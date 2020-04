6 stratégies dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise dans l’incertitude

Les propriétaires de petites entreprises ont plus que jamais besoin d’un plan.

Avril

27, 2020

Eh bien, je ne m’attendais pas à ce que cela se produise – et je suppose que vous non plus. Si vous êtes propriétaire d’une petite entreprise, vous avez plus que jamais besoin d’un plan. Ce sont les stratégies sur lesquelles je m’appuie en tant que propriétaire d’une petite entreprise pour m’aider à traverser cette période extrêmement incertaine.

1. Heure

Vous devez vous donner un peu de temps pour traiter l’impact de ce coronavirus et les défis et opportunités qu’il a créés pour vous, votre entreprise, votre famille et les autres.

La plupart d’entre nous seront un peu étourdis pendant un certain temps. Malheureusement, ce n’est pas parce que certains d’entre nous ont plus de temps libre que nous passerons de manière productive. En ce moment, je me concentre principalement sur la respiration profonde.

2. Connexion

Parce que je dirige une entreprise virtuelle, peu de choses ont changé d’un point de vue opérationnel. Mes employés travaillaient déjà à domicile; maintenant, certains travaillent à domicile avec leurs enfants.

C’est un moment important pour vous, en tant que propriétaire d’une petite entreprise, de vous connecter avec tous vos employés. Plus que jamais, vos employés se tournent vers vous pour obtenir des conseils. Vous devez diriger.

J’ai été entrepreneur toute ma vie, c’est-à-dire que j’ai vécu des moments incertains.

N’oubliez pas: vous êtes ce que vous croyez. Et vous devez être dans le bon état d’esprit pour saisir l’occasion.

C’est pourquoi j’ai choisi l’un de mes livres préférés de tous les temps, The Magic of Thinking Big, de David J. Schwartz, cette semaine. Je me tourne encore et encore vers ce livre car il me rappelle que ma perspective a un effet énorme sur ma réalité.

Je vous encourage fortement à utiliser des ressources qui vous inspirent, vous soutiennent et vous encouragent dès maintenant, comme un mentor ou un livre bien-aimé.

3. Aider mes clients

Si vous le pouvez, c’est le moment de redonner. Vos clients l’apprécieront énormément. Mes clients sont des inventeurs. Pour les aider à rester concentrés, mon entreprise inventRight a commencé à enseigner une nouvelle série de cours hebdomadaires gratuits.

Sachant que beaucoup d’entre nous restent à la maison dans un avenir prévisible, j’ai également rendu mon nouveau livre Devenir un inventeur professionnel gratuit à lire sur Kindle pendant 48 heures.

Soyez créatif. Il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire pour fournir un soutien.

4. Planifier pour l’avenir

Une chose est claire: les choses vont changer. Les entreprises doivent adopter de nouvelles pratiques pour atteindre leurs clients. Pour prévoir l’évolution des secteurs d’activité de mon entreprise, je sais que j’ai besoin des meilleures informations. Donc, je m’adresse à mes pairs pour leur demander comment ils sont affectés. Parce que mon entreprise est petite, nous pouvons rapidement mobiliser nos ressources dans une nouvelle direction.

Pour nous en ce moment, cela signifie envisager de nouveaux programmes (y compris des produits et services) qui sont vraiment utiles et qui servent nos clients. Nous devons être flexibles et commencer à créer ces futurs produits et services dès maintenant.

5. Empathie

Ce sera une période difficile pour tout le monde. Il est donc important de garder à l’esprit que vos relations sont tout. Connectez-vous avec vos clients, vos employés et vos fournisseurs. Contactez directement pour voir comment vous pouvez être utile. Vous devrez peut-être plier ou étendre vos pratiques commerciales habituelles pour rester financièrement solide pendant cette période.

6. Regard vers l’avenir

Je crois fondamentalement qu’il est possible d’apprendre de chaque expérience que vous avez en tant qu’entrepreneur. En fait, je dirais que c’est un principe fondamental de l’entrepreneuriat. Avoir le courage de faire quelque chose de nouveau signifie des bosses et des erreurs de route sont inévitables. Prenez le temps de réfléchir à l’avenir et comment pouvez-vous vous préparer à ce que cela se reproduise.

En tant qu’entrepreneur, vous devez toujours regarder vers l’avenir.

