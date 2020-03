65 outils gratuits pour vous aider à surmonter la pandémie de coronavirus

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Il y a plus de 10000 cas de coronavirus et plus de 150 décès aux États-Unis, selon le CDC. La bourse a pris un coup. Les entreprises perdent des clients et les travailleurs perdent des emplois. C’est devenu effrayant, frustrant et même exaspérant.

En réponse à la pandémie, le PDG de Zoom, Eric Yuan, nous a récemment rappelé que nous pouvons tous nous entraider à notre manière. Il a fourni aux enseignants de la maternelle à la 12e année un accès gratuit à la plateforme de vidéoconférence afin que les élèves puissent continuer à apprendre.

Inspiré, j’ai partagé une idée avec Jason Feifer, rédacteur en chef chez Entrepreneur: une liste simple et organisée d’offres de produits et de services gratuits de tous les types d’entreprises. L’accès à ces outils puissants peut aider les organisations, les équipes et les familles.

J’ai répondu rapidement. “J’aime ça. Peut-être que ça commence comme un post sur Entrepreneur.com?”

Boom. C’est parti:

Zoom: Outils de vidéoconférence gratuits pour les écoles de la maternelle à la 12e année.

Mou: Mises à jour gratuites des plans payants pour les équipes travaillant sur la recherche, la réponse ou l’atténuation de la pandémie de coronavirus. Les équipes intéressées peuvent envoyer par e-mail une adresse spéciale pour obtenir cette configuration et une consultation sur la meilleure façon de démarrer la collaboration à distance.

Humu: Des coups de pouce gratuits à tous ceux qui veulent des conseils scientifiques sur la meilleure façon de travailler à distance, établissez des partenariats avec des collègues partout, montrez votre appréciation à ceux qui n’ont pas la flexibilité de travailler à distance (par exemple, caissiers, personnel médical).

Atlassian: Accès gratuit aux produits Cloud pour les logiciels de suivi des problèmes et de suivi des projets, notamment Jira et Confluence. De plus, l’accès gratuit à Trello Business Class pour l’organisation de plans est offert pendant un an aux enseignants de la maternelle à la 12e année et de l’enseignement supérieur.

Airtable: Utilisation gratuite du plan Airtable Pro en tant que base de données moderne pour tout effort humanitaire non politique de lutte contre les secours COVID. Il n’y a pas de limite de temps. Il prévoit également de rendre le service gratuit pour les étudiants également.

PandaDoc: Le plan de signature électronique gratuit offre aux entreprises un nombre illimité d’utilisateurs, un téléchargement illimité de documents, un nombre illimité de signatures électroniques et un traitement des paiements.

Wrike: Licences gratuites de la plateforme polyvalente de gestion du travail collaboratif (édition professionnelle) pour les nouveaux clients pendant 6 mois. Les clients actuels peuvent ajouter un nombre illimité de collaborateurs. Des webinaires et des conseils sur le travail à distance sont disponibles sur le site Web.

Calendly: Intégrations gratuites Zoom et GoToMeeting pour leur logiciel de planification de rendez-vous en ligne pour aider les travailleurs à distance à rester connectés. Celles-ci étaient auparavant des fonctionnalités de niveau Premium et seront disponibles jusqu’au 30 juin. Accès au plan premium gratuit aux équipes travaillant directement sur COVID-19.

Smartsheet: Modèles gratuits qui peuvent être utilisés par d’autres organisations pour créer leur propre tableau de bord de préparation aux coronavirus, riche en documentation CDC et autres ressources, ainsi qu’en feuilles et formulaires associés.

Support.com: Support technique gratuit pour toute personne travaillant ou étudiant à distance dès maintenant.

Bill.com: Abonnement gratuit de 90 jours pour les nouveaux clients impactés par COVID-19. Le service cloud aide les petites et moyennes entreprises à automatiser le traitement des factures, générer des factures, envoyer / recevoir des paiements et gérer leurs flux de trésorerie.

Réalisable: Utilisation gratuite du nouveau logiciel d’interview vidéo pour tous les clients et accès à une bibliothèque de contenu de réponse COVID-19 à l’usage des professionnels des RH et des chefs d’entreprise.

Zoho: Suite gratuite d’applications à distance jusqu’au 1er juillet. Il y a 11 applications en tout, y compris celles pour les réunions en ligne, les sessions de formation, le stockage, la gestion de projet et le travail quotidien (sous forme de traitement de texte, de feuilles de calcul et de présentations).

Google: Version gratuite et premium de son outil de chat vidéo en milieu de travail jusqu’en juillet, pour aider les entreprises et les écoles à travailler à distance en raison d’un coronavirus. Ces fonctionnalités incluent la présence de jusqu’à 250 participants par appel, la diffusion en direct jusqu’à 100 000 téléspectateurs au sein d’un domaine et la possibilité d’enregistrer des réunions et de les enregistrer sur Google Drive.

Cisco: Licence gratuite pour les nouveaux clients de l’outil d’authentification à deux facteurs de Duo Security, et les clients actuels peuvent dépasser leur limite d’utilisateurs à mesure que leurs employés travaillent de plus en plus à domicile. Même accord pour son outil de sécurité Web Umbrella et son produit VPN AnyConnect, qui est disponible jusqu’au 1er juillet. Cisco étend ses services aux clients existants de Webex, sa plateforme de vidéoconférence. L’offre comprend une utilisation illimitée sans restriction de temps, une prise en charge de moins de 100 participants et une connexion sans frais.

Comcast: WiFi Xfinity gratuit pour tout le monde, avec des hotspots disponibles pour tous, y compris les abonnés non-Xfinity. Pour accéder au service, recherchez le nom du réseau «xfinitywifi» dans une liste de hotspots.

LogMeIn: Licence gratuite pour tout le site pendant 3 mois de sa solution de vidéoconférence, GoToMeeting, pour les organisations éligibles (prestataires de soins de santé, établissements d’enseignement, municipalités et organisations à but non lucratif).

Loom: Service gratuit d’enregistrement et de partage de vidéos pour les enseignants et les élèves des écoles de la maternelle à la 12e année, des universités et des établissements d’enseignement. Ils ont également supprimé la limite d’enregistrement pour les plans gratuits et réduit de moitié le prix de Loom Pro.

Microsoft: Essai gratuit d’Office 365 E1 de six mois, y compris les équipes Microsoft.

Slashtop: Licences gratuites de 60 jours pour son logiciel d’accès à distance Business Access.

Discorde: Service de streaming Go Live amélioré et gratuit afin qu’il puisse désormais prendre en charge 50 utilisateurs simultanés au lieu de 10.

EZTexting: Services d’alerte texte gratuits aux écoles. Recevez 100 000 SMS gratuits pendant six mois, accédez à un ensemble de modèles de messages sur les coronavirus et des conseils personnalisés.

Yext: Nouveau produit de recherche de site gratuit, Yext Answers, pour une période de 90 jours. Les entreprises éligibles pourront transformer leur site Web en un moteur de recherche capable de répondre en temps réel aux requêtes spécifiques des consommateurs COVID-19.

Linkedin: 16 cours d’apprentissage gratuits qui fournissent des conseils sur la façon de rester productif, de nouer des relations lorsque vous n’êtes pas en face à face, d’utiliser des outils de réunion virtuels et d’équilibrer la dynamique familiale et professionnelle de manière saine.

Hootsuite: Accès gratuit pour Hootsuite Professional aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif jusqu’au 1er juillet. Aide à gérer les médias sociaux et à rester connecté avec vos clients et vos communautés.

Amazon: Accès en ligne gratuit aux cours d’informatique parrainés aux États-Unis. Il est destiné aux apprenants de la 6e à la 12e année et aux enseignants qui enseignent à distance ce groupe d’âge. Les parents peuvent également accéder à ce programme.

Brit.co: Cours de bricolage gratuits pour les prochaines une à deux semaines. Utilisez le code de réduction “selfcare” à la caisse.

Zencastr: Les plans Free Hobbyist n’auront aucune limite de temps d’enregistrement ni aucune limite au nombre de personnes dans votre enregistrement. En vigueur jusqu’au 1er juillet.

Fils: Accès gratuit à leurs outils de collaboration et plans Pro / Team pour tous les utilisateurs jusqu’au 1er juillet.

Expensifier: Remboursement jusqu’à 50 $ pour les produits essentiels et l’épicerie achetés sur votre carte SNAP.

Vague: Solutions logicielles financières gratuites (comptabilité, tenue de livres, facturation) pour les petites entreprises afin de contribuer à la trésorerie – qui devient de plus en plus importante pendant les turbulences économiques. En réponse à COVID-19, Wave a réduit les services payants dans la mesure du possible aux clients actifs, dans le but de fournir un soulagement financier en cas de besoin.

Jamm: Outil de communication audiovisuel gratuit utilisé par les équipes distantes et distribuées. Vous pouvez rapidement enregistrer des vidéos ou passer un appel en direct avec votre équipe. Disponible pendant 3 mois.

Carto: Logiciel de visualisation gratuit pour les organisations combattant COVID-19.

Crowdmark: Accès gratuit à sa plateforme de notation et d’analyse en ligne jusqu’au 31 mai.

Épique: Accès gratuit à distance de sa plateforme de lecture aux enseignants et bibliothécaires du primaire jusqu’au 30 juin, sans carte de crédit requise. Les étudiants peuvent accéder à la bibliothèque numérique de l’entreprise, qui compte plus de 35 000 livres, livres à lire et livres audio, vidéos et quiz. Les enseignants et les bibliothécaires peuvent rester en contact avec leurs élèves en attribuant des livres ou des collections et en surveillant leurs progrès.

ClassTag: Plateforme de communication gratuite disponible pour aider les districts et les écoles à communiquer avec leurs familles. Le logiciel envoie des messages par SMS, e-mail, applications et Internet et les traduit automatiquement dans l’une des 55 langues. La plate-forme peut également être utilisée pour publier des vidéos, des devoirs et d’autres ressources auxquelles les étudiants peuvent accéder à la maison et permettre aux utilisateurs d’exécuter des leçons virtuelles avec un outil de vidéoconférence.

McGraw-Hill: Ressources gratuites pour l’apprentissage extrascolaire pour aider les enseignants de la maternelle à la 12e année à faire la transition vers l’enseignement à distance.

Scolastique: 5 jours de contenu gratuits et 15 jours supplémentaires sont en route.

Âge d’apprentissage: Accès gratuit à domicile pour les familles des écoles concernées à ABCmouse, une ressource d’apprentissage pour les 2 à 8 ans.

Écoutez: Accès gratuit à la plate-forme Listenwise qui prend en charge l’apprentissage à distance en vous permettant de répertorier vos élèves, de faire des devoirs écrits personnalisés en ligne et d’attribuer des questionnaires d’écoute à choix multiples à sélection automatique. Cela vous donnera, à vous et à vos élèves, la possibilité d’apprendre jusqu’au 31 mai ou jusqu’à la réouverture de votre école.

Peloton: Essai gratuit de 90 jours de son application d’entraînement par abonnement alors que davantage de gymnases ferment en réponse à la pandémie de coronavirus. Le cadeau de fitness ne nécessite pas de vélo ou de tapis roulant de marque Peloton. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des cours tels que le yoga, la méditation, l’entraînement en force et plus encore.

U-Haul: Libre entreposage gratuit pendant 30 jours à tous les étudiants qui ont été touchés par les changements d’horaire dans leurs universités.

TripIt: Licences gratuites de 6 mois pour leur service de suivi de vol Tripit Pro.

UrbanSitter: Abonnement gratuit pour les parents pendant deux mois pendant l’épidémie de COVID-19. Les parents peuvent trouver une aide de garde fiable pour les soutenir dans leur travail à domicile pendant cette période. Chaque gardienne est vérifiée en arrière-plan et UrbanSitter fournit aux parents autant d’informations que possible pour prendre des décisions éclairées.

Clavier: Deux mois gratuits de son système téléphonique basé sur le cloud, Dialpad Talk Pro. Cela inclut également les vidéoconférences et UberConference Business.

1Mot de passe: Comptes professionnels gratuits pendant les 6 premiers mois. Gérez votre personnel où que vous soyez et partagez en toute sécurité les connexions et autres ressources importantes avec des travailleurs distants.

Vidyard: Messagerie vidéo sécurisée gratuite pour améliorer les communications internes de toutes les entreprises.

Cloudfare: Produits Teams gratuits pour les petites entreprises et les travailleurs à distance afin de fonctionner en toute sécurité et facilement. Cette politique se poursuivra pendant au moins les 6 prochains mois.

Panopto: Un accès gratuit de trois mois pour capturer et distribuer du contenu vidéo pour les entreprises, les universités, les collèges et les écoles permettra aux employés et aux étudiants de continuer à apprendre et à travailler à distance.

OneLogin: Accès gratuit à la Trusted Experience Platform ™ ️ pour les enseignants qui migrent vers un environnement d’apprentissage virtuel à la lumière de problèmes de santé. La plate-forme gratuite, composée de l’authentification unique (SSO), de l’authentification multifacteur (MFA) et de l’authentification par certificat, offrira des expériences virtuelles sécurisées à tous les enseignants de la maternelle à la 12e année, aux collèges et aux universités.

SentinelLabs: La plate-forme de cybersécurité gratuite SentinelOne Core du lundi 16 mars au vendredi 16 mai. La plate-forme cloud de SentinelOne évolue de manière transparente, ce qui la rend bien adaptée pour protéger les entreprises et les employés en transition rapide vers un environnement de travail à domicile.

Sécurité en cascade: Licences de produits Remote Screen View gratuites disponibles pour les clients dont le personnel du fournisseur ou les employés clés ne peuvent plus se rendre sur les sites d’infrastructures industrielles et critiques. Remote Screen View envoie des images en temps réel de stations de travail industrielles à un serveur Web auquel les fournisseurs distants peuvent accéder.

OneClick: Accès à distance de base gratuit pour les trois prochains mois afin d’aider ceux qui travaillent à distance.

8×8: Vidéoconférences gratuites pour tous les utilisateurs. Offre plus de 80 numéros locaux (11 sans frais) de plus de 55 pays et des réunions jusqu’à 50 participants sans aucune restriction de temps.

Bloomz: Version premium gratuite de son service de communication à toutes les écoles jusqu’au 30 juin. Le logiciel permet aux utilisateurs de communiquer les mises à jour en temps réel aux parents et aux élèves; et partager les leçons, le travail des élèves et les commentaires.

Acuité RH: Version gratuite de sa solution SaaS pour aider les entreprises à gérer les problèmes des employés liés à l’épidémie de coronavirus (COVID-19). L’édition limitée fournit de la documentation aux employés et des fonctionnalités de suivi qui permettront aux entreprises de surveiller l’impact des personnes sur la crise. L’édition limitée sera disponible jusqu’au 1er juillet au moins pour les entreprises de plus de 100 employés.

Avid: Licences gratuites et temporaires d’outils créatifs pour les entreprises de médias et les clients éducatifs qualifiés. Du 16 mars au 17 avril, les utilisateurs qui doivent travailler à distance parce que leur installation a été fermée peuvent obtenir gratuitement des licences de 90 jours pour Media Composer | Ultimate, Pro Tools, Pro Tools | Ultimate et Sibelius | Ultime. De plus, tout étudiant d’un établissement qui utilise nos produits et ne peut plus fréquenter l’école et / ou accéder aux installations scolaires peut recevoir une licence de 90 jours pour les mêmes produits.

TechSmith: Licences gratuites pour le logiciel de capture d’écran TechSmith Snagit et le logiciel TechSmith Video Review jusqu’au 30 juin.

Bluejeans: Accès gratuit aux services de visioconférence aux premiers intervenants et aux ONG pendant 90 jours.

Adobe: L’accès à domicile gratuit aux applications Creative Cloud est disponible sur demande des étudiants et des enseignants jusqu’au 31 mai. Adobe propose également un accès gratuit de 90 jours à Adobe Connect pour les conférences Web jusqu’au 1er juillet.

DropBox: Abonnements DropBox Business et HelloSign Enterprise gratuits pour une période de trois mois aux organisations à but non lucratif et aux ONG qui se concentrent sur la lutte contre COVID-19. Les organisations qui luttent contre le virus ou qui soulagent les personnes touchées sont encouragées à postuler.

Boîte: Plateforme de partage de fichiers et de collaboration sécurisée gratuite pendant 3 mois. L’offre est pour le plan d’affaires et comprend un stockage illimité, un accès mobile et des rapports avancés sur la sécurité et les utilisateurs.

Mailchimp: Comptes Standard gratuits aux groupes éligibles envoyant des informations essentielles de santé publique sur COVID-19 jusqu’au 30 juin.

SurveyMonkey: Modèles de questionnaires gratuits rédigés par des experts de la recherche par sondage pour recueillir des données / commentaires des employés, des clients et des groupes plus larges touchés par le coronavirus.

Salesforce: Accès gratuit à la technologie pour les équipes d’intervention d’urgence, les centres d’appels et les équipes de gestion des soins pour les systèmes de santé touchés par le coronavirus.

Revenez bientôt car nous garderons cette liste à jour. Vous pouvez également voir tous les liens et soumettre de nouvelles offres gratuites ici.

.