils cherchent peut-être à réduire les coûts et à opérer avec un modèle allégé.

Vous pouvez combiner une gamme de mesures commerciales pour créer un score de santé client évolutif qui vous donne une compréhension très visible de la probabilité actuelle de renouvellement ou de désabonnement de votre client. En liant ces informations à un système d’alerte précoce, vous pouvez rester prêt à agir dès que le comportement du client exige une action.

La segmentation client B2B maximise l’impact

La segmentation client vous permet de personnaliser les engagements clients de manière ciblée et évolutive. Il vous permet d’amplifier les efforts de réussite de vos clients en communiquant avec vos clients d’une manière mutuellement avantageuse. Vos clients bénéficient en temps opportun et d’une valeur pertinente de leur vie professionnelle quotidienne, tandis que votre entreprise est en mesure de récolter tous les avantages d’une base de revenus en expansion sans avoir à augmenter les effectifs.

À condition d’avoir une plate-forme complète de réussite client sous vos pieds et d’adhérer aux meilleures pratiques de segmentation client B2B décrites ci-dessus, vous pourrez créer une expérience client rationalisée et efficace qui fait partie des meilleurs exemples du marché numérique.

La plateforme complète de réussite client de Totango vous aide à maximiser l’impact de vos engagements clients et à mettre à jour vos segments selon vos besoins. Vous n’avez pas à attendre pour commencer. Téléchargez notre COVID-19 Toolkit et commencez dès aujourd’hui.