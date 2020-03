63 entreprises vont démarrer pour moins de 10 000 $

Les entrepreneurs avisés peuvent gagner un lot en achetant des stocks liquidés et des équipements excédentaires du gouvernement à des prix très bas et en les revendant à des marges stupéfiantes. Les détaillants, les distributeurs et les fabricants liquident les stocks pour un certain nombre de raisons – les produits se déplacent lentement, hors saison ou endommagés, ou l’entreprise déménage, fusionne ou cesse ses activités. En fait, des milliards de dollars de stocks deviennent disponibles chaque année aux prix de vente de feu. Les meilleurs types de stocks liquidés à acheter sont les outils électriques et manuels, les films sur Blu-ray, les jouets, les accessoires de cuisine et de salle de bain, les accessoires de mode et l’électronique. Restez à l’écart des produits dont la durée de conservation est limitée ou les exigences particulières d’entreposage et de transport. Les produits peuvent être revendus pour un profit via eBay et d’autres marchés en ligne, sur les marchés aux puces du week-end, et aux détaillants des magasins à un dollar, aux vendeurs aux puces et aux vendeurs eBay.

L’achat de surplus du gouvernement et de marchandises saisies pour des sous sur le dollar de la valeur d’origine et la revente aux consommateurs à des prix majorés peut également vous faire un grand profit. Organismes gouvernementaux tels que l’Internal Revenue Service (IRS), États-Unis Service postal, États-Unis Small Business Administration (SBA), États-Unis Marshals Service et les États-Unis Le Département du Trésor vend souvent des équipements usagés et excédentaires, ainsi que des articles saisis pour non-paiement ou pour activité criminelle, par le biais de ventes aux enchères et d’appels d’offres scellés. Les articles qui sont régulièrement vendus aux enchères par les agences gouvernementales comprennent les ordinateurs, l’immobilier, les automobiles, les machines et les outils, les bijoux, les meubles, l’électronique et les bateaux. Vendez les plus gros articles que vous achetez à domicile en utilisant Craigslist et d’autres petites annonces et via eBay et les plus petits articles aux marchés aux puces du week-end.

D’un coup d’œil

Investissement: moins de 10 000 $

Taux: Varie

Niveau de compétence: 1

Ressources:

