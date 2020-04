6 secteurs où investir et 31 opportunités post-Covid-19

3. Technologie de support ascendant. La pandémie réduira les investissements informatiques à court terme. Cependant, toutes les entreprises auront besoin de processus et de plateformes renouvelés pour augmenter leur productivité, leur communication et leurs résultats financiers.

Attendez-vous à une croissance substantielle des services cloud, des plates-formes de productivité à domicile et des technologies et infrastructures liées à la 5G. Nous verrons les résultats à moyen terme, mais c’est une de mes catégories préférées.

Certaines idées d’investissement incluent Ericsson, Salesforce, Equinix, Siemens, Adobe. Indices ETF également: CLOU, SKYY, NXTG, PNQI. Tous liés à ce secteur.

La pandémie recouvre 43% de la population de la planète

4. Robotique et automatisation. Après Covid-19, UBS estime une refonte totale des chaînes d’approvisionnement de la grande majorité des entreprises. Sans aucun doute, les partenaires de production et de service seront développés géographiquement plus proches et les équipes et les compétences seront construites avec moins de participation des personnes et plus de robots et d’intelligence artificielle.

Dans les usines, en marketing, en finance et dans n’importe quel domaine de votre entreprise, vous pouvez installer et utiliser des systèmes connectés, beaucoup plus efficaces que ceux que vous avez aujourd’hui. Certaines entreprises que j’aime ici incluent Rockwell Automation, Cisco ou Intel. En tant qu’indices ETF, je recommande ROBO.

5. Plateformes financières Fintech. À mesure que les consommateurs et les entreprises s’intégreront de plus en plus dans le commerce électronique, les services financiers numériques se renforceront. Dans chaque transaction que nous effectuons, ils bénéficient d’énormes économies d’échelle. Imaginez l’explosion des cours, des produits, de la nourriture, des films en streaming et des transactions du magasin du coin, par exemple.

